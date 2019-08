Disney lại có phim cán mốc tỷ đô năm nay

Sau khi mở màn rầm rộ với 191 triệu USD, The Lion King (Vua sư tử) tăng tốc và đạt 1 tỷ USD sau chưa đến 2 tuần phát hành. Với thành tích này, tác phẩm nhanh chóng gia nhập "câu lạc bộ tỷ đô" của Disney.

2019 là một năm thành công của Nhà Chuột. Nửa đầu năm, hãng liên tục giành được thành tích với những bộ phim chạm doanh thu tỷ USD như Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin. Bộ phim gần nhất chạm đến mốc này là Spider-Man: Far From Home do Sony phát hành nhưng cũng thuộc vũ trụ Marvel - công ty con của Disney.

Trên bảng xếp hạng doanh thu thế giới, 4/5 cái tên ăn khách nhất thuộc bản quyền của Disney. Ở Mỹ, hãng chiếm 40% doanh thu phòng vé năm nay. Theo CNN, nhà phân tích truyền thông Paul Dergarabedian cho biết, Disney thành công nhờ sở hữu các thương hiệu điện ảnh lớn nhất. Từ hơn 10 năm trước, hãng lần lượt thâu tóm các hãng phim lớn như Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm và Fox. Đội marketing đang hoạt động tốt, tạo được thói quen xem phim Disney cho khán giả toàn cầu.

Hai "bom xịt" của hãng trong năm nay là Dumbo và X-Men: Dark Phoenix. Dumbo là bản làm lại của bộ phim hoạt hình kinh điển cùng tên, chỉ thu được 352 triệu USD trên toàn cầu. Trong khi đó, Dark Phoenix được Fox sản xuất trước khi thương vụ Disney mua lại Fox diễn ra thành công.

Disney đã kiếm được hơn 7 tỷ USD từ các bản phim chuyển thể live-action trong 9 năm qua. CinemaBlend nhận định, hãng này sẽ không ngừng thực hiện các bản làm lại cho đến khi không thể kiếm tiền từ nó nữa. Nhà Chuột đang khai thác rất tốt những tác phẩm kinh điển được yêu thích của mình.

