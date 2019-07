Giải mã after-credit của 'Spider-Man: Far From Home'

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Spider Man bị lộ danh tính

Sau khi đưa MJ dạo quanh thành phố bằng tơ nhện, Spider Man dừng chân tại quảng trường. Ngay lúc này, bản tin thời sự đưa một thông tin nóng hổi và gây sốc: Spider Man là kẻ giết người. Đoạn video bằng chứng cho thấy trước khi chết, Mysterio đã quay lại cảnh dàn dựng Spider Man bất chấp tất cả để lấy mạng anh ta. Lúc này, mọi người chưa biết bộ mặt thật của Mysterio và đối với họ, hắn ta vẫn là một người hùng giải cứu thế giới.

Không chỉ đưa tin giả, Mysterio còn tiết lộ danh tính thật sự của Spider Man chính là cậu học sinh trung học Peter Parker. Trong số tất cả siêu anh hùng, Spider Man là người duy nhất đeo mặt nạ kín mặt giấu đi thân phận thật. Ở nguyên tác truyện tranh, thời điểm Người Nhện công khai danh tính cũng là lúc anh chuốc vào mình một mớ rắc rối, vô tình gây ra cái chết cho dì May.

Spider Man xem đoạn băng Mysterio "vạch tội" mình.

Để hồi sinh dì May và thu hồi bí mật thân phận, MJ và Peter đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Chúa Quỷ. Điều kiện là phải để hắn tước đi tình yêu, cuộc hôn nhân giữa Peter và MJ vì theo hắn, tình yêu của họ 1.000 năm mới có một lần.

Chưa biết Marvel Studios đem đến rắc rối gì cho Người Nhện sau khi bị công khai danh tính nhưng chắc chắn cuộc sống của cậu sẽ rất khó khăn, nhất là khi mang tội danh giết chết một siêu anh hùng.

Spider Man sẽ bị truyền thông "vùi dập"

Đoạn băng dàn dựng là do Mysterio quay lại, nhưng người đưa đoạn băng đó đến công chúng mới đáng chú ý. Không ai khác đó chính là J. Jonah Jameson (JJJ) - tổng biên tập tờ báo The Daily Bugle. Nhân vật này do JK Simmons đảm nhiệm, cũng chính là người đã đóng JJJ trong phần phim đầu tiên về Người Nhện của đạo diễn Sam Raimi.

J. Jonah Jameson - tổng biên tập tờ The Daily Bugle.

JJJ vốn không ưa gì Spider Man, luôn đưa những thông tin bất lợi về Người Nhện. Ông cho rằng Spider Man không phải người hùng, không đáng được ca ngợi và là "mầm mống xấu" của xã hội. Bởi vậy JJJ luôn tìm cách thu thập những bằng chứng phạm tội của Spider Man.

Trong Far From Home, JJJ tố cáo Người Nhện phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Mysterio, đồng thời tôn vinh Mysterio như người hùng. JJJ đã có được thông tin của Peter Paker. Nhiều khả năng dì May và bạn học của Peter cũng bị cánh săn tin làm phiền.

Nick Fury hợp tác với người Skrull, hé lộ giai đoạn 4 của MCU

Spider Man bị lộ danh tính, bị quy tội giết người hay sự trở lại của nhân vật JJJ vẫn chưa đủ gây sốc. Việc người Skrull giả dạng Nick Fury từ đầu đến cuối phim mới khiến khán giả bất ngờ. Talos - lãnh đạo của chủng tộc người biến hình và vợ anh ta đã thế chỗ của Nick Fury và Maria Hill. Trong khi đó, Fury đang trên tàu vũ trụ cùng những người Skrull khác.

Trong cuộc điện thoại giữa Talos và Fury, Talos nói rằng anh ta không biết trả lời thế nào khi mọi người liên tục hỏi về đội Avengers. Sau sự kiện Avengers: Endgame, biệt đội siêu anh hùng gặp phải nhiều xáo trộn khi mất đi 3 thành viên. Thor lên tàu vũ trụ cùng đội Vệ binh dải ngân hà. Chưa biết Hulk, Hawkeye và các nhân vật khác sẽ làm gì tiếp theo.

Talos và vợ hiện nhân dạng thật.

Cuộc hội thoại cũng cho thấy Nick Fury và nhóm người Skrull đang thực hiện nhiệm vụ bí ẩn ngoài vũ trụ. Có thể, Fury đã tạm giao việc điều hành SHIELD cho Talos để chuyển sang tổ chức SWORD (Sentient World Observation and Response Department). Trong truyện tranh, đây là tổ chức ngăn chặn những mối đe dọa ngoài không gian lên Trái Đất.

Theo chủ tịch Kevin Feige tiết lộ, giai đoạn 4 hướng đến các sự kiện ngoài vũ trụ. Bởi vậy, nhiều khả năng giả thuyết Nick Fury thành lập tổ chức SWORD sẽ thật sự xảy ra trong tương lai. Ông trùm một mắt sẽ tích cực tìm kiếm những siêu anh hùng ngoài không gian nhiều hơn, mở rộng vũ trụ điện ảnh Marvel.

Thúy Anh