Dàn sao 'lộ giọng nhưng không lộ mặt' trong phim Marvel

Vin Diesel - Groot và Baby Groot

Ngôi sao Fast & Furious Vin Diesel là người đảm nhiệm phần lồng tiếng cho Groot trong Guardians of The Galaxy. Nhân vật này đã xuất hiện trong tổng cộng 4 phim của Marvel. Groot là người ngoài hành tinh có hình dạng nửa người, nửa cây, bị hạn chế về ngôn ngữ nên chỉ biết nói "I am Groot" (Tôi là Groot). Trong mọi trường hợp, mọi hoàn cảnh, Groot chỉ nói đúng một câu thoại trên. Người duy nhất hiểu được ý Groot muốn nói là Rocket - tên thợ săn tiền thưởng có hình dạng con gấu mèo.

Vin Diesel và nhân vật Groot trưởng thành.

Nhờ sở hữu thân hình vạm vỡ, Vin Diesel thường được giao cho vai nam chính trong các bộ phim hành động. Việc anh đồng ý chỉ lồng tiếng chứ không lộ mặt cho vai diễn chỉ có đúng câu thoại dài 3 từ khiến khán giả bất ngờ. Tuy nhiên, anh đã thể hiện tốt nhân vật này. Bằng cách điều chỉnh tốc độ nói, cách nhấn nhá, Diesel đã khiến câu "I am Groot" có nhiều sắc thái hơn, phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Có lúc bình tĩnh đến hài hước nhưng cũng gây cảm động ở phân đoạn Groot hy sinh bảo vệ cho đồng đội. Để làm được điều này, Diesel phải hiểu rõ quá trình thay đổi cảm xúc của nhân vật thông qua các hành động trên phim.

Hình nộm mô phỏng Baby Groot ở phim trường.

Kevin Feige - người đứng đầu Marvel kể lại việc mời Vin Diesel tham gia lồng tiếng phim: "Mời được Vin Diesel vào bộ phim này là niềm vui lớn đối với chúng tôi. Anh ấy hăng hái, nhiệt tình đến mức không thể tin được. Khi tôi gọi điện để hỏi xem anh ấy có hứng thú nhận vai cái cây chỉ được nói 3 từ hay không, anh ấy đã nhận lời ngay lập tức".

Lý giải việc dễ dàng nhận vai, Vin Diesel cho biết: "Cách họ tóm gọn ý nghĩa và thông điệp của phim vào một câu thoại đã gây ấn tượng mạnh với tôi". Trước khi tham gia Guardians of The Galaxy, anh cũng từng lồng tiếng cho nhân vật The Iron Giant - người khổng lồ sắt trong bộ phim hoạt hình cùng tên năm 1999.

Bradley Cooper - Rocket

Thân thiết nhất với "Bé Cây" Groot là gấu mèo Rocket. Nhân vật Rocket hung hãn nhưng đầy tình cảm do ngôi sao Bradley Cooper lồng tiếng. Về bản chất, Rocket là sản phẩm của biến đổi gen nhưng lại sở hữu kỹ năng chiến đấu ưu việt, là nhân vật đáng gờm nhất trong đội Vệ binh dải ngân hà. Theo đạo diễn James Gunn, "Rocket là một sinh vật bất hạnh. Cậu ấy luôn cảm thấy buồn bã vì phải trải qua nhiều đau đớn trong cuộc đời. Đây là nhân vật trung tâm của bộ phim".

Tài tử Bradley Cooper.

Để tạo ra nhân vật Rocket, Bradley Cooper phải mặc bộ đồ bắt chuyển động khi lồng tiếng để nhà làm phim có thể tạo hành động, khẩu hình khớp với câu thoại của nhân vật. Bên cạnh đó, diễn viên Sean Gunn - em trai của đạo diễn James Gunn - phải mặc bộ đồ xanh lá cây để mô phỏng chuyển động của Rocket. Ngoài ra, đoàn phim Marvel còn chuẩn bị thêm một con gấu mèo bằng bông giống hệt Rocket để dùng trong những trường hợp cần thiết.

