Gia tài phim ảnh của Will Smith sau 30 năm

Bad Boys (1995)

Will Smith bắt đầu gia nhập Hollywood từ thập niên 90 với sitcom The Fresh Prince of Bel-Air. Tuy nhiên, tác phẩm biến Will Smith trở thành tài tử nổi tiếng quốc tế là Bad Boys (1995).

Phim nói về hai viên cảnh sát có 72 tiếng để truy tìm đống heroin trị giá 100 triệu USD bị đánh cắp ngay trong sở cảnh sát của họ. Phim có nhiều cảnh quay hành động kịch tính, đẹp mắt, mang đặc trưng phong cách của đạo diễn Michael Bay. Bad Boys trở thành bom tấn ăn khách suốt mùa hè 1995 và thu về gần 150 triệu USD dù kinh phí sản xuất ban đầu chỉ vỏn vẹn 15 triệu USD.

Phần hai ra mắt năm 2003 được nâng tầm lên thành "bom tấn" với số tiền đầu tư là 130 triệu USD và cũng thu về con số hơn gấp đôi. Năm 2020, Will Smith sẽ trở lại làm "trai hư" trong phần ba với tên Bad Boys for Life.

Independence Day (1996)

Chỉ một năm sau thành công của Bad Boys, Will Smith trở thành "gương mặt vàng" của các bom tấn hành động - giả tưởng. Cát-xê của anh từ 2 triệu USD ở Bad Boys tăng lên thành 5 triệu USD trong Independence Day. Được coi là tác phẩm kinh điển về đề tài người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất. Phim thu về con số hơn 800 triệu USD và giành một tượng vàng Oscar ở hạng mục "Kỹ xảo đẹp nhất". Will Smith vào vai Captain Steven Hiller, có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống người ngoài hành tinh.

Phim lấy bối cảnh Trái đất bị sự tấn công của người ngoài hành tinh. Các thành phố lớn trên thế giới đều đã thành mục tiêu tấn công và bị tiêu diệt. Những người còn lại đã tạo ra cứ điểm trong sa mạc Nevada, tham gia vào một cơ hội phản công cuối cùng vào ngày 4/7 - ngày Quốc khánh Mỹ.

Men in Black (1997)

Có những bộ phim thành công liên tiếp về mặt doanh thu đã giúp sự nghiệp của Will Smith lên như diều gặp gió trong thập niên 90. Anh được nhận diện như là ngôi sao da màu có sở trường về thể loại hành động và khiếu diễn hài.

Năm 1997, anh tiếp tục đi chiến đấu chống người ngoài hành tinh nhưng lần này ở một phim hành động pha hài với phiêu lưu - Men in Black. Với bộ phim này, Will Smith tiếp tục chứng tỏ mình là một cái tên đảm bảo cho doanh số khi Men in Black thu về gấp sáu lần kinh phí sản xuất bỏ ra. Sau gần 30 năm, nó vẫn là một "mỏ vàng" được Hollywood khai thác trên cả điện ảnh, truyền hình, trò chơi điện tử.

Men in Black có sự tham gia của Tommy Lee Jones và Will Smith trong vai vào vai hai đặc vụ của một tổ chức bí mật mang tên Men in Black. Họ có nhiệm vụ giám sát những sinh vật ngoài hành tinh sống trên Trái đất và che giấu sự hiện diện của mình khỏi con người.

Ali (2001)

Sau một thập kỷ đóng các bom tấn giải trí, Will Smith bắt đầu hướng tới các vai diễn có chiều sâu hơn ở thập niên 2000. Năm 2001, anh hóa thân thành huyền thoại quyền anh nước Mỹ - Muhammad Ali - trong phim Ali của đạo diễn Michael Mann.

Phim tập trung khắc họa 10 năm đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Ali. Để hóa thân thành nguyên mẫu có thật này, Will Smith đã phải tăng cân và tập luyện cường độ cao. Ali không đạt được doanh thu phòng vé cao nhưng đem lại cho tài tử da màu đề cử Oscar đầu tiên dành cho hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Đây cũng là bộ phim đầu tiên mà Will Smith được nâng mức thù lao lên con số 20 triệu USD.

The Pursuit of Happyness (2006)

Là một bộ phim xúc động mang tới những thông điệp đầy tính nhân văn về ý nghĩa thực sự của từ "hạnh phúc", The Pursuit of Happyness được dựa trên một câu chuyện có thật. Nhân vật chính của phim là Chris - một nhân viên bán máy soi xương luôn gặp thất bại trong việc kinh doanh. Quá bức bối với việc nợ nần của gia đình, vợ Chris đã bỏ đi và để lại cậu con trai nhỏ Christopher Jr. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi hai bố con anh bị đuổi ra khỏi căn hộ do không đủ tiền trả và trở thành những kẻ lang thang. Tuy nhiên, với nỗ lực phi thường, anh không ngừng mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc cho chính mình và con trai.

Đây cũng là lần đầu tiên Will Smith giới thiệu con trai Jaden lên màn ảnh rộng. Hai cha con đã khiến hàng triệu khán giả rơi lệ với lối diễn xuất tài tình. Vai diễn cảm động trong The Pursuit of Happyness cũng đem về cho Will Smith đề cử Oscar thứ hai trong sự nghiệp.

I Am Legend (2007)

Cuối năm 2007, Will Smith được Nhà hát Grauman's Chinese trên Đại lộ Hollywood vinh danh. Khi đó, Will Smith vừa ra mắt phim I Am Legend.

Đây là một bom tấn độc đáo với đề tài hậu tận thế, cũng là tác phẩm nâng tầm diễn xuất của tài tử da màu này khi cả phim gần như không có thoại. Will phải thể hiện tâm lý nhân vật qua gương mặt, cũng gần như là diễn viên duy nhất của phim. I Am Legend tiếp tục đem lại thành công phòng vé cho Will Smith khi là một trong 10 phim ăn khách nhất thế giới vào năm 2007.

Gemini Man (2019)

Sau 30 năm đóng phim, bộ phim thứ 30 của Will Smith là một tác phẩm đặc biệt khi lần đầu tiên anh hợp tác với đạo diễn Đài Loan lừng danh - Lý An. Trong Gemini Man, Will Smith thủ vai Henry Brogan - một sát thủ đại tài nay bỗng nhiên bị một người lạ bí ẩn truy đuổi và ám sát. Điều kỳ lạ là kẻ săn lùng này biết được mọi suy nghĩ cũng như đoán trước những kế hoạch của Henry. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi anh phát hiện ra kẻ thù ấy là... chính mình - một kẻ nhân bản vô tính trẻ hơn 25 tuổi. Từ đây, Henry phát hiện ra âm mưu đen tối và thế lực kỳ bí đứng sau câu chuyện này.

Phim được quay tại những bối cảnh hoành tráng như ở Budapest (Hungary), Georgia (Mỹ), Cartagena (Colombia). Gemini Man còn đánh dấu những cột mốc mới về công nghệ làm phim khi tạo ra cùng lúc hai Will Smith trong cùng một thời điểm bằng kỹ xảo điện ảnh.

