'Gemini Man' liên tục bị gọi là 'phim hành động lỗi thời'

Gemini Man (Đàn ông Song Tử) là tác phẩm điện ảnh mới của đạo diễn Lý An - người từng làm nên thành công cho Life of Pi. Tài tử Will Smith đảm nhiệm cùng lúc hai vai chính: tay sát thủ cừ khôi Henry Brogan và đối thủ có kỹ năng và ngoại hình giống hệt mình nhưng trẻ hơn.

Henry và phiên bản trẻ tuổi phải đối đầu nhau nên Will Smith phải "cân" cả bộ phim, vừa đóng chính diện vừa làm phản diện trong cùng một khung hình. Để làm được điều này, đội hậu kỳ phải sử dụng kỹ xảo giúp khuôn mặt anh trẻ hơn hai, ba chục tuổi.

Will Smith sử dụng công nghệ bắt chuyển động, diễn xuất như bình thường, sau đó được các kỹ thuật viên giúp "hồi xuân". Ảnh: Paramount Pictures.

Hai nhân vật Henry và Junior do Will Smith đảm nhiệm.

Trong buổi phỏng vấn gần đây, Lý An nói với báo giới: "Tưởng như đây là điều không bao giờ thể hiện được trên màn ảnh. Nhưng nhờ có công nghệ kỹ thuật số mới, chúng ta được thấy Will Smith già và trẻ đối đầu với nhau. Tôi đã may mắn được thử nghiệm và xem giới hạn của kỹ xảo có thể làm đến đâu. Will Smith đã nhập vai rất tốt khi đóng hai nhân vật trái ngược".

Bộ phim được Disney lên kế hoạch từ năm 1997, dự định do biên kịch Darren Lemke và cố đạo diễn Tony Scott đảm nhiệm. Tuy nhiên vì các lý do khác nhau, bộ phim nhiều lần bị trì hoãn trước khi được giao cho Lý An.

Gemeni Man Trailer Trailer phim Gemini Man.

Theo CinemaBlend, mặc dù kỹ xảo rất đáng để khán giả bỏ tiền ra rạp, cốt truyện đằng sau những hình ảnh tuyệt đẹp lại có chút "lỗi thời". Nó thích hợp để phát triển vào năm 1997 hơn.

The Hollywood Reporter nhận xét, mặc dù hiệu ứng hình ảnh đáng kinh ngạc, phim vẫn không tránh khỏi các chi tiết nghiệp dư, kịch bản rập khuôn theo công thức và tổng thể giống "tác phẩm điện ảnh kinh phí lớn nhưng trông như phim truyền hình cổ điển".

Trang NPR cho rằng các pha hành động của Smith đáng ca ngợi nhưng kịch bản lại chứa nhiều câu thoại "tệ hại, vụng về". Tài năng của Smith không thể cứu bộ phim khỏi cảnh "nhạt nhẽo, uể oải và ủy mị quá mức".

Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận được 25% đánh giá tích cực. Phần lớn nhà phê bình dành ít lời khen cho Gemini Man. Một số người nhận xét:

- Cốt truyện không có ý nghĩa gì, kịch bản chán chết.

- Nếu tôi mua Gemini Man trong một cửa hàng băng đĩa thập niên 90, tôi sẽ không tiếc tiền. Nhưng xem trong rạp chiếu phim thì ngược lại.

- Nếu chiếu vào mùa hè năm 1997 thì chắc chắn đây sẽ là "hit" phòng vé. Nhưng bây giờ, ngay cả những thước phim rất hiện đại cũng không thể cứu được bộ phim hành động lỗi thời này.

- Tôi đã cười rất nhiều nhưng không có nghĩa là tôi thích bộ phim này. Dường như họ không trau chuốt cho bất kỳ điều gì ngoại trừ kỹ xảo. Thật lãng phí tài nguyên Hollywood.

- Gemini Man là sai lầm lớn cho cả Will Smith và Lý An.

Lọt giữa hàng trăm ý kiến chê bai, chỉ có vài lời khen hiếm hoi: "Những cảnh hành động chính là yếu tố giúp bộ phim thu tiền về", "Fan của thể loại hành động chắc chắn sẽ đắm chìm từng phút", "Tác phẩm hành động có tư tưởng tiến bộ nhất kể từ Avatar".

Thúy Anh