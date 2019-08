Lý do Keanu Reeves không xuất hiện trong 'Hobbs & Shaw'

Trước khi Hobbs & Shaw ra rạp, có tin đồn Keanu Reeves sẽ vào vai phản diện. Nhiều người ngóng chờ màn đối đầu đẹp mắt giữa những ngôi sao hành động Keanu Reeves, Dwayne Johnson (tức The Rock) và Jason Statham. Tuy nhiên, phần phim ra mắt mới đây lại không có sự góp mặt của nam diễn viên Ma trận.

Hobbs & Shaw là phần ngoại truyện đầu tiên của series Fast & Furious. Hai nhân vật chính Hobbs (Dwayne Johnson) và Shaw (Jason Statham) buộc phải hợp tác với nhau để cứu thế giới. Sau khi hạ gục tên nửa người, nửa robot Brixton (Idris Elba), mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tổ chức Eteon nơi hắn làm việc vẫn chưa bị triệt hạ. Cuối phim, có giọng nói của ông trùm Eteon vang lên qua thiết bị điện tử nhưng không lộ mặt.

Hobbs and Shaw trailer Trailer phim Hobbs & Shaw.

Giọng nói bí ẩn khiến nhiều người suy đoán về danh tính của kẻ đứng đầu. Một số khán giả cho rằng, đứng đằng sau tổ chức Eteon chính là Cypher (Charlize Theron) - phản diện chính trong The Fate of the Furious (2017). Cypher là tội phạm công nghệ nguy hiểm, đứng đằng sau toàn bộ sự kiện ở phần 6 và phần 7. Cypher vẫn chưa bị tiêu diệt, dự kiến sẽ trở lại trong hai phần cuối. Tuy nhiên, theo nam diễn viên Dwayne Johnson, đoàn làm phim Hobbs & Shaw lại có ý tưởng khác.

Johnson xác nhận với ScreenRant, ban đầu, nhà sản xuất nhắm Keanu Reeves cho vai ông trùm Eteon. Tuy nhiên sau khi đàm phán, mọi chuyện đã diễn ra không thành công. Nam diễn viên giải thích: "Kết phim, chúng tôi để lại một giọng nói giấu mặt. Vai này lẽ ra sẽ thuộc về Keanu nhưng sau khi hai bên bàn bạc, chúng tôi cảm thấy không phù hợp lắm. Thế nên nhân vật này vẫn đang được bỏ ngỏ cho tương lai".

Cựu đô vật Johnson không tiết lộ lý do không phù hợp là gì. Thương hiệu Fast & Furious đang ngày càng lớn mạnh và bổ sung thêm nhiều cái tên "nặng ký" như Dwayne Johnson, Charlize Theron... Trong khi đó, danh tính "trùm cuối" vẫn chưa được tiết lộ nên Keanu vẫn có cơ hội tham gia vai trò này nếu anh và phía Dwayne Johnson suy nghĩ lại.

John Wick 3 fight scene Cảnh hành động của Keanu Reeves trong John Wick.

Keanu Reeves là ngôi sao nổi lên từ 3 phần phim Ma trận (The Matrix). Anh từng tham gia vào nhiều dự án phim hành động như 47 Ronin, Man of Tai Chi, Constantine, Speed hay gần đây nhất là series John Wick. Vai trò của Keanu ngày càng được mở rộng khi nhiều hãng phim mong muốn làm việc cùng anh. Mới đây, Keanu tham gia lồng tiếng cho nhân vật Duke Kaboom trong Toy Story 4. Hãng Marvel cũng đang chiêu mộ anh vào vũ trụ siêu anh hùng.

Thúy Anh