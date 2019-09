Dàn sao Marvel 'khẩn cầu' giữ Người Nhện ở lại MCU

Fan không phải những người duy nhất tiếc nuối khi Người Nhện của Tom Holland không thể ở lại vũ trụ điện ảnh Marvel. Tại sự kiện D23 Expo diễn ra cuối tuần trước, một số đồng nghiệp đã chia sẻ về sự ra đi của Spider-Man.

Elizabeth Olsen.

"Điều này thật sự buồn. Đối với tôi, anh ấy (Tom Holland) là phiên bản Người Nhện tuyệt vời nhất, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Tôi cảm thấy may mắn vì từng được làm việc với Tom. Đây là sự mất mát lớn và nó thật sự quá tệ", Elizabeth Olsen - người đóng vai Scarlet Witch - chia sẻ với Variety.

Olsen còn nói đùa rằng mọi người nên tạo một bản kiến nghị online để giữ Spider-Man ở lại MCU, tương tự hashtag #BoycottSony (Tẩy chay Sony) xuất hiện trên Twitter tuần trước. Khi hai hãng chấm dứt hợp đồng, nhiều ý kiến chỉ trích Sony vì không thỏa hiệp với Disney để chia sẻ bản quyền nhân vật.

Anthonie Mackie.

Anthonie Mackie - nam diễn viên thủ vai Sam Wilson/Falcon - cũng lên tiếng về sự xáo trộn này. Anh cho biết "bé Tom" sẽ luôn nằm trong trái tim và trí óc của mình.

Cuối tuần trước, ngay sau khi có thông tin Sony "đòi lại" Spider-Man, Jeremy Renner (Hawkeye) lập tức đăng tải lời "khẩn cầu" lên Instagram. Anh tag Sony Pictures và viết: "Làm ơn, chúng tôi muốn giữ Spider-Man ở lại với nhà sáng tạo Stan Lee và Marvel. Xin cảm ơn".

Jon Favreau (phải) khi đóng Far From Home cùng Tom Holland.

Trái lại, Jon Favreau - đạo diễn một số phim Marvel, đồng thời là bạn diễn với Tom Holland trong Spider-Man: Far From Home - lại thể hiện sự lạc quan: "Tất cả chúng ta đều đã đọc tin đồn và thông báo từ báo chí, nhưng chúng ta không biết điều gì đang thực sự diễn ra. Tôi có niềm tin và một sự lạc quan rằng đây không phải chương cuối cho câu chuyện về những nhân vật này. Tôi vẫn muốn thấy Happy, dì May, Người Nhện Tom Holland và các siêu anh hùng MCU khác cùng xuất hiện trên màn ảnh".

Spider-Man tham gia vào vũ trụ điện ảnh Marvel từ 2016 qua bộ phim Captain America: Civil War. Vai diễn này được giao cho nam diễn viên 9x Tom Holland. Sau đó, Spider-Man được xuất hiện trong 4 phim khác của Marvel trước khi bị Sony thu hồi vào thứ ba tuần trước.

Thúy Anh