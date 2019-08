Lương Triều Vỹ bị fan chỉ trích 'hám fame' vì nhận vai phim Marvel

Tại sự kiện San Diego Comic-Con 2019, hãng Marvel Studios công bố thông tin về dàn diễn viên dự án Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Bên cạnh nam chính được giao cho nam diễn viên người Canada gốc Trung Quốc Simu Liu (Lưu Tư Mộ), cái tên gây chú ý trong dàn cast là Lương Triều Vỹ với vai phản diện Mandarin.

Lương Triều Vỹ nhận vai phản diện Mandarin.

Tuy nhiên, thông tin này vừa công bố đã khiến mạng xã hội Trung Quốc "dậy sóng". Trên Weibo, từ khóa "Lương Triều Vỹ đóng phim Marvel" đã lọt vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Khán giả Trung Quốc bày tỏ sự phẫn nộ về vai diễn này của Lương Triều Vỹ. Theo họ, nhân vật Mandarin được xây dựng theo nguyên mẫu Fu Manchu (Phúc Mãn Châu) - nhân vật phản diện độc ác nổi tiếng của tác giả người Anh Sax Rohmer. Khán giả Trung Quốc cho rằng, Fu Manchu thể hiện thái độ kỳ thị và phân biệt chủng tộc mà người châu Âu dành cho người Trung Quốc nói riêng, người châu Á nói chung.

Nhân vật Fu Manchu được cho là mang thông điệp kỳ thị của phương Tây với Trung Quốc.

Khi Marvel xây dựng nhân vật Mandarin, để tránh bản quyền, họ đã đổi tên nhân vật thành Mandarin, nhưng thái độ kỳ thị và phân biệt vẫn còn nguyên.

Nhiều người dùng mạng không thể hiểu vì sao Lương Triều Vỹ lại nhận vai diễn mang sự xúc phạm Trung Quốc như vậy. Thậm chí, có người còn chỉ trích tài tử nổi tiếng này hám danh, vì muốn có mặt trong một bom tấn toàn cầu mà bất chấp.

Lương Triều Vỹ là nam diễn viên nổi tiếng của thập niên 90 và đầu 2000, từng gây chú ý với các bộ phim như Trùng Khánh Sâm Lâm, Tâm trạng khi yêu, Vô gian đạo... Tuy nhiên, kể từ bộ phim Sắc, Giới (2007) đến nay, Lương Triều Vỹ không còn vai diễn nào gây ấn tượng.

Vợ chồng Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh.

Không chỉ thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội, một vài khán giả quá khích còn để lại bình luận trên trang cá nhân của Lưu Gia Linh - vợ Lương Triều Vỹ - mong cô khuyên nhủ anh đừng nhận vai này. Đáp trả sự tấn công của netizen, Lưu Gia Linh chỉ nhẹ nhàng khuyên mọi người hãy bình tĩnh.

Chi Chi