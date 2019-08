Harry Styles từ chối làm hoàng tử của Halle Bailey

Phim hoạt hình Nàng tiên cá (The Little Mermaid) đang được lên kế hoạch làm phiên bản live-action và gây tranh cãi khi chiêu mộ nữ ca sĩ trẻ Halle Bailey đóng vai chính. Dù nhiều khán giả phản đối, quyết định của đạo diễn vẫn không thay đổi. Halle Bailey chắc chắn vẫn nắm giữ vai diễn này. Điều khán giả mong chờ tiếp theo là hãng phim công bố dàn diễn viên còn lại.

Trái ngược với sự phản đối dành cho Halle Bailey, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction lại được đón nhận nồng nhiệt nếu trở thành hoàng tử Eric. Tuy nhiên, có vẻ như Disney phải tìm kiếm gương mặt khác thay thế cho Harry.

Harry Styles là ứng cử viên sáng giá cho vai hoàng tử Eric.

Fan vẽ tranh Bailey và Harry đóng nàng tiên cá - hoàng tử.

Theo The Wrap, Harry được mời đóng vai hoàng tử trong The Little Mermaid nhưng anh đã từ chối. Cuộc đàm phán đã diễn ra không thành công. Cả hai phía vẫn chưa tiết lộ lý do Harry không tham gia dự án này.

Sau thông tin trên, người hâm mộ gợi ý những cái tên khác mà họ cho là phù hợp. Ví dụ như Jordan Fisher hoặc ngôi sao Glee - Darren Criss. Tuy nhiên, Criss chênh lệch tuổi tác với nàng tiên cá Halle Bailey khá nhiều. Bailey mới 19 trong khi Criss 32 tuổi. Ngoài ra, Disney cũng đang để mắt đến Javier Bardem cho vai vua Triton.

Harry Style được biết đến với vai trò ca sĩ của nhóm One Direction. Sau khi nhóm tan rã năm 2016, Harry bắt đầu hoạt động solo. Anh từng đóng vai phụ trong phim Dunkirk (2017) của đạo diễn Christopher Nolan và thử vai huyền thoại âm nhạc Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử do Baz Luhrmann chỉ đạo.

Thúy Anh