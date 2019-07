Marvel công bố 11 phim điện ảnh tiếp theo của giai đoạn 4

Kế hoạch 2 năm tới vừa được hãng phim công bố tại lễ hội truyện tranh Comic-Con 2019.

Black Widow

Dự kiến phát hành: 1/5/2020

Đây là phim riêng đầu tiên của Scarlett Johansson sau 10 năm gia nhập vũ trụ Marvel. Bối cảnh phim diễn ra giữa hai sự kiện Captain America: Civil War và Avengers: Infinity War. Có thể đây sẽ là bộ phim cuối cùng của Johansson với MCU vì nhân vật của cô đã hy sinh trong trận chiến Avengers: Endgame.

Trong phim, Black Widow sẽ phải đối đầu với Taskmaster - tên lính đánh thuê nguy hiểm nhất trong truyện tranh. Hắn có khả năng bắt chước hành động của đối phương ngay lập tức dù chỉ nhìn một lần. Tuy nhiên khi bắt chước một người nào đó, hắn sẽ bị ký ức của họ xâm chiếm, làm ảnh hưởng đến trí nhớ của chính hắn.

The Eternals

Dự kiến phát hành: 6/11/2020

Tác phẩm quy tụ dàn sao nổi tiếng: Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Don Lee... Diễn viên Ridloff sẽ đóng vai siêu anh hùng khiếm thính đầu tiên của MCU.

Eternals là chủng loài có sức mạnh phi thường bậc nhất. Dù có ngoại hình tương tự loài người, họ có thể sống hàng nghìn năm, bay lượn, di chuyển tức thời, thậm chí kiểm soát trí não đối phương. Dự kiến đây là phần tiền truyện lý giải về lịch sử hình thành của MCU cũng như nguồn gốc của các viên đá Vô cực.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

Dự kiến phát hành: 12/2/2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings là phim riêng đầu tiên về siêu anh hùng gốc Á. Tiêu đề phim gợi nhắc đến tổ chức khủng bố Ten Rings và tên cầm đầu Mandarin từng được nhắc đến trong Iron Man 3. Tuy nhiên, nhân vật Mandarin (Ben Kingsley đóng) xuất hiện trong Iron Man 3 chỉ là giả mạo. Lần này, Marvel quyết định đưa Mandarin thật lên màn ảnh. Trong truyện tranh, hắn là đối thủ nặng ký của Iron Man, sở hữu 10 chiếc nhẫn ma thuật và là pháp sư đại tài.

Tại sự kiện Comic-Con hôm qua, Marvel công bố hai diễn viên châu Á sẽ tham gia vào Shang-Chi. Nam chính do Simu Liu - diễn viên người Canada gốc Trung Quốc thủ vai. Ngôi sao Sắc, Giới - Lương Triều Vỹ - sẽ đóng vai phản diện Mandarin. Dù được tham gia vào vũ trụ phim ăn khách số 1 hiện nay, Lương Triều Vỹ lại bị khán giả Trung Quốc kịch liệt phản đối.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness

Dự kiến phát hành: 7/5/2021



Trong Spider-Man: Far From Home, kẻ lừa đảo Mysterio nói dối việc hắn đến từ một vũ trụ khác. Tại Comic-Con 2019, chủ tịch Kevin Feige cho biết, Mysterio "ba hoa" việc có đa vũ trụ không có nghĩa khái niệm này không tồn tại.

Phim được đặt bối cảnh sau sự kiện Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home vài năm. Yếu tố đa vũ trụ sẽ được khai thác trong bộ phim này. Doctor Strange 2 sẽ kết nối trực tiếp với series Wanda Vision phát sóng trên kênh Disney+. Bên cạnh đó, đạo diễn Scott Derrickson cho biết, đây sẽ là phim "kinh dị" đầu tiên của MCU.

Thor: Love and Thunder

Dự kiến phát hành: 5/11/2021

Đầu tuần trước, hãng phim xác nhận Taika Waititi sẽ quay trở lại với ghế đạo diễn Thor 4 khiến người hâm mộ phấn khích. Và giờ phim đã được công bố tên chính thức là Love and Thunder.

Phần phim này có thể sẽ cho thấy cách Valkyrie - người vừa được Thor truyền cho ngai vàng - thể hiện bản lĩnh lãnh đạo của mình. Bên cạnh đó, Natalie Portman cũng xác nhận sẽ trở lại với vai diễn Jane Foster - bạn gái của Thor. Cô sẽ trở thành Thần Sấm phiên bản nữ, sở hữu quyền năng của Thor giống nguyên tác truyện tranh.

Blade

Chưa có lịch phát hành

Blade là nhân vật gây bất ngờ nhất tại Comic-Con. Chủ tịch Kevin Feige tiết lộ nam diễn viên từng thắng giải Oscar Mahershala Ali sẽ đảm nhiệm vai thợ săn ma cà rồng - vai diễn chính trong phim.

