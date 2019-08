'Hobbs & Shaw' được đánh giá cao nhất trong series 'Fast & Furious'

Trên Rotten Tomatoes, phim giành được 90% lời khen trên tổng số 1.280 nhận xét từ khán giả. Với điểm số gần như tuyệt đối, Hobbs & Shaw trở thành phần phim được đánh giá cao nhất trong toàn bộ thương hiệu Fast & Furious.

Giữ vị trí thứ hai là Fast Five với 84%. Phần đánh dấu lần đầu tiên The Rock xuất hiện cũng từng được đánh giá là phần hay nhất. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Furious 7 với 83% và tập đầu tiên The Fast and the Furious 74%.

Trái ngược với đánh giá từ khán giả, Hobbs & Shaw lại là phim Fast & Furious có mở màn tệ nhất kể từ 2009. Cuối tuần vừa rồi, phim kiếm được 60,8 triệu USD trong nước, ít hơn 10 triệu USD so với Fast Five. Thậm chí, nó còn không đạt được số tiền dự kiến ban đầu. Trước khi ra mắt, giới chuyên môn đoán phim sẽ thu về 66 triệu USD, chưa cộng doanh thu hai ngày cuối tuần.

Hobbs and Shaw trailer Trailer Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Tháng 8 đánh dấu sự kết thúc của mùa phim hè. Phòng vé hiện tại cũng không có bộ phim nào là đối thủ cạnh tranh với Hobbs & Shaw. Bên cạnh đó, phim quy tụ dàn diễn viên hạng A. Với những yếu tố trên, doanh thu tuần đầu hoàn toàn có thể cao hơn.

So với toàn bộ thương hiệu, Hobbs & Shaw chưa có nhiều thành tích. Song, nó lại là mở đầu vững chắc cho loạt ngoại truyện sẽ được Fast & Furious xây dựng trong thời gian tới. Sau buổi công chiếu sớm, phim nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông. Hiện tại, nhà làm phim đã gần thu hồi vốn. Trong tuần đầu phát hành, doanh thu toàn cầu của Hobbs & Shaw đạt 180 triệu USD. Tổng ngân sách sản xuất là 200 triệu USD.

Trên bảng xếp hạng doanh thu tuần, The Lion King xếp sau Hobbs & Shaw với 38,2 triệu USD. Once Upon a Time in Hollywood khá thành công trong tuần đầu tiên nhưng nhanh chóng tụt xuống vị trí thứ ba, vẫn không đánh bại được The Lion King.

Tại phòng vé Việt Nam, Hobbs & Shaw gây ấn tượng mạnh. Doanh thu ngày đầu tiên lên tới 6 tỷ đồng, vượt qua doanh thu chiếu sớm của The Lion King (3,37 tỷ) và Spider-Man: Far From Home (5,99 tỷ). Hiện tại sau 5 ngày phát hành, phim thu về 48,7 tỷ đồng.

