Hành trình 18 năm của series phim hành động tốc độ 'Fast & Furious'

The Fast & The Furious (2001)

Dominic Toretto (trái) và Brian khi mới làm quen trong phần 1.

Phần đầu tiên của series giới thiệu 2 nhân vật chính là Dominic Toretto (Vin Diesel) - một tay đua chuyên nghiệp và Brian (Paul Walker) - một cảnh sát ngầm đang nằm vùng phá án. Kể từ khi gặp nhau, hai người đã dần chuyển từ quan hệ đối đầu sang bạn bè và cuối cùng là anh em. Brian và Mia, em gái Dom, trở thành một đôi trong các phần tiếp theo.

Trong lần đầu ra mắt khán giả, Brian và Dom đã có một cuộc thách đấu đầy kịch tính, và đây chính là cảnh phim mở ra "kỷ nguyên" của Fast & Furious với những màn rượt đuổi đặc trưng.

2 Fast 2 Furious (2003)

Trong phần 1, Brian đã để Dom chạy thoát và bị lưu tên trong hồ sơ tội phạm. Giờ đây anh được đề nghị thâm nhập vào thế giới ngầm để truy bắt một tên trùm ma túy, đổi lại, mọi tội lỗi của anh sẽ được xóa sạch.

Brian và pha hành động "như một trò đùa".

Ngay ở phần 2, Fast & Furious đã bắt đầu "coi thường" mọi định luật vật lý. Khán giả được chứng kiến một cảnh quay "điên rồ" khi Brian phi ôtô từ trên bờ lên chiếc du thuyền đang chạy để truy bắt kẻ xấu. Cảnh Brian lao lên trời trong tiếng la hét vừa ấn tượng vừa hài hước.

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Han (Sung Kang) dẫn dắt phần phim này.

Mặc dù phần phim này không có sự xuất hiện của Dom và Brian, The Fast and the Furious: Tokyo Drift vẫn có sức hút lớn với khán giả.

Bộ phim đưa người xem đến Tokyo và mở ra một thế giới đua xe mới lạ - drift (rê xe/cho xe trượt bánh sau), cùng sự xuất hiện của nhân vật Han (Sung Kang) - "bậc thầy" về drift với nhiều bài học cuộc sống. Các màn drift được thực hiện rất điệu nghệ và đã mắt giữa bối cảnh núi non và những con phố rực rỡ đông đúc của Tokyo. Tuy nhiên, đến cuối phim, Han chết trong một "tai nạn" - chi tiết gây sốc cho các nhân vật trong phim lẫn khán giả. Dom xuất hiện như một vai cameo và tiết lộ rằng anh quen Han, từ đó mở ra những bí ẩn tiếp theo.

Fast & Furious (2009)

Câu chuyện phần 4 bắt đầu với thông tin Letty, bạn gái Dom, bị sát hại trong một phi vụ, khiến Dom tái xuất giang hồ để trả thù. Những manh mối đưa anh tới với đường dây của một tên trùm ma túy, trùng hợp thay cũng chính là đối tượng mà cơ quan FBI của Brian đang truy đuổi, khiến 2 người quyết định hợp tác.

Phân cảnh những chiếc xe chất đầy ma túy "biến mất" thần tốc vào trong đường hầm bí mật giữa biên giới Mỹ - Mexico đã mang đến sự kịch tính "đỉnh cao" cho phần phim này.

Fast Five (2011)

Fast Five chính là phần phim đột phá, đưa tên tuổi của Fast & Furious lên tầm "bom tấn". Trong phần này, nhóm của Dom phải lẩn trốn sang Brazil sau những hành vi phạm pháp trong quá khứ. Tại đây, họ vướng vào nhiều rắc rối nên đã lên kế hoạch đánh cắp một khoản tiền cực lớn từ một tên trùm mafia. Trong lúc này, nhóm vẫn đang bị truy đuổi bởi đặc vụ Mỹ - Luke Hobbs (Dwayne Johnson).

Bộ phim ghi dấu sự "điên rồ" và mạo hiểm đỉnh cao bằng cú phi xe "đánh cược số phận" của Dom từ trên vách núi xuống. Phía sau Dom là cả đoàn tàu đang bốc lửa, phía trước là vực sâu vô định, nhưng Dom vẫn quyết định đạp ga để chiếc xe đi nhanh hơn nữa và rơi xuống nước... bình an vô sự.

