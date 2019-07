Loạt phim giáo dục giới tính tuổi teen vừa hài hước vừa nhạy cảm của Netflix

Sex Education được giới thiệu trên Netflix vào tháng 1. Bộ phim khai thác nội dung giáo dục giới tính, xoay quanh một nhóm học sinh trung học ở Anh. Phim có sự tham gia của các diễn viên như Gillian Anderson, Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Kedar Williams‑Stirling, Connor Swindells.

Nhân vật chính trong phim là Otis (Asa Butterfield), một cậu học sinh cấp 3 nhút nhát. Otis có mẹ (Gillian Anderson) là chuyên viên tâm lý điều trị cho những bệnh nhân gặp khó khăn trong đời sống tình dục. Trong khi mẹ của Otis có thể giải quyết những rắc rối cho nhiều cặp đôi, chính cậu con trai lại có những vướng mắc về tuổi dậy thì không biết chia sẻ cùng ai.

Dù kinh nghiệm "thực hành" là con số 0, Otis lại rất giỏi "lý thuyết". Cậu bé đã cùng Meave (Emma Mackey), một cô bạn cá biệt ở trường, mở ra ban "tư vấn tâm sinh lý" để kiếm thêm thu nhập. Khi giúp đỡ bạn học khác về những rắc rối tuổi dậy thì, Otis cũng rút ra được bài học cho bản thân.

Phim xây dựng những tình huống gần gũi về các vấn đề tuổi dậy thì - đề tài mà nhiều bậc phụ huynh muốn né tránh. Sex Education là bài học hữu ích và hài hước về tình dục, giới tính. Netflix đã quyết định chơi "tới bến" khi để bộ phim này dán nhãn 16+ với các chi tiết trần trụi, thoải mái đi sâu vào vấn đề tình dục tuổi teen.

Derry Girls

Derry Girls là phim truyền hình sitcom do Northern Ireland sản xuất, được biên kịch và đạo diễn bởi Lisa McGee. Phim lấy bối cảnh tại Northern Ireland những năm 1990, xoay quanh cuộc sống của những nữ sinh trung học tại một trường Công giáo ở vùng Derry.

4 nữ sinh gồm Erin (Saoirse-Monica Jackson), cô em họ Orla (Louisa Harland) cùng hai người bạn Clare (Nicola Coughlan) và Michelle (Jamie-Lee O'Donnell) vô cùng tò mò về thế giới người lớn. Như mọi cô gái tuổi mới lớn khác, 4 nữ sinh này cũng có sở thích tụ tập buôn chuyện, nói xấu người này người kia và tò mò về chuyện tình yêu, tình dục. Sự xuất hiện của James (Dylan Llewellyn) - người anh họ đến từ nước Anh của Michelle - đã khiến cuộc sống của 4 cô nàng càng thêm thú vị và hài hước.

Derry Girls không có nhiều cảnh nhạy cảm. Nhưng bộ phim đề cập thẳng thắn đến nhiều vấn đề được cho là nhạy cảm thời điểm đó, như đồng tính, quan hệ trước hôn nhân, tình dục an toàn... Thoại phim hài hước nhưng cũng giúp giải đáp những câu hỏi khó của các bạn tuổi teen trong hành trình trưởng thành.

Phim được đánh giá cao với 8,2 điểm trên IMDb và Rotten Tomatoes là 98%.

Chewing Gum

Dù nhân vật chính trong Chewing Gum đã không còn ở độ tuổi teen, series này vẫn được xem là phim giáo dục giới tính với những tình huống oái oăm, bất ngờ.

Chewing Gum là bộ phim sitcom do Anh sản xuất, lấy bối cảnh ở London, bắt đầu chiếu lần đầu vào năm 2015. Phim kể về Tracey (Michaela Coel), nữ nhân viên bán hàng 24 tuổi vẫn còn trinh trắng. Để chuẩn bị "nếm mùi đời", Tracey đã lên một kế hoạch vô cùng cẩn thận cho lần đầu tiên. Thế nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như kế hoạch của Tracey. Thậm chí phim đã trải qua 2 mùa mà nữ chính vẫn chưa một lần nếm thử "trái cấm".

Những sự cố xảy ra trong quá trình tìm hiểu "chuyện người lớn" của một cô gái "lớn đầu mà ngây thơ" tạo ra tiếng cười hài hước cho khán giả. Những suy nghĩ ngốc nghếch của Tracey về chuyện tình yêu, tình dục, về các mối quan hệ bạn bè, người yêu, gia đình là những điểm nhấn cho phim. Không có những chi tiết táo bạo, giật gân về tình dục, giới tính nhưng Chewing Gum mang đến bài học thú vị về các mối quan hệ, các vấn đề trong cuộc sống.

Everything Sucks!

Ra đời năm 2018 nhưng Everything Sucks! lại lấy bối cảnh những năm 90 ở một trường trung học tại Mỹ. Phim nhại lại các bộ phim tuổi teen đã rất thành công trong thời kỳ này như American Pie hay Can't Hardly Wait.

Everything Sucks! xoay quanh nhóm bạn trẻ ở trường trung học Boring (bang Oregon) với đủ thứ rắc rối liên quan đến tình cảm, học hành và hoài bão. Đó là những mối quan hệ chồng chéo giữa các học sinh trong câu lạc bộ, là chuyện một cô nàng nhút nhát phải lòng một siêu sao, những khúc mắc tình yêu đầu đời...

Mối quan hệ của các nhân vật trong phim được phát triển bằng tình bạn, tình yêu và tình dục. Các cô cậu tuổi teen phải đối mặt với những vấn đề nhạy cảm như ham muốn khó nói, sự tò mò hay các tin đồn giới tính thất thiệt.

Với nội dung nhẹ nhàng, không nhiều lớp lang bí ẩn, Everything Sucks! đã tái dựng thành công không khí của các bộ phim tuổi teen nổi tiếng một thời.

