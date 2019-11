Đạo diễn không sửa phim 'bôi nhọ' Lý Tiểu Long dù bị hoãn chiếu

Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) - tác phẩm mới nhất của đạo diễn Tarantino - bị hủy lịch chiếu một tuần trước khi ra mắt ở Trung Quốc. Phim dự kiến phát hành ngày 25/10 nhưng phía Trung Quốc không giải thích lý do rút lại bộ phim. Hãng phát hành Sony Pictures cũng từ chối bình luận thêm.

Theo nguồn tin của THR, quyết định hoãn chiếu là do phim "khắc họa không đúng" chân dung Lý Tiểu Long. Con gái cố võ sĩ, Lý Hương Ngưng, đã khiếu nại Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc, yêu cầu hãng phim phải sửa lại hình tượng cha cô. Bạn bè và gia đình của ngôi sao võ thuật cũng chỉ trích Tarantino vì vai diễn này, cho rằng nó đã bị bóp méo, không giống ông ngoài đời.

THR cho biết, đứng trước nguy cơ bị hoãn chiếu vô thời hạn, Tarantino cũng không có ý định sửa lại bộ phim, đặc biệt là khi phía Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Với tư cách đạo diễn, Tarantino là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chỉnh sửa hay không.

Đạo diễn Tarantino (thứ hai từ phải sang) cùng dàn diễn viên chính trong phim. Ảnh: Eric Charbonneau/Shutterstock.

Once Upon a Time in Hollywood kể nhiều câu chuyện khác nhau, trong đó có gợi nhắc đến vụ thảm sát "Gia đình Manson" từng gây chấn động kinh đô điện ảnh thập niên 1960. Trong phim, Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) xuất hiện trong một vài cảnh. Nhân vật này bị mô tả là người hiếu thắng, tự tin quá mức.

Bộ phim đã kiếm được 366 triệu USD toàn cầu, dự kiến nâng doanh thu lên 400 triệu USD tại thị trường Trung Quốc. Phim do Leonardo DiCaprio đóng chính. Ở đất nước tỷ dân, DiCaprio vẫn là tên tuổi hút khách nhờ "tượng đài" Titanic.

Nhiều tác phẩm Hollywood đã phải chỉnh sửa để phát hành tại Trung Quốc. Năm ngoái, bộ phim về tiểu sử nhóm nhạc Queen, Bohemian Rhapsody, phải cắt bỏ các cảnh đồng tính nam của nhân vật chính Freddie Mercury (Rami Malek đóng) mới được nước này cấp phép công chiếu.

Thúy Anh