Fast & Furious 6 (2013)

Trong phần phim này, nhân vật Letty tưởng đã qua đời ở phần bốn đột ngột trở lại và làm tay sai cho tên lính đánh thuê khủng bố Owen Shaw. Nhóm của Dom, theo lời đề nghị của Hobbs, đã ra tay giúp chặn đứng những âm mưu của Owen Shaw và khiến hắn trọng thương nằm viện.

Ở khúc cuối phim, sự xuất hiện của "người vận chuyển" Jason Statham (trong vai Deckard Shaw) khiến khán giả bất ngờ và phấn khích tột độ. Không những thế, chi tiết này còn là sợi dây liên kết với tập phim Tokyo Drift, chính Shaw là người giết Han ở phần trước.

Sự "không tưởng" của các pha hành động trong Fast & Furious chính thức được nâng lên một "đẳng cấp" mới. Dom đã chiêu đãi khán giả màn bay người "không thể tin nổi" từ chiếc xe đang phi thần tốc qua hai cây cầu để "bắt" được Letty và "hạ cánh" xuống một chiếc xe khác. Hành động mạo hiểm này đã chứng minh tình yêu Dom dành cho Letty, cho Letty thấy đây mới đúng là người cô thuộc về.

Cảnh phim "không tưởng" của Dom - Letty.

Furious 7 (2015)

Ở phần này, Deckard Shaw (Jason Statham) lên kế hoạch trả thù cho em trai - Owen Shaw - và có những màn đối đầu gay cấn với nhóm của Dom. Thậm chí, Dom và Shaw đã có một trận chiến tay đôi bất phân thắng bại, Hobbs cũng bị Shaw tìm đến và phải vật lộn vất vả với hắn.

Tiếp nối truyền thống của các phần trước, Dom và nhóm bạn tiếp tục chiêu đãi khán giả những màn hành động "nghẹt thở": những chiếc ôtô rơi tự do từ trên máy bay cao 10.000m xuống để tiếp cận đoàn xe địch, hay màn phi xe bay giữa hai tòa nhà chọc trời nổi tiếng ở Abu Dhabi. Hai pha hành động này đã mang đến hình ảnh "biểu tượng" mới cho loạt phim Fast & Furious.

Không chỉ vậy, Fast & Furious 7 còn là phần phim đáng nhớ nhất với nhiều cảm xúc. Sau khi Paul Walker qua đời, đoàn làm phim vẫn tiếp tục Fast & Furious 7 bởi "Vin Diesel cùng mọi người đều tin Paul sẽ muốn bộ phim được hoàn thiện". Cảnh tạm biệt của Dom và Brian ở cuối con đường lúc hoàng hôn để tri ân và tưởng nhớ Paul Walker đã gây xúc động mạnh cho tất cả người hâm mộ.

Paul Walker vẫn xuất hiện trong Fast & Furious 7 dù đã qua đời vì tai nạn.

The Fate of the Furious (2017)

Charlize Theron (trái) đóng vai phản diện trong phần này.

Cốt truyện của Fast & Furious 8 được đẩy lên kịch tính khi Dom bị một nữ tội phạm công nghệ tiếp cận trong chuyến đi nghỉ trăng mật với Letty. Nhờ nắm giữ một bí mật, ả đã thao túng Dom và khiến anh quay lưng lại với tất cả đồng đội. Để đối phó với ả, Luke Hobbs và Deckard Shaw buộc phải hợp tác cùng các thành viên còn lại của gia đình Dom.

Bên cạnh cảnh đám xe "zombie" bị hack hệ thống rượt đuổi đoàn ngoại giao Nga trên đường phố New York và màn xe rơi tự do khiến người xem "nín thở", phân cảnh những siêu xe của Dom và nhóm bạn chạy đua với tàu ngầm ở vùng băng giá heo hút đã chứng minh rằng với Fast & Furious, "không gì là không thể".

Sau 8 phần phim với vô số khoảnh khắc "kinh điển", Fast & Furious đã trở thành cái tên huyền thoại trong thanh xuân của biết bao người hâm mộ điện ảnh. Những pha hành động ngày càng hoành tráng và điên rồ hơn, góp phần nâng tầm quy mô và khẳng định chất lượng cũng như sự độc đáo của thương hiệu này.

Mùa hè năm nay, Fast & Furious mở rộng "vũ trụ điện ảnh" với phần phim ngoại truyện đầu tiên Fast & Furious: Hobbs & Shaw - hứa hẹn mang đến câu chuyện hoàn toàn mới và thú vị, và tất nhiên không thể thiếu những pha hành động "không tưởng" cộp mác Fast & Furious.

Chi Chi