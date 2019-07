Khác biệt giữa hai lần tái phát hành của 'Avatar' và 'Avengers: Endgame'

Ngày 28/6, bản phát hành lần hai của bom tấn Avengers: Endgame sẽ có mặt trên toàn cầu (chưa có thông tin phát hành tại Việt Nam). Đây sẽ là cơ hội để bộ phim truất ngôi "phim ăn khách nhất thời đại" của Avatar (2009). Hiện tại, doanh thu của Endgame chỉ còn cách Avatar 38,4 triệu USD. Hai bộ phim đều tái phát hành nhưng có một sự khác biệt rõ ràng.

Avatar cũng từng phát hành lại vào năm 2010, chưa đầy một năm sau lần phát hành đầu tiên. Bản phát hành lần hai của phim không phải nhằm mục đích giành lấy danh hiệu phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Khi ấy, bom tấn của đạo diễn James Cameron đã vượt doanh thu của Titanic, trở thành bộ phim đầu tiên kiếm được hơn 2 tỷ USD.

Bản phát hành lại của phim được lấy tên Avatar: Special Edition, có bổ sung thêm 9 phút những cảnh phim chưa từng được công chiếu, với hiệu ứng CGI đầy đủ. Đạo diễn Cameron ước tính, chi phí để tạo ra mỗi phút khoảng 1 triệu USD. Số tiền khá tốn kém nhưng ông vẫn cố thuyết phục hãng 20th Century Fox cho phim ra rạp lần hai vì theo đạo diễn, "hàng trăm nghìn người, thậm chí hàng triệu người muốn xem Avatar 3D ngoài rạp nhưng họ không có cơ hội vì bộ phim phải ngừng chiếu để nhường suất cho các tác phẩm khác".

Câu chuyện viễn tưởng về tộc người Na'vi gây sốt một thời nhờ công nghệ 3D.

Khi Avatar lần đầu công chiếu, nó được coi là "siêu phẩm", là bước ngoặt của nền điện ảnh thế giới. Phim thu hút khán giả không chỉ bởi nội dung hấp dẫn mà còn bởi công nghệ phim 3D chưa phát triển thời đó. Sau 8 tháng trụ rạp, phim thu được 2,7 tỷ USD. Lần ra rạp thứ hai giúp nhà sản xuất kiếm thêm được 33,2 triệu USD - con số khá khiêm tốn so với lần phát hành đầu tiên.

Con số đó rất gần với 38,4 triệu USD mà Endgame cần để vượt mặt Avatar. Bởi vậy, thật dễ hiểu lý do hãng Disney và Marvel muốn đưa bộ phim trở lại phòng vé. Việc tái phát hành có thể trở thành chiến lược mạnh mẽ để tạo ra sự khác biệt giữa hai bộ phim. Quyết định này được đưa ra sau hai tháng Avengers: Endgame công chiếu lần đầu.

Thời điểm tái phát hành Endgame cũng phù hợp với lịch phát hành của Spider-Man: Far From Home. Phần tiếp theo của Người Nhện sẽ ra mắt vào 5/7, một tuần sau khi Endgame trở lại. Chủ tịch Marvel cho biết hai bộ phim này có nội dung liên quan mật thiết. Khán giả có thể xem lại Endgame trước khi Far From Home đổ bộ phòng vé.

Avengers: Endgame thu hút vì kể về cuộc chiến lớn được chuẩn bị suốt 10 năm.

Ngoài nội dung liên quan đến Người Nhện, đoạn phim bổ sung dài 8 phút bao gồm những cảnh bị xóa trong phần phim gốc, một lời nhắn từ đạo diễn Anthony Russo và cảnh tri ân cố họa sĩ Stan Lee. Mặc dù đội ngũ làm phim không xác nhận cảnh bị xóa là gì, nhiều người đoán có thể Tony Stark sẽ được gặp lại con gái lúc trưởng thành của mình ở Thế giới Linh hồn.

Như vậy, mục đích phát hành lại của Avatar là do đạo diễn James Cameron muốn chiều lòng khán giả. Sức hút của bom tấn khi ấy quá lớn, gần một năm ngoài rạp vẫn không đủ để phục vụ người hâm mộ. Còn mục đích phát hành lại của Avengers: Endgame nhằm xác lập kỷ lục mới của nền điện ảnh, cạnh tranh với Avatar, đồng thời khởi động cho phần tiếp theo Spider-Man: Far From Home.

Chưa biết Disney và Marvel có đạt được mục đích của mình không, khán giả đang rất mong chờ kết quả cuộc đua giữa hai tác phẩm này.

Thúy Anh