'Jumanji 3' tung trailer chính thức

Năm 2017, hãng phim Sony đã khá thành công khi chuyển thể tựa game nổi tiếng thành phim Jumanji: Welcome to the Jungle. Trong phim, một nhóm bạn bốn người vô tình phát hiện ra cỗ máy kỳ lạ. Họ tò mò khỏi động nó lên và bị lôi vào trò chơi trong thế giới ảo. Tất cả được đưa đến một ngôi rừng hoang sơ và phải giải những câu đố hóc búa để bảo tồn sinh mạng và thoát ra khỏi trò chơi. Sau khi được khán giả đón nhận, hãng phim đã lên kế hoạch sản xuất phần tiếp theo.

Phần tiếp theo của Jumanji vừa được đặt tên chính thức và có trailer đầu tiên.

'Jumanji 3' tung trailer chính thức Trailer Jumanji 3: The Next Level.

Đoạn trailer cho thấy nhóm bạn đã trở lại nhưng trò chơi thì thay đổi. Khi họ quay lại Jumanji để giải cứu một người, họ phát hiện mọi thứ không như họ tưởng. Trò chơi ngày càng khó nhằn, họ phải thực hiện cuộc hành trình từ sa mạc khô cằn đến những ngọn núi tuyết trắng xóa để thoát ra khỏi trò chơi nguy hiểm nhất thế giới.

Phim được thêm những nhân vật mới. Ông nội của cậu sinh viên Spencer cũng bị kéo vào hành trình đầy nguy hiểm của game sinh tồn này.

The Rock sẽ trở lại cùng với các ngôi sao Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas và Kevin Hart. Đạo diễn Jake Kasdan - người từng chỉ đạo phần trước Jumanji: Welcome to the Jungle - tiếp tục chỉ đạo sản xuất phần này.

Jumanji: The Next Level dự kiến ra mắt vào ngày 13/12.

Thúy Anh