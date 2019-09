Dàn sao Hollywood trong siêu phẩm kinh dị 'It' 2

Siêu phẩm phim kinh dị Gã hề ma quái 2 (It: Chapter Two) đang nhận được những đánh giá tích cực sau suất chiếu sớm tại Mỹ.

Lấy bối cảnh 27 năm sau câu chuyện trong phần một, Gã hề ma quái 2 được trông đợi vì quy tụ dàn sao gồm James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader và sự trở lại của "trai đẹp" Bill Skarsgård trong vai Pennywise.

Siêu phẩm phim kinh dị 'It: Chapter 2' tung trailer đẫm máu, hé lộ dàn sao 'khủng' Phim ra mắt khán giả Việt từ 6/9.

James McAvoy

Tài tử sinh năm 1979 được coi là gương mặt ưu tú trong số các nam diễn viên thế kỷ 21. James McAvoy bắt đầu đóng phim từ cuối thập niên 1990, được công nhận tài năng diễn xuất với bộ phim Atonement (2007), đóng cùng Keira Knightley. Anh có đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp nhờ tác phẩm này.

Sở hữu đôi mắt xanh quyến rũ cùng tài năng diễn xuất biến hóa, James McAvoy quen mặt với khán giả qua nhiều thể loại phim: hành động (Wanted, Atomic Blonde), kinh dị (Split, Glass), tâm lý (The Last King of Scotland, The Disappearance of Eleanor Rigby), siêu anh hùng (X-Men, vai giáo sư X thời trẻ).

James McAvoy trong It: Chapter Two.

Trong Gã hề ma quái 2, James McAvoy vào vai Bill Denbrough khi trưởng thành. Sau 27 năm, Bill sẽ cùng hội The Losers Club quay lại thị trấn Derry để thực hiện lời thề tiêu diệt Pennywise một lần nữa. Những đứa trẻ ở phần đầu tiên nay đã trưởng thành, mỗi người một phương nhưng họ không sao quên được nỗi ám ảnh kinh hoàng mà tên hề đem tới thuở nhỏ.

Jessica Chastain

Nữ diễn viên tóc vàng Jessica Chastain gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes - The Tree of Life vào 2011. Sau 8 năm, Jessica Chastain đã vươn lên thành một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Cô nhận được hai đề cử Oscar với các vai diễn trong The Help và Zero Dark Thirty.

Trong gần một thập kỷ, Jessica đã lấp đầy sự nghiệp bằng các dự án phim thành công với nhiều đạo diễn lớn như Interstellar của Christopher Nolan, Mama của Andy Muschietti, A Most Violent Year của J.C. Chandor, Crimson Peak của Guillermo del Toro hay The Martian của Ridley Scott.

Không sở hữu gương mặt khả ái cùng thân hình bốc lửa, nữ diễn viên sinh năm 1977 đã phải trải qua một chặng đường dài vất vả. Ngoài 30 tuổi, cô mới bắt đầu có những vai diễn được khán giả biết tới. Chính diễn xuất nội lực, có thể biến hóa đa dạng vào bất kỳ nhân vật nào đã giúp Jesscica Chastain giành được thành công.

Jesscica Chastain đảm nhận vai Beverly Marsh lúc trưởng thành.

Trong Gã hề ma quái 2, Jesscica Chastain vào vai cô nàng tóc đỏ Beverly Marsh, bóng hồng duy nhất của The Loser Club. Vai diễn này là sự tái hợp giữa Jessica Chastain và đạo diễn Andy Muschietti từ sau Mama.

Bill Skarsgård

Bill Skarsgård nổi tiếng với vai diễn 'gã hề ma quái' Pennywise.

Bill Skarsgård là con trai của nam diễn viên gạo cội Stellan Skarsgard và em trai của tài tử "True Blood" Alexander Skarsgard. Được thừa hưởng năng khiếu diễn xuất, anh bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi và đã góp mặt trong khá nhiều tác phẩm của Thụy Điển lẫn Hollywood. Nhưng anh chỉ thực sự gây chú ý khi vào vai "gã hề ma quái" Pennywise trong It (2017).

Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Bắc Âu, đôi mắt xanh, gương mặt lạnh lùng, Bill Skarsgård trở thành "hoàng tử phim kinh dị" nhờ thành công từ nhân vật Pennywise. Trong Gã hề ma quái 2, Bill Skarsgård tiếp tục hóa thân vào nhân vật này. Nam diễn viên 9x còn có hai phim kinh dị khác đáng chú ý là Villains và The Devil All the Time ra mắt vào năm sau.

Bill Hader

Bill Hader nổi tiếng với các vai diễn hài.

Từng bốn lần được đề cử giải thưởng truyền hình Emmy, Bill Hader là một trong những diễn viên hài được yêu thích nhất hiện nay. Anh từng tham gia nhiều dự án phim đình đám như Superbad, Tropic Thunder, Men in Black 3, Trainwreck, và lồng tiếng trong các phim hoạt hình Inside Out, Angry Bird, Ralph Breaks the Internet, Turbo hay mới đây nhất là Toy Story 4. Series Barry trên HBO của Bill Hader rất được yêu thích, đã ra mắt tới mùa thứ ba.

Nhân vật Richie Tozier lúc nhỏ (trái) do cậu bé Finn Wolfhard đảm nhận và Bill Hader sẽ đóng vai nhân vật trưởng thành.

Trong Gã hề ma quái 2, Bill Hader thủ vai Richie Tozier khi trưởng thành. Richie là bạn thân nhất của nhân vật chính Bill và cũng là thành viên của nhóm The Losers Club. Khi lớn lên, Richie trở thành một DJ ở Los Angeles.

Xavier Dolan

Đạo diễn trẻ Xavier Dolan từng có phim đầu tay đoạt giải tại LHP Cannes khi mới 20 tuổi và trở thành giám khảo tại Liên hoan phim uy tín bậc nhất này vào năm 26 tuổi. Các bộ phim nổi tiếng của anh là Mommy (2014), Juste la fin du monde (2016), Matthias et Maxime (2019).

Ngoài vai trò đạo diễn, Xavier Dolan còn là diễn viên. Anh tình cờ gặp đạo diễn Andy Muschietti và bày tỏ mong muốn tham gia Gã hề ma quái 2. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Tôi có thể làm tay nắm cửa, tấm màn hay bất cứ thứ gì cho bộ phim này", Dolan bày tỏ. Cuối cùng, đạo diễn dành cho Xavier Dolan vai Adrian Mellon - chàng trai đồng tính ở thị trấn Derry trở thành nạn nhân đầu tiên của "gã hề ma quái" Pennywise khi hắn thức tỉnh sau 27 năm.

Chi Chi