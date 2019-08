Diễn viên đóng IT: Chapter Two 'sợ muốn chết' khi xem lại phim

Tiếp nối thành công từ những tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết của Stephen King, IT (2017) tạo nên cơn sốt toàn cầu, thu về 700 triệu USD và phá kỷ lục doanh thu của dòng phim kinh dị. Tác phẩm được đánh giá là một trong những phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.

Thành công của phần đầu tiên khiến hãng Warner Bros và New Line Cinema không ngần ngại viết tiếp câu chuyện về chú hề ma quái và nhóm The Losers Club. Phần 2 được nhà sản xuất tiết lộ sẽ "trưởng thành và đen tối hơn". Lời hứa hẹn này dường như là sự thật vì mới đây, một diễn viên tiết lộ IT: Chapter Two đáng sợ đến nỗi họ cảm thấy ái ngại khi xem.

Diễn viên đóng IT: Chapter Two 'sợ muốn chết' khi xem lại phim Trailer IT: Chapter Two.

Đoạn trailer đầu tiên phát hành hồi tháng 5 chủ yếu tập trung vào Beverly phiên bản trưởng thành (Jessica Chastain). Cô trở về nhà cũ, gặp một cụ bà đang sống trong ngôi nhà năm xưa của mình. Hóa ra, bà ta cũng chính là một sinh vật bí ẩn đáng sợ đội lốt con người.

Người phụ nữ đó do Joan Gregson thủ vai. Gần đây, Gregson thú nhận với Empire Online rằng, cô thấy sợ khi xem lại thành phẩm:

"Đó là bộ phim kinh dị đầu tiên tôi tham gia và nó mang lại cho tôi khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi rất thích làm việc với Andy Muschietti và Jessica Chastain. Ngóng chờ thành quả nhưng rồi nó khiến tôi sợ muốn chết bởi tôi biết sẽ có nhiều thứ khiến tôi kinh hoàng. Con gái tôi từ chối xem phim này. Một số cảnh tôi sẽ nhảy ra khỏi lớp da của mình".

Joan Gregson tự cảm thấy kinh sợ bộ phim mình đóng.

IT: Chapter Two lấy bối cảnh 27 năm sau sự kiện IT. Các cô bé, cậu bé trong nhóm The Losers Club nay đã trưởng thành. Hầu hết đều đã chuyển đi nơi khác sống nhưng ám ảnh về ma hề Pennywise lại một lần nữa cuốn họ vào cuộc chiến kinh dị. Các nhân vật đều đã già dặn hơn, đồng nghĩa những nỗi kinh hoàng mà ma hề gieo rắc cho họ cũng lớn hơn gấp bội phần.

Phim dự kiến công chiếu từ 6/9 trên toàn quốc.

Thúy Anh