Leonardo DiCaprio – tài tử đúng nghĩa cuối cùng của Hollywood

Leonardo DiCaprio - tài tử đúng nghĩa cuối cùng của Hollywood

Hoàng tử tóc vàng của Hollywood

Leonardo DiCaprio xuất thân từ một sao nhí. Anh bắt đầu có mặt trong các đoạn quảng cáo và phim truyền hình từ tuổi lên 5. Đầu thập niên 90, chàng diễn viên có mái tóc vàng, đôi mắt xanh thẳm và cái tên lãng tử chẳng kém ngoại hình của mình chính thức chào sân Hollywood.

Vẻ lãng tử từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Leonardo DiCaprio.

Thành công đến với DiCaprio rất sớm. Anh nhận đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar cho vai diễn chàng trai thiểu năng trí tuệ trong What’s Eating Gilbert Grape khi mới 19 tuổi. Nhưng phải đến phiên bản chuyển thể đầy sáng tạo Romeo + Juliet năm 1996, khán giả nước Mỹ mới đồng loạt "đầu hàng" trước nét quyến rũ khó cưỡng của tài tử trẻ tuổi này. Gương mặt thanh tú và phong thái hào hoa của Leonardo DiCaprio đã tạo ra một cơn sốt có tên "Leomania". Và cơn sốt này lên tới đỉnh điểm khi Leo vào vai Jack Dawson trong siêu phẩm đạt 11 giải Oscar - Titanic.

Sau thành công của Titanic, Leonardo DiCaprio lập tức được liệt vào hàng ngũ những ngôi sao quyền lực nhất. Nam diễn viên tiếp tục khẳng định vị trí với các phim như The Man in the Iron Mask hay The Beach. Tuy không phải tác phẩm nào cũng thành công, ai cũng phải thừa nhận rằng sức hút của Leo là quá lớn. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không thể "làm ngơ" mỗi khi tài tử ra mắt tác phẩm mới. Leonardo hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Hoàng tử Hollywood".

"Ông hoàng" gai góc độc nhất vô nhị

Thời hoàng kim của một "hoàng tử" rực rỡ đến mấy rồi cũng phải kết thúc nếu anh ta không choàng dậy và trở thành một "ông hoàng". Catch Me If You Can - tác phẩm của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã đánh dấu bước chuyển giao đó trong sự nghiệp của Leonardo DiCaprio. Trong phim, anh vẫn mang hình ảnh chàng công tử đẹp mã nhưng ẩn bên dưới là một tay lừa đảo đẳng cấp, từng qua mặt vô số ngân hàng, hãng hàng không và cả hệ thống hành pháp Mỹ để thu lợi bất chính.

Leonardo DiCaprio bảnh bao trong vai tay lừa đảo huyền thoại Frank Abagnale Jr.

Bước sang thập niên 2000, Leonardo DiCaprio làm mới bản thân trong cả hình tượng và nét diễn. Anh không để mình bị đóng khung vào bất cứ nhân vật nào và sẵn sàng dấn thân vào những chiều sâu nội tâm gai góc. Anh liên tục hợp tác với các đạo diễn bậc thầy của Hollywood như Martin Scorsese, Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, Alejandro G. Iñárritu, Christopher Nolan, Sam Mendes, Ridley Scott...

Leo không ngại rũ bỏ hình ảnh bảnh bao đã đưa anh lên đỉnh cao danh vọng. Trong Blood Diamond, Leonardo DiCaprio vào vai tay buôn lậu Danny Archer, vướng vào cuộc săn tìm kim cương phải trả giá bằng rất nhiều máu của người dân da màu bản địa. Khán giả chưa từng thấy Leo trong dáng vẻ bụi bặm và phải chịu xây xát nhiều đến vậy. Ban đầu, Danny Archer khiến người xem căm ghét bởi vẻ dửng dưng thực dụng của gã. Nhưng khi đã đồng hành cùng Leonardo DiCaprio đến tận cùng của bộ phim, căm ghét chuyển hóa thành thương cảm và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trong giây phút "gã con hoang" Danny Archer gục xuống.

Một Leonardo DiCaprio lạnh lùng, gai góc, nhưng đầy cảm xúc trong Blood Diamond.

Trong Body of Lies, Leonardo DiCaprio thủ vai nhân viên tình báo lão luyện Roger Ferris. Trong lần đầu thủ vai điệp viên, diễn xuất của Leo được xưng tụng như "Marlon Brando thế hệ mới". Vũ khí lợi hại nhất của một tình báo viên chính là những lời nói dối và Leonardo DiCaprio đã thể hiện xuất sắc mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc chiến cân não thử thách tình bạn, tình yêu và cả mạng sống con người.

Sự nghiệp ấn tượng là thế nhưng mãi đến 2015, tức 22 năm sau lần đầu nhận đề cử, Leonardo DiCaprio mới có cơ hội cầm trên tay tượng vàng Oscar nhờ phim The Revenant. Nhưng lúc này, có lẽ các giải thưởng điện ảnh đã không còn quá quan trọng với Leo và những người hâm mộ anh. Những gì Leonardo DiCaprio có được từ lâu đã vượt xa các giá trị được đong đếm bằng doanh thu phòng vé hay các danh hiệu.

Vai phản diện khó quên của Leonardo trong Django Unchained.

Alejandro G. Iñárritu - đạo diễn của The Revenant - chia sẻ: "Leonardo DiCaprio là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và đòi hỏi bản thân rất cao. Có một cảnh quay Leonardo DiCaprio cần phải trôi nổi trên mặt sông nhưng ở đó đang có một tảng băng rất lớn. Cậu ấy không hề chần chừ, ngay cả khi tôi đã có đúp quay ưng ý, cậu ấy vẫn yêu cầu được thực hiện lại. Leo làm việc không biết ngừng nghỉ kể cả những khi không thật cần thiết".

Câu chuyện Leonardo DiCaprio nhập vai tới mức khiến bàn tay bị thương bê bết máu trên trường quay Django Unchained cũng là một ví dụ khác cho sự khao khát vươn tới chất lượng trong mỗi màn diễn của anh.

Bộ phim mới của Leonardo - Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood) - đóng cùng Brad Pitt, sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào 9/8.

Chi Chi