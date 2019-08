Diễn viên cún thật đóng 'Lady and the Tramp' live-action

Hãng Disney đang tích cực kiếm tiền bằng việc làm lại các bộ phim hoạt hình đình đám. Những tác phẩm live-action thành công có thể kể đến Maleficent, Aladdin, The Lion King... Nhận thấy nguồn lợi khổng lồ, hãng đang lên kế hoạch sản xuất thêm nhiều phiên bản live-action khác, sắp tới là Lady and the Tramp.

Lady and the Tramp ra mắt từ 1955. Tác phẩm ghi dấu hai "lần đầu tiên" của Disney: phim hoạt hình đầu tiên chiếu trên màn ảnh rộng và phim hoạt hình đầu tiên không dựa trên cổ tích hay tiểu thuyết kinh điển. Phim kể về tình yêu giữa hai chú chó có "gia cảnh" hoàn toàn trái ngược nhau.

Hai chú chó tái hiện 'nụ hôn spaghetti' trong 'Lady and the Tramp' live-action "Nụ hôn spaghetti" kinh điển trong phim.

Lady là một nàng cún xinh đẹp được sống trong ngôi nhà ấm áp với người chủ tốt. Cô nhận được mọi sự nuông chiều cho đến ngày gia đình có thêm thành viên mới: một em bé được chào đời. Em bé mới sinh lấy đi hết sự quan tâm bấy lâu nay Lady được hưởng. Một sự cố khác xảy ra khiến Lady bị chủ hiểu oan, bị đổ lỗi và hắt hủi tàn tệ.

Lady bỏ trốn khỏi căn nhà, vô tình bắt gặp chàng chó lang thang Tramp. Tramp sống tự do, không vướng bận chuồng xích hay phải vẫy đuôi với bất kỳ người chủ nào. Họ cùng nhau tận hưởng chuỗi ngày phiêu lưu và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Nhưng rồi Lady nhận ra mình phải trở về với gia đình. Để đi đến hạnh phúc, một trong hai phải chú cún phải chấp nhận thay đổi môi trường sống của mình.

Mới đây, Disney đã tung ra hình ảnh đầu tiên về dàn "diễn viên" của họ trong phiên bản live-action. Người hâm mộ rất vui mừng khi biết rằng hãng phim sẽ lấy diễn xuất của những chú chó thật bằng xương bằng thịt, chứ không phải công nghệ CGI.

Hai diễn viên đóng Lady và Tramp. Ảnh: Disney Plus.

Sắm vai "tiểu thư" Lady quý phái là Rose - thuộc dòng cocker Tây Ban Nha với đôi tai xù giống phiên bản hoạt hình. Nhân vật này sẽ được lồng tiếng bởi Tessa Thompson, nữ diễn viên đóng vai Valkyrie trong Thor: Ragnarok.

Chú chó sục tên Monte sẽ đóng vai Tramp, được lồng tiếng bởi Justin Theroux - bạn trai tin đồn của Selena Gomez. Monte được người huấn luyện trong đoàn làm phim nhận nuôi sau khi thoát khỏi một trại chó ở New Mexico.

Sam Elliot lồng tiếng cho chó Trusty.

Tạo hình của Jock, do Ashley Jensen lồng giọng.

Lady and the Tramp được đạo diễn bởi Charlie Bean. Phim dự kiến ra mắt ngày 12/11, phát hành độc quyền trên dịch vụ Disney+.

Thúy Anh