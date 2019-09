Đạo diễn 'It' muốn làm phim về quá khứ gã hề Pennywise

Tháng 9 này, đạo diễn Andy Muschietti đưa khán giả trở lại với thế giới truyện kinh dị của Stephen King qua tập phim It: Chapter Two. Các thành viên nhóm The Loser's Club giờ đã trưởng thành và phải đối mặt với quỷ dữ thời thơ ấu - Pennywise.

Gã hề ma quái có thể bị tiêu diệt hoàn toàn trong phần này. Nhưng đạo diễn người Argentina vẫn tham vọng khai thác nguồn gốc của tên sát nhân đáng sợ. Trả lời CinePOP về những dự tính tương lai, Muschietti cho biết:

"Đây là đoạn kết của cuốn sách, là kết thúc cho hành trình nhóm The Loser's Club chống lại Pennywise. Vì vậy không có phần ba đâu. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, các mẩu truyện thần thoại rất phong phú. Trong tiểu thuyết của Stephen King, Pennywise đã tồn tại hàng triệu năm, tiếp xúc với con người ít nhất 500 năm và cứ 27 năm, hắn trở lại một lần. Thế nên nếu cứ tiếp tục quay lại, quay lại và quay lại quá khứ, bạn sẽ được thấy nhiều điều kịch tính hơn".

Khi được hỏi có muốn làm phần tiền truyện về Pennywise hay không, đạo diễn trả lời "Có thể lắm chứ".

Đạo diễn Andy Muschietti.

It dựa trên tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King, kể về một thực thể ngoài hành tinh có nhiều khả năng đặc biệt, thường xuất hiện trong hình dạng hề Pennywise đáng sợ. Hắn sử dụng những khả năng của mình để đe dọa tính mạng loài người. Bộ phim đầu tiên lên sóng năm 2017 đã kiếm được 700 triệu USD, trở thành phim kinh dị ăn khách nhất thời đại.

Vai hề Pennywise do diễn viên người Thụy Điển Bill Skarsgard đảm nhiệm.

Đạo diễn Andy Muschietti tiếp tục sản xuất phần hai với tên gọi It: Chapter Two, vẫn kể về cuộc chiến giữa Pennywise với nhóm The Loser's Club (đã được thay thế bằng dàn diễn viên trưởng thành). 27 năm sau cuộc đối mặt thời thơ ấu, ký ức về tên hề nhảy múa kéo họ vào những rắc rối một lần nữa, thậm chí còn nguy hiểm và đáng sợ hơn xưa.

It: Chapter Two ra rạp từ 6/9.

Thúy Anh