Lý do Quentin Tarantino viết lại cái kết cho vụ thảm sát chấn động Hollywood

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trong Once Upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở Hollywood), đạo diễn Quentin Tarantino kể nhiều câu chuyện đan xen: tái hiện kinh đô điện ảnh thời hoàng kim; Quá trình vực dậy tên tuổi của diễn viên hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) và tay đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt); Vụ thảm sát kinh hoàng tại nhà riêng nữ minh tinh Sharon Tate... Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1960, tái hiện rõ nét đặc trưng thời bấy giờ như gu thời trang, xu hướng làm phim cao bồi, trào lưu hippie...

Bộ phim tôn trọng những gì đã diễn ra trong lịch sử, nhưng đạo diễn lại cố tình "bẻ lái" một sự kiện, viết cho nó kết thúc khác. Đó là vụ giáo phái Manson thảm sát dã man mẹ con nữ diễn viên Sharon Tate. Chales Manson đâm Tate 16 nhát dao cho đến chết, mặc cho cô cầu xin tha mạng để được sinh con.

Trái với phỏng đoán của khán giả, vụ án kinh hoàng này không được đưa lên phim. Thậm chí, Manson và đồng bọn còn phải trả giá dưới tay của Rick Dalton và Cliff Booth. Sharon Tate (Margot Robbie đóng) an toàn tính mạng, tiếp tục tiệc tùng với bạn bè sau khi bọn Manson bị hạ gục.

Margot Robbie sắm vai Sharon Tate.

Cách xây dựng này là chủ ý của Tarantino. Ông không muốn khán giả chỉ nghĩ về Sharon Tate thông qua vụ án mạng kinh hoàng. Trả lời Empire, đạo diễn giải thích lý do mang những hình ảnh vui vẻ lên phim và việc sửa lại cái kết: Xuyên suốt bộ phim, khán giả chứng kiến Sharon Tate sống rất hạnh phúc. Cô ấy tham gia bữa tiệc ngoài trời của Playboy, đi mua sắm và xem những bộ phim do chính mình tham gia. Nữ diễn viên mới nổi tận hưởng niềm vui khi nhìn thấy mình trên màn ảnh, tự hào vì được khán giả vỗ tay mặc dù ngoài đời hiếm ai nhận ra cô.

"Đó là cuộc sống, là những gì giáo phái Manson đã cướp từ cô ấy. Đó là những điều mà cô ấy không được tận hưởng. Hầu hết mọi người chỉ nhớ về bi kịch của Sharon Tate, hay nói cách khác, cô ấy bị 'định nghĩa' bởi chính kết cục đời mình. Tôi nghĩ cuộc đời cô ấy vẫn còn những điều đặc biệt khác, không phải mỗi cái chết", Tarantino cho biết.

Quentin Tarantino.

Qua con mắt của đạo diễn, Sharon Tate luôn hiện lên với hình ảnh tươi vui.

Trên phim, khán giả cũng được chứng kiến "hang ổ" của kẻ sát nhân Chales Manson và đồng bọn. Đó là trang trại của George Spahn - nơi từng làm phim trường cho nhiều bộ phim viễn Tây. Đám hippie đã chiếm khu đất này để sinh sống.

Khi viết kịch bản, Tarantino trằn trọc, lo ngại rất nhiều về việc tái hiện giáo phái Manson man rợ. Ông không muốn để chúng vào tâm trí quá nhiều. Đạo diễn chia sẻ: "Khi vừa sẵn sàng để khai thác sâu, tôi đột nhiên nhận ra 'Dừng lại ngay trước khi bắt đầu! Mình có thật sự cần bận tâm về bọn Manson hay không? Có nhất thiết phải nghĩ về nguồn gốc của bọn chúng hay không?'. Câu trả lời là 'Không'. Vậy nên tôi đã gạt chúng đi. Nhưng sau đó, câu chuyện lại dẫn dắt tôi trở lại với nó, tạo nên kết thúc cho bộ phim".

Once Upon a Time in Hollywood là tác phẩm thứ chín của Quentin Tarantino. Phim có tiết tấu chậm, dàn trải, từ từ khơi dậy không khí Hollywood cách đây 60 năm. Phim đang công chiếu trên toàn quốc.

Xem thêm: Sharon Tate: Mỹ nhân tóc vàng bị sát hại trong vụ án man rợ bậc nhất Hollywood

Thúy Anh