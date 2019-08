'Dark Phoenix' làm tổn hại doanh thu của Disney

Disney vừa trải qua nửa đầu 2019 thành công với một loạt tác phẩm đạt doanh thu tỷ đô: Captain Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, The Lion King, Aladdin. Hãng này chiếm 40% doanh thu phòng vé năm nay. Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn không giúp sinh lời cho Nhà Chuột.

Tại một cuộc họp mới đây, Bob Iger - Chủ tịch Walt Disney - cho biết, hãng phải chịu lỗ 170 triệu USD, chủ yếu do các phim của hãng Fox. Disney đã hoàn tất việc mua lại Fox hồi tháng 3. Tổn thất này có sự góp phần của bom xịt Dark Phoenix - bộ phim cuối cùng và thất bại nhất của thương hiệu X-Men.

Bob Iger cho biết, kinh phí sản xuất Dark Phoenix là 200 triệu USD, trong khi phim chỉ thu về 252 triệu trên toàn cầu. Tác phẩm này còn tạo thêm tiếng xấu cho X-Men vì lập kỷ lục phim siêu anh hùng sụt giảm doanh thu nhanh nhất, chỉ nhận được 23% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes - thấp nhất trong toàn thương hiệu.

Bob Iger - Chủ tịch The Walt Disney Company.

Vốn dĩ, Dark Phoenix đã gặp khó khăn ngay từ ngay từ những ngày đầu tiên. Khởi quay từ tháng 6/2017, quá trình quay mất 4 tháng. Sau khi đóng máy, đạo diễn Simon Kinberg nhận thấy nhiều cảnh cần quay lại. Phải đến 1 năm sau, các diễn viên mới sắp xếp được lịch để ghi hình. Sau đó là hai lần dời lịch chiếu phim, phải quay lại đoạn kết vì giống hai bom tấn siêu anh hùng khác.

Dù thất bại không nhỏ, nhiều khán giả vẫn động viên Dark Phoenix không đến nỗi quá tệ, ít nhất vẫn hay hơn X-Men: Apocalypse (2017). Sắp tới, thương hiệu này sẽ do Marvel Studios - công ty con của Disney - tiếp quản. Người hâm mộ kỳ vọng X-Men sẽ "hồi sinh từ đống tro tàn" như sức sống bất diệt của phượng hoàng.

Thúy Anh