Đạo diễn Marvel trả lời giả thuyết 'I love you 3000': 'Chúng tôi không thông minh đến thế'

Khi Avengers: Endgame phát hành vào tháng 4, "I love you 3000" là một trong những câu thoại viral nhất, "chiếm sóng" khắp nơi trên mạng xã hội. Câu nói được nhiều người lý giải với ý nghĩa khác nhau. Không ít người suy đoán con số 3000 chính là tổng thời lượng 23 bộ phim của Marvel. Mới đây, khi thời lượng Spider-Man: Far From Home được công bố, người hâm mộ càng tin vào giả thuyết này.

Trước những suy đoán, cặp đạo diễn Russo Brothers đã lên tiếng. Họ cho biết đây chỉ là sự trùng hợp, không liên quan đến kế hoạch mà Marvel Studios đã vạch ra. "Điều đó hoàn toàn ngẫu nhiên. Chúng tôi không thông minh đến thế đâu", Joe Russo giải thích với Deco Drive.

Anh trai của Joe, đồng đạo diễn Anthony Russo nói thêm: "Rất khó để làm những bộ phim này. Bởi vậy, để đạt được số phút như thế có vẻ không đúng lắm".

Cặp đạo diễn Russo Brothers.

Trước đó, đoàn làm phim đã xác nhận, "I love you 3000" là câu nói con gái của Robert Downey Jr. - nam diễn viên thủ vai Iron Man - thường nói với anh ngoài đời. Chính Downey đã kể với đạo diễn điều này. Họ thấy quá đáng yêu nên quyết định cho lên phim.

Bên cạnh "I love you 3000", một câu nói khác cũng đọng lại trong tâm trí khán giả là "I am Iron Man" (Tôi là Người Sắt). Đây là câu cuối cùng Iron Man nói với Thanos trước khi kết liễu hắn và quân đoàn xâm lược. Theo kịch bản ban đầu, Tony Stark không nói gì trong phân cảnh này. Tuy nhiên khi xem lại cảnh quay trong phòng dựng phim, anh em Russo đã bàn luận khá lâu và quyết định rằng Tony cần nói gì đó trước khi búng tay.

"Chúng tôi đã thử một triệu câu thoại khác nhau mà chẳng phù hợp. Biên tập viên Jeff Ford - người đã đồng hành cùng chúng tôi cả 4 bộ phim - đã nói 'Tại sao không tạo ra một vòng lặp và cho anh ấy nói I am Iron Man'. Chúng tôi gần như vỡ òa và quyết định quay lại luôn cảnh này vào ngày hôm sau", Joe Russo chia sẻ.

Đạo diễn Marvel trả lời giả thuyết 'I love you 3000': 'Chúng tôi không thông minh đến thế' Phân đoạn đáng nhớ trong Iron Man (2008).

Cuối phim Iron Man (2008), Tony Stark đã tổ chức buổi họp báo và chính thức thông báo danh tính mới của mình. Việc anh công bố "I am Iron Man" khiến giới truyền thông vô cùng sửng sốt. Đây cũng là câu thoại cuối cùng kết thúc phần phim riêng đầu tiên của anh và mở ra vũ trụ điện ảnh Marvel.

Trong Avengers: Endgame, đây cũng là một trong những câu thoại cuối cùng của Tony Stark trước khi hy sinh. Cú búng tay cùng sức mạnh của 6 viên đá Vô cực tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ khiến cơ thể một người bình thường như Tony không thể chịu đựng được. Anh đã dành những phút cuối đời bên cạnh vợ Pepper Potts, người bạn thân Rhodey và chàng nhện Peter Parker.

Thúy Anh