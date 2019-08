Disney trở thành hãng đầu tiên có 5 phim cán mốc tỷ USD cùng năm

Mới đây, Toy Story 4 vừa chính thức cán mốc tỷ USD phòng vé sau 8 tuần phát hành. Thành tích này đến ngay sau khi hai tác phẩm khác của Disney chạm tay đến mốc 1 tỷ: The Lion King và Aladdin. Trước đó là các phim Captain Marvel và Avengers: Endgame.

5 bộ phim thu tiền tỷ cùng năm là thành tích mà các hãng phim khác khó lòng đạt được. Trong lịch sử điện ảnh, có chưa đến 50 bộ phim kiếm được 1 tỷ USD trở lên tại phòng vé. Ít nhất 10% trong số đó đã thuộc về Disney trong chưa đầy 12 tháng.

Disney trở thành hãng đầu tiên có 5 phim cán mốc tỷ USD cùng năm Hậu trường lồng tiếng phim Toy Story 4.

Tính đến hết tháng 7, tổng doanh thu Disney thu được từ các phim chiếu rạp là 7,67 tỷ USD. Bây giờ mới giữa tháng 8, Nhà Chuột vẫn còn nhiều phim khác ra mắt dịp thu, đông. Ba cái tên được kỳ vọng giúp Disney phá kỷ lục sâu hơn nữa là Frozen 2, Star Wars: The Rise of Skywalker và Maleficent: Mistress of Evil. Tiền thân của các tác phẩm này đều từng thắng lớn tại phòng vé.

2019 là một năm thành công của Disney. Việc phát hành cùng lúc nhiều tác phẩm lớn như Avengers: Endgame, Star Wars: Rise of Skywalker... là sự trùng hợp có lợi, góp phần tạo nên kỷ lục này. Không chỉ đạt được thành tích đáng nể kể trên, hãng còn chiếm ngôi ăn khách nhất thời đại từ tay đạo diễn James Cameron. Năm 2020, họ sẽ tiếp tục kiếm được tiền từ Black Widow, Mulan, Cruella, Onward. Nhưng không cái tên nào trong số này được kỳ vọng nhiều như 2019.

Thúy Anh