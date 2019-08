Disney tái khởi động 4 phim nổi tiếng của Fox

Disney đã xác nhận việc khởi động lại 4 thương hiệu phim trước đây của Fox trên kênh Disney+. Năm 2017, khi hãng phim 21st Century Fox thông báo sẽ bán các dự án phim của mình, một số công ty tỏ ra quan tâm và muốn mua lại. Cuối cùng, Disney đã đàm phán thành công và mua lại hãng phim này với giá 71 tỷ USD.

Hiện Marvel Studios - công ty con của Disney - đã có trong tay series X-Men và Fantastic Four. Nhưng họ không vội vã đưa ngay các nhân vật này vào giai đoạn 4 (2020 - 2021). Hai thương hiệu nổi tiếng Avatar và Kingsman đã được lên kế hoạch cho các phần tiếp theo quyết định từ trước đó của Fox. Ngoài ra, nhiều bộ phim khác bị bỏ lại, chưa có hướng triển khai. Bởi vậy, Disney quyết định đưa một số phim lên dịch vụ phát trực tuyến Disney+.

Bob Iger - Giám đốc điều hành của Disney - xác nhận 4 bộ phim đầu tiên được tái khởi động bao gồm Home Alone (Ở nhà một mình), Cheaper by the Dozen (Nhà có một tá con), Night at the Museum (Đêm ở viện bảo tàng) và Diary of a Wimpy Kid (Nhật ký chú bé nhút nhát). Chưa có lịch phát hành cụ thể cho các phim này.

Series phim hài, hành động Night at the Museum thành công nhất trong 4 phim.

Home Alone bắt đầu từ năm 1990, bao gồm 3 phần do Macaulay Culkin đảm nhiệm vai chính, thu về hơn 900 triệu USD trên toàn cầu. Cheaper by the Dozen ra mắt năm 2003 và 2005 kiếm được hơn 300 triệu USD. Bộ 3 phim Night at the Museum thành công nhất, kiếm được hơn 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, Diary of a Wimpy Kid phát hành 3 lần, mỗi lần kiếm khoảng 70 triệu USD. Năm 2017, hãng thực hiện thêm phần 4 nhưng chỉ kiếm được 40 triệu USD toàn thế giới.

Mỗi thương hiệu này đại diện cho mức độ thành công khác nhau của Fox. Disney muốn khởi động lại vì tất cả đều phù hợp với tiêu chí của hãng là hướng tới nhóm đối tượng gia đình. Việc phát hành trực tuyến cho thấy Disney sẵn sàng từ bỏ cơ hội kiếm tiền từ phòng vé nếu điều đó làm tăng lượt người đăng ký tài khoản trên Disney+.

Thúy Anh (Theo SR)