Cảnh phim Sean Gunn mô phỏng Rocket và sau khi được xử lý hậu kỳ.

Gấu bông Rocket ở phim trường.

Bradley Cooper từng hai lần nhận đề cử Oscar cho phim American Hustle và Silver Linings Playbook. Mới đây nhất, anh đóng nam chính trong The Star is Born - bộ phim đoạt giải Oscar 2019 ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc cho bài hát Shallow của Lady Gaga. Có tin đồn, Lady Gaga sẽ tham gia lồng tiếng cho nhân vật bạn gái Rocket trong Guardians of The Galaxy Vol.3. Nếu điều này thực sự xảy ra, cặp đôi ăn ý Bradley Cooper và Lady Gaga sẽ một lần nữa tái hợp trong dự án điện ảnh.

Về việc Bradley Cooper tham gia lồng tiếng cho Rocket, Kevin Feige chia sẻ: "Chúng tôi đã tiến hành thử giọng rất nhiều diễn viên để có được lựa chọn tốt nhất, bao gồm cả nghe thử giọng của Bradley Cooper trong phim Silver Linings Playbook. Giọng anh ấy toát lên vẻ điềm tĩnh và nghiêm túc. Mời được anh ấy tham gia bộ phim này là một trong những điều tuyệt vời nhất chúng tôi làm được".

Dàn sao nổi tiếng "lộ giọng" nhưng không lộ mặt trong phim Marvel Hậu trường Bradley Cooper, Vin Diesel lồng tiếng cho Rocket và Groot.

Miley Cyrus - Mainframe

Ngôi sao Hannah Montana đã sắm cho mình một vai trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Cô lồng tiếng cho Mainframe - xuất hiện trong một cảnh quay ngắn ở after-credit phim Guardians of The Galaxy Vol.2 (2017). Trong truyện tranh, Mainframe là phiên bản công nghệ tiên tiến hơn cả Vision. Nhân vật này chưa được khai thác nhiều trong vũ trụ điện ảnh. Phân cảnh Mainframe xuất hiện cùng các diễn viên Dương Tử Quỳnh, Sylvester Stallone chỉ là cảnh "nhá hàng" cho dự án điện ảnh sắp tới của Marvel.

Ca sĩ, diễn viên Miley Cyrus.

Nhân vật Mainframe do Miley lồng tiếng.

Miley Cyrus lồng tiếng Mainframe Miley đọc đúng một câu thoại trong after credit Guardians of The Galaxy Vol.2.

Cuối năm ngoái, Miley Cyrus kết hôn với Liam, em trai của Chris Hemsworth - người đóng vai siêu anh hùng Thor. Điều thú vị cả Chris và Liam đều từng đi casting cho vai Thor. Nhân vật Thần Sấm suýt chút nữa rơi vào tay Liam. Thậm chí, anh lọt vào top 5 diễn viên cuối cùng, được Marvel nhiều lần gọi điện trao đổi. Tuy nhiên cuối cùng, nhà sản xuất lại chọn Chris. Nam diễn viên chia sẻ anh từng hỏi em trai Liam kinh nghiệm để casting vai Thor cho thật ấn tượng.

Anh cả nhà Hemsworth - Luke Hemsworth cũng từng được đóng Thor trên màn ảnh. Trong Thor: Ragnarok, Loki thuê các diễn viên để diễn một vở kịch ở Asgard. Người đóng vai Thor trong vở kịch của Loki không ai khác chính là Luke.

Như vậy, cả 3 anh em Hemsworth đều ít nhiều liên quan đến nhân vật Thor. Sắp tới, con dâu nhà Hemsworth - Miley Cyrus cũng chính thức tham gia vào vũ trụ điện ảnh Marvel.

Thúy Anh