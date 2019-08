Disney úp mở việc sản xuất 'Aladdin' phần 2

Dù khá thành công tại phòng vé, Aladdin vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Diễn xuất của Will Smith, Naomi Scott và Mena Massoud cũng như âm nhạc, hình ảnh đều được khen ngợi. Tuy nhiên, đạo diễn Guy Ritchie lại khiến vai Jafar trở nên quá mờ nhạt, thiếu thần thái của nhân vật phản diện. Trước khi phát hành, bộ phim cũng không được kỳ vọng trở thành bom tấn lớn, thậm chí bị chê bai. Bất chấp những lời phàn nàn, doanh thu ấn tượng của Aladdin mới là yếu tố quyết định tương lai bộ phim.

Mùa hè này, Aladdin live-action đã đưa các nhân vật quen thuộc đến một thế giới hoàn toàn mới. Bản chuyển thể dựa trên phim hoạt hình gốc năm 1992 thu về hơn 1 tỷ USD. Không có gì ngạc nhiên nếu Disney muốn thực hiện phần tiếp theo cho tác phẩm ăn khách này.

Cặp đôi chính từng bị phản đối vì không phù hợp với phim, sau đó lại được khen ngợi hết lời.

Phiên bản live-action có kết phim khá mở, cho phép nhiều câu chuyện khác được kể trong tương lai. Theo ComicBook, nhà sản xuất Dan Lin tiết lộ khán giả có những phản ứng rất tích cực, thậm chí gửi thư tay bày tỏ niềm yêu thích bộ phim. Vì vậy Disney tính đến chuyện làm thêm phần tiếp theo.

"Chúng tôi đang bàn bạc. Ngay từ khi bắt tay thực hiện, chúng tôi đã mong muốn kể một câu chuyện hay nhất có thể để khán giả muốn xem tiếp những phần sau. Rất nhiều người hâm mộ gửi thư về kể rằng họ đi xem nhiều lần, dẫn thêm bạn bè và gia đình để thưởng thức lại bộ phim. Vì vậy chúng tôi cảm thấy cần phải kể thêm nhiều câu chuyện hơn. Và chăm chút cho nó như cách chúng tôi làm ra phần Aladdin đầu tiên", Dan Lin chia sẻ.

Đây mới chỉ là dự định của hãng phim, chưa có quyết định nào chính thức nhưng xét trên thành công của Aladdin thì việc có phần hai gần như được đảm bảo. Disney có thể tiếp nối câu chuyện dựa trên phim hoạt hình Aladdin: The Return of Jafar (1994) hoặc Aladdin and the King of Theves (1996). Nhưng họ lại muốn sáng tạo để phù hợp hơn với hiện tại.

"Chúng tôi lấy cảm hứng từ nhiều tài liệu khác nhau nên phần 2 sẽ không dựa trên một nguồn duy nhất. Hãng sẽ cố gắng tận dụng tốt nhất những thứ có sẵn và tạo ra sản phẩm tươi mới hơn", Dan Lin nói thêm.

Nhà sản xuất cũng cho rằng, nhân vật công chúa Jasmine trong câu chuyện gốc có phần "cổ điển" và chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm. Bởi vậy, họ xây dựng hình ảnh một Jasmine "chủ động" hơn, có thể đấu tranh cho chính bản thân, ý tưởng và lựa chọn của mình, tạo ra hình mẫu mới cho các cô gái trẻ.

Thúy Anh