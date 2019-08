Đạo diễn 'Us' thực hiện phim kinh dị mới

Candyman là phim kinh dị nổi tiếng dựa trên tiểu thuyết The Forbidden của Clive Barker. Tác phẩm ra mắt năm 1992 đã gây được tiếng vang lớn, là một trong những bộ phim kinh dị được đánh giá cao nhất thập niên 90.

Phim kể về một linh hồn người da màu giận dữ. Khi còn sống, gã bị dân làng trét mật ong lên người cho ong đốt đến chết vì dám đem lòng yêu một cô gái da trắng. Sau khi chết, linh hồn của hắn được gọi với cái tên Candyman. Nếu ai đó nhìn vào gương và lặp lại từ "Candyman" 5 lần, tên sát nhân sẽ trỗi dậy, lấy mạng sống của kẻ đã triệu tập hắn ta. Hắn dùng chiếc móc sắt cắm vào cổ nạn nhân rồi bước ra thế giới thực.

Sau thành công của phần đầu tiên, Sony phát hành thêm hai phần tiếp theo Candyman: Farewell to the Flesh (1995) và Candyman: Day of the Dead (1999). Tuy nhiên cả hai đều không ấn tượng như phần đầu.

Gần 30 năm sau phần phim gốc, Jordan Peele quyết định làm lại tác phẩm này. Peele là nhà sản xuất từng đoạt giải Oscar, gây ấn tượng mạnh mẽ qua hai bộ phim kinh dị Get Out (2017) và Us (2019). Bắt tay với anh có đạo diễn Nia DaCosta. Giám đốc sáng tạo của Monkeypaw - Ian Cooper - chia sẻ: "Qua bàn tay của Peele, Candyman sẽ có kịch bản mới vô cùng thú vị với những ai đã hoặc chưa từng xem bản gốc".

Đạo diễn Jordan Peele cùng bối cảnh trong phim 'Us'.

Theo MGM, bộ phim đã bắt đầu bước vào quá trình thực hiện và dàn diễn viên hoàn chỉnh cũng được xác nhận. Yahya Abdul-Mateen II - người từng đóng Black Manta trong Aquaman - sẽ vào vai phản diện chính Candyman. Bên cạnh đó còn có Teyonah Parris - nữ diễn viên mới được Marvel Studios chiêu mộ, Nathan Stewart-Jarrett (phim Misfits) và Colman Domingo (phim Euphoria). Theo ScreentRant, Tony Todd - nam diễn viên từng đóng vai Candyman - cũng sẽ trở lại.

Tony Todd trong Candyman.

Giám đốc sáng tạo tuyên bố, tác phẩm này sẽ đối phó với những thành phần toxic-fandom (tạm dịch: fan quá khích). Đây là cụm từ khá phổ biến của nền phim ảnh những năm gần đây. Bất cứ bộ phim nào ra mắt cũng có thể trở thành đối tượng nhắm đến của toxic-fandom. Họ cho phép mình chế giễu, bắt nạt các diễn viên trên mạng xã hội. Điển hình như nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran từng phải khóa tài khoản mạng xã hội vì bị phân biệt chủng tộc.

Thúy Anh