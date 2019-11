Dàn mỹ nhân đình đám trong loạt phim kinh điển 'Kẻ hủy diệt'

Linda Hamilton

Vẻ ngoài khỏe khoắn của Linda Hamilton thời trẻ.

Không chỉ là mỹ nữ nổi tiếng nhất của loạt phim Kẻ hủy diệt (Terminator), nữ diễn viên Linda Hamilton cùng vai diễn Sarah Connor còn là biểu tượng "đả nữ" kinh điển trên màn ảnh rộng Hollywood. Trong dòng phim hành động từ thập niên 80, các diễn viên nữ phần lớn chỉ đóng vai quyến rũ hoặc làm nền cho nam chính. Nhưng Linda Hamilton đã xuất hiện giữa các ngôi sao cơ bắp và trở thành một hình tượng mỹ nhân đầy gai góc, khỏe khoắn và cá tính. Ở thập niên 90, chính Linda Hamilton đã thuyết phục đạo diễn James Cameron, lúc này là chồng cô, biến Sarah Connor trở thành một đả nữ thành thạo súng đạn và sẵn sàng đứng lên bảo vệ loài người trong Kẻ hủy diệt 2: Ngày phán xét (Terminator 2: Judgment Day). Sự liều lĩnh này đã giúp Hollywood thoát khỏi lối mòn của dòng phim hành động vốn coi phụ nữ chỉ như món "trang sức" của đàn ông.

Phiên bản 'già gân' của Linda Hamilton trong phần Kẻ hủy diệt mới nhất.

Đến nay, sau gần ba thập kỷ, Linda Hamilton tiếp tục trở lại với vai diễn Sarah Connor trong Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối sắp ra mắt vào đầu tháng 11. Ở tuổi 63, minh tinh gạo cội vẫn cầm súng và thực hiện các cảnh rượt đuổi nguy hiểm, biến "đả nữ" năm xưa trở thành một "bà già gân" đầy năng lượng.

Kristanna Loken

Bộ phim Kẻ huỷ diệt 3: Sự trỗi dậy của những cỗ máy (Terminator 3: Rise of the Machines) lần đầu tiên giới thiệu đến khán giả Kẻ hủy diệt nữ có tên T-X (Terminatrix), do siêu mẫu có chiều cao 1,8m - Kristanna Loken - thủ vai. Ngay ở đầu phim, cô xuất hiện với cảnh nude táo bạo và để lại ấn tượng về một nữ sát thủ robot thân hình bốc lửa nhưng gương mặt đằng đằng sát khí. Sinh năm 1979, Kristanna Loken trở thành người mẫu từ năm 15 tuổi. Terminator 3: Rise of the Machines là phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Sau vai diễn T-X, Kristanna Loken trở thành "đả nữ" mới của màn ảnh rộng. Cô còn có những phim hành động nổi bật khác như BloodRayne, S.W.A.T.: Firefight hay Bounty Killer. Kristanna Loken kết hôn với nam diễn viên người Canada Noah Dalton Danby vào năm 2008 nhưng ly dị sau đó một năm.

Moon Bloodgood

"Bông hồng lai" Mỹ và Hàn Quốc - Moon Bloodgood - là mỹ nhân nổi bật của tập Kẻ hủy diệt 4: Cứu rỗi (Terminator: Salvation) vào năm 2009. Cô thủ vai Blair Williams - một phi công của phe Kháng chiến luôn phải chịu đựng cảm giác tội lỗi của một người sống sót sau sự kiện Ngày Phán Xét. Nhân vật này tiếp nối hình tượng nữ quyền của loạt phim Kẻ hủy diệt trong giai đoạn làm lại sau này.

Mang vẻ đẹp thuần phương Đông từ mẹ và nét hoang dại của nước Mỹ từ cha, Moon Bloodgood từng nhiều năm được tạp chí Maxim đưa vào danh sách 100 mỹ nữ nóng bỏng nhất thế giới. Cô vẫn hoạt động với cương vị người mẫu hơn là diễn viên. Blair Williams trong Terminator: Salvation là vai diễn nổi bật nhất của Moon.

Emilia Clarke

Sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng Emilia Clarke nhanh chóng trở thành một diễn viên được cả thế giới biết tới qua vai Mẹ Rồng trong phim truyền hình Game of Thrones. Thành công từ series này đã làm bàn đạp, biến Emilia Clarke thành ngôi sao. Bom tấn điện ảnh đầu tiên cô tham gia chính là Kẻ hủy diệt 5 (Terminator: Genisys), vai nữ anh hùng Sarah Connor vốn gắn với Linda Hamilton.

Emilia Clarke mang tới một phiên bản mềm mại hơn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ cho Sarah Connor. Sau Terminator: Genisys, Emilia Clarke còn xuất hiện trong các phim điện ảnh khác như Me Before You, Solo: A Star Wars Story. Tạp chí Time vinh danh cô là một trong 100 người truyền cảm hứng của năm 2019.

Natalia Reyes

Người đẹp 32 tuổi đến từ Colombia là cái tên mới nhất gia nhập dàn mỹ nhân của Kẻ hủy diệt. Trong tập phim mới nhất này, Natalia Reyes thủ vai Daniela Ramos, mục tiêu truy đuổi mới của robot tương lai Rev-9. Nhiều khán giả dự đoán vai trò của nhân vật này trong phim mới sẽ quan trọng không kém John Connor ở những tập phim trước.

Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối (Terminator: Dark Fate) là bộ phim "chào sân" của Natalia Reyes tại Hollywood. Trước đó, cô tham gia nhiều phim truyền hình ở quê hương Colombia. Người đẹp sở hữu làn da nâu khỏe khoắn đặc trưng Nam Mỹ cùng đôi mắt hút hồn. Cô được dự đoán là nhân tố gây nhiều bất ngờ cho Kẻ hủy diệt kỷ nguyên mới.

Mackenzie Davis

Nữ diễn viên sinh năm 1987 người Canada cũng là một nhan sắc gây chú ý của Kẻ hủy diệt. Mackenzie Davis vào vai Grace - người lính nửa người nửa robot tương tự T-800 và có nhiệm vụ bảo vệ Daniela Ramos. Cô gây ấn tượng với mái tóc tém cá tính, thân hình mảnh mai của một siêu mẫu và vẻ mặt sắc lạnh.

Đóng phim từ năm 2011, Mackenzie Davis tham gia vào nhiều dự án lớn như The Martian của đạo diễn Ridley Scott, Blade Runner 2049 của đạo diễn Denis Villeneuve hay Tully của đạo diễn Jason Reitman.

Chi Chi