Lý do nên mong đợi phim mới của Leonardo DiCaprio

Tháng 8 này, Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở... Hollywood) ra mắt khán giả Việt. Trước đó, bộ phim gây chú ý khi công chiếu tại LHP Cannes, nhận được 8 phút vỗ tay từ khán giả. Giới phê bình dành tặng nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Quentin Tarantino sau 4 năm.

Phim còn thu hút sự chú ý với dàn sao tên tuổi bậc nhất kinh đô điện ảnh như Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... cùng câu chuyện vừa lạ vừa quen về Hollywood thập niên 60. Dưới đây là những lý do khiến bạn không nên bỏ qua tác phẩm mới này.

Lý do gì để cả giới phê bình lẫn khán giả đều mong đợi phim mới của Leonardo DiCaprio? Trailer phim.

Sự kết hợp của Leonardo DiCaprio và Brad Pitt

Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đều từng hợp tác với đạo diễn Quentin Tarantino qua Inglourious Basterds (2009) và Django Unchained (2012). Once Upon a Time in Hollywood là tác phẩm đầu tiên hai tài tử kết hợp.

Trả lời báo giới, Brad và Leonardo cho rằng, vai diễn của họ được Quentin Tarantino "đo ni đóng giày". Brad Pitt vào vai một diễn viên đóng thế, từng đánh thắng cả Lý Tiểu Long còn Leonardo DiCaprio trở thành một ngôi sao viễn Tây hết thời đang cố kéo vãn sự nghiệp xưa. Họ trở thành đôi bạn thân cùng nhau đối đầu với những làn sóng mới đang ập đến Hollywood.

Sự góp mặt của Margot Robbie

Từ một sao nữ chỉ được biết đến với những vai khoe thân, Margot Robbie đã chứng minh được tài năng ở các giải thưởng điện ảnh như đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc hay Nữ diễn viên mới xuất sắc trong lễ trao giải Empire Awards.

Có tài, có sắc, Margot Robbie chinh phục khán giả với lối diễn xuất đa dạng. Cô từng hóa thân thành trùm lừa đảo trong Focus (2015), cô vợ Jane Porter mạnh mẽ của Tarzan trong The Legend of Tarzan (2016) hay nữ tội phạm điên loạn Harley Quinn trong Suicide Squad (2016)... Ngoài ra, Margot Robbie còn nổi tiếng với những bộ phim tiểu sử như vai diễn vận động viên trượt băng nghệ thuật Tonya Harding trong I, Tonya (2017) hay nữ hoàng Elizabeth I trong Mary Queen of Scots (2018).

Ở Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie vào vai nữ minh tinh xinh đẹp Sharon Tate. Dù chỉ là vai phụ, Margot Robbie vẫn giành được nhiều sự chú ý từ khán giả. Cô hóa thân thành một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi danh Hollywood với đời tư ồn ào, phức tạp.

Kịch bản hấp dẫn về vụ án chấn động Hollywood

Ngày 9/8/1969, vợ của đạo diễn Roman Polanski là Sharon Tate bị sát hại dã man tại nhà riêng cùng vài người bạn khi đang mang thai ở tháng thứ 8. Thủ phạm chính là giáo phái Gia đình Manson do Charles Manson đứng sau giật dây. Dù đã 50 năm trôi qua, vụ án mạng vẫn là một trong những sự kiện gây chấn động bậc nhất lịch sử Hollywood, không chỉ vì độ tàn bạo mà còn bởi vô số bí ẩn đằng sau.

Các nhà làm phim không ít lần tái hiện cuộc đời của Sharon và cái đêm định mệnh ấy lên màn ảnh rộng lẫn truyền hình, như American Horror Story mùa 7, Charlie Says (2018), loạt phim Mindhunter của Netflix...

Dựa trên câu chuyện có thật về vụ án chấn động này, Quentin Tarantino đã xây dựng kịch bản với sự hư cấu độc đáo. Ông không trực tiếp khai thác cái chết của Sharon Tate mà lồng ghép cả một thời kỳ hoàng kim của Hollywood với hai nhân vật chính Rick Dalton và Cliff Booth.

Sự trở lại của "quái kiệt" Tarantino

Đạo diễn người Mỹ này đã tuyên bố sẽ nghỉ hưu sau khi hoàn thành 10 phim điện ảnh. Mỗi tác phẩm đều do chính tay Quentin Tarantino viết kịch bản và "thai nghén" trong nhiều năm trời trước khi ra rạp. Đây cũng là lý do mà từ 1992 đến nay, ông chỉ cho ra mắt 9 bộ phim, tác phẩm mới nhất chính là Once Upon a Time in Hollywood.

Vị đạo diễn "quái kiệt" còn nổi tiếng với phong cách làm phim khác biệt, thể hiện qua những cuộc hội thoại đầy ẩn ý, hình ảnh phim đậm chất bạo lực cùng lối dẫn dắt câu chuyện không theo quy luật nào. Từ Reservoir Dogs (1992), Kill Bill cho đến Django Unchained đều mang đậm dấu ấn cá nhân của Quentin Tarantino và được đông đảo khán giả trên thế giới đón nhận.

Phim được giới phê bình khen ngợi

Hầu hết phim của Quentin Tarantino đều được giới phê bình khen ngợi và đạt điểm số từ 80% trở lên trên Rotten Tomatoes, trừ 65% của Death Proof (2007) và 74% của The Hateful Eight (2014).

Once Upon a Time in Hollywood cũng không ngoại lệ khi đạt 85% cùng nhiều đánh giá tích cực. Bộ phim được xem là một bức thư tình gửi đến thời kỳ vàng son của Hollywood cuối những năm 60 với cả sự lãng mạn, hài hước xen lẫn bạo lực.

Once Upon a Time in Hollywood khởi chiếu trên toàn quốc từ 16/8.

Chi Chi