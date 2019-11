'Kẻ hủy diệt 6' đứng trước nguy cơ lỗ 100 triệu USD

Terminator: Dark Fate (Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối), phần mới nhất của loạt phim khoa học viễn tưởng, đã thất bại tại phòng vé và tiêu tốn ngân sách của 3 hãng phim Paramount, Skydance và Disney.

Phần 6 Kẻ hủy diệt mở màn với 29 triệu USD ở Bắc Mỹ và 102 triệu USD ở thị trường nước ngoài. So với kinh phí sản xuất 185 triệu USD, thêm 80 - 100 triệu USD phí tiếp thị và phân phối toàn cầu, thì doanh thu mở màn trên đáng thất vọng. Nếu bộ phim không hút khách trong những tuần tới thì có thể bị lỗ 100 triệu USD, theo ước tính của các hãng phim đối thủ. Số tiền này chỉ có thể được hồi lại nhờ bán cho các kênh truyền hình, dịch vụ phát trực tuyến hoặc cho thuê.

Paramount, Skydance và Disney đồng tài trợ cho bộ phim. Mỗi hãng chi 30% ngân sách. Hãng Tencent (Trung Quốc) chi nốt 10% còn lại. Các chuyên gia phòng vé cho biết Terminator: Dark Fate cần kiếm 450 triệu USD để hòa vốn nhưng dự đoán kết thúc thời gian công chiếu, doanh thu toàn cầu chỉ đạt 180 - 200 triệu USD.

Dàn diễn viên được đánh giá cao trong phần mới nhất.

Paramount và Skydance là hai hãng chịu trách nhiệm phát hành nội địa, kỳ vọng phim sẽ mở màn hơn 40 triệu USD nhưng không được như mong đợi. Hãng phim đối thủ cho rằng tác phẩm này chắc chắn không thể kiếm được trăm triệu đô, thậm chí, không vượt qua được 70 triệu USD tại Mỹ. Trung Quốc được cho là thị trường trọng điểm nhưng chỉ thu về 28 triệu USD và có lẽ sẽ dừng lại ở con số 50 triệu USD.

Chuyên gia truyền thông Eric Handler cho biết, việc đầu tư ngân sách lớn cho bộ phim này là quyết định sai lầm. Các nhà làm phim hy vọng thương hiệu Kẻ hủy diệt tiếp tục tạo được tiếng vang nhưng thực tế không phải như vậy.

Hai phần gần đây nhất của Kẻ hủy diệt đều bị các nhà phê bình chê bai, không thu lại đủ ngân sách đắt đỏ. Phần 6 được tung hô sẽ tái khởi động thương hiệu có tuổi đời 35 năm, nhận được điểm B+ trên Cinemascore và 69% lời khen trên Rotten Tomatoes. Dù được nhiều đánh giá tích cực, các nhà phê bình cho rằng phần này không có nhiều đột phá cho loạt phim dài ba thập kỷ, đã được các kênh truyền hình khai thác lại nhiều lần.

"Đây là thương hiệu lâu đời chứng kiến các diễn viên già đi theo năm tháng, nhưng sự thật là nó không còn thu hút như trước đây", chuyên gia truyền thông Handler nhận xét.

Linda Hamilton lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong phần trở lại này. Lần cuối cùng Linda xuất hiện trong Kẻ hủy diệt là năm 1991 khi vẫn còn là một cô gái quyến rũ.

Terminator: Dark Fate là sản phẩm hợp tác thứ hai giữa Paramount và Skydance từ sau mùa hè. Trước đó, hai hãng bắt tay thực hiện Gemini Man do tài tử Will Smith đóng chính, thu về 153 triệu USD so với ngân sách 135 triệu USD.

Sắp tới, Skydance sẽ hợp tác với Netflix sản xuất 6 Underground - bộ phim hành động có sự tham của nam chính Deadpool, bắt đầu chiếu từ 13/12.

Paramount ghi dấu trong mùa hè này với phim tiểu sử về Elton John, Rocketman và phim kinh dị Crawl. Năm nay, hãng còn tác phẩm hài Playing with Fire do John Cena đóng chính, dự kiến ra rạp ngày 8/11.

Thúy Anh (Theo Variety)