Những thông tin về Blade chưa được tiết lộ nhiều. Chưa rõ ngày phát hành nhưng logo phim đã được Marvel công bố. Dự đoán phim ra mắt năm 2022.

Fantastic Four

Chưa có lịch phát hành

Giống như Blade, các bộ phim Fantastic Four, X-Men, Black Panther 2, Captain Marvel 2 và Guardians of the Galaxy 3 được giới thiệu ở phần cuối sự kiện Comic-Con nên không đủ thời gian tiết lộ nhiều thông tin. Nhưng dự kiến các phim này đều nằm trong giai đoạn 4.

Cuối phim Spider-Man: Far From Home, khán giả đã nhanh mắt phát hiện ra một chi tiết ẩn. Phân đoạn Peter Parker đu tơ nhện khắp thành phố, ven đường xuất hiện một tấm biển hiệu chứa các vòng tròn đánh số từ 1 đến 3. Vòng tròn cuối cùng được ghi dấu hỏi chấm. Bên trên là dòng chữ "We can't wait to show you what we have next" (Chúng tôi rất nóng lòng đem đến cho bạn những điều tiếp theo".

Dấu hỏi chấm trong vòng tròn được ngầm hiểu là số 4, gợi liên tưởng đến logo của nhóm Fantastic Four. Tòa nhà Avengers xuất hiện trong cảnh này dường như đang được xây lại để làm trụ sở mới của nhóm. Người hâm mộ dự đoán nhóm Fantastic Four sẽ xuất hiện trong giai đoạn tiếp theo. Và giờ Marvel đã xác nhận điều này.



X-Men

Chưa có lịch phát hành

Sau khi thỏa thuận với hãng phim Fox hoàn tất, Marvel bắt đầu lên kế hoạch phát triển tuyến phim về các dị nhân. Trước đó, series phim X-Men được coi là thất bại lớn của Fox vì hãng này khiến dòng thời gian của phim rối loạn, giữa các phần không liên kết với nhau, phim sau mâu thuẫn với phim trước. Bộ phim cuối cùng là X-Men: Dark Phoenix cũng bị chê thảm hại, là thất bại lớn nhất trong lịch sử 20 năm của thương hiệu này.

Trái ngược với Fox, sự liên kết dòng thời gian giữa các phim lại là thế mạnh của Marvel. Với mỗi dự án, hãng đều có tính toán đường dài và bước đi cẩn trọng nên khán giả kỳ vọng được thấy các dị nhân tái xuất hoành tráng trên màn ảnh.

Black Panther 2

Chưa có lịch phát hành

Black Panther (2018) đã giúp hãng phim thu về 1,3 tỷ USD trên toàn thế giới. Đầu năm nay, bộ phim giành được 3 tượng vàng Oscar cho các hạng mục Phục trang, Thiết kế sản xuất và Nhạc phim xuất sắc. Điều này đã khiến Black Panther trở thành hiện tượng lịch sử và giúp Marvel thỏa mãn "cơn khát" Oscar suốt nhiều năm qua.

Với thành công của phần đầu tiên, không có lý do gì Marvel không tiếp tục sản xuất phần 2 cho Chiến binh Báo đen. Ở after-credit phần một, đức vua Black Panther (T’Challa) đã quyết định đưa Wakanda mở rộng cửa với thế giới, chia sẻ mỏ vibranium với toàn nhân loại. Phần phim tiếp theo có lẽ sẽ khai thác các diễn biến sau hành động này của Black Panther.

Captain Marvel 2

Chưa có lịch phát hành

Captain Marvel là một trong những nhân vật mạnh nhất MCU, sở hữu sức mạnh hấp thụ từ viên đá Không gian (Space Stone). Cô và phù thủy Scarlet Witch là hai nữ siêu anh hùng duy nhất đủ mạnh để đấu tay đôi với Thanos đang sở hữu 6 viên đá Vô cực.

Phần đầu tiên của Captain Marvel là một trong hai phim cán mốc doanh thu tỷ đô năm nay. Phần hai đã có mặt trong danh sách những phim được phát hành trong tương lai. Thông tin này đã được Kevin Feige xác nhận.

Guardians of The Galaxy 3

Chưa có lịch phát hành



Năm ngoái, đạo diễn James Gunn bị Disney sa thải vì một phát ngôn về ấu dâm trong quá khứ. Gunn gần như đã hoàn tất kịch bản cho Guardians of The Galaxy 3 trước khi bị đuổi việc. Sau đó, anh đã nhận lời thực hiện bộ phim The Suicide Squad của vũ trụ DC.

Nửa năm sau khi ban hành quyết định sa thải, Nhà Chuột lại chiêu mộ anh trở lại ghế đạo diễn. Tuy nhiên James Gunn đang bận rộn với The Suicide Squad 2. Anh cho biết sau khi hoàn tất dự án điện ảnh của DC, anh mới có thể bắt tay vào thực hiện Guardians of The Galaxy 3.



Thúy Anh