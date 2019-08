Mỹ nhân 'Cướp biển Caribbean' bầm dập vì cá sấu săn đuổi trong phim mới

Dù có kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 13,5 triệu USD, bộ phim kinh dị Địa đạo cá sấu tử thần (tên gốc: Crawl) vẫn nhận được lời khen của khán giả và các nhà phê bình, đạt số điểm 83% trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes. Góp phần không nhỏ trong thành công của phim là diễn xuất sắc sảo và sống động của nữ diễn viên Kaya Scodelario trong vai chính Haley.

Địa đạo cá sấu tử thần Trailer phim.

Kaya không phải là gương mặt "mới toanh" tại Hollywood nhưng Địa đạo cá sấu tử thần là bộ phim lớn đầu tiên "bông hồng lai" này thủ vai chính.

Bộ phim quay suốt 16-18 giờ mỗi ngày và không ngày nào Kaya rời trường quay mà không gặp thương tích. Cô đã sút 5kg, bị gãy ngón tay và thâm tím, xây xước nhiều chỗ trong quá trình quay phim nhưng không hề hối hận khi nhận lời đóng Địa đạo cá sấu tử thần.

"Tôi muốn được hy sinh cho bộ phim. Tôi không muốn đóng một cô gái quẹt son bóng trên môi và đi bộ loanh quanh trong một cơn bão. Tôi không muốn trang điểm và không cần bảo vệ đôi chân mình. Haley là một vận động viên bơi lội, cô ấy đi dép tông và khi bị đe dọa, cô ấy sẽ chống trả hết sức. Mọi chi tiết nhỏ đều quan trọng với tôi và như thế đồng nghĩa với việc tôi bị bầm dập và va đập cả ngàn lần dưới hầm", Kaya chia sẻ.

Kaya sắm vai một vận động viên bơi đẳng cấp Olympic.

Khi nhà sản xuất Wyck Godfrey đến từ hãng phim Paramount liên lạc với Kaya Scodelario, ông đã hứa hẹn với cô một bộ phim "do cô đóng chính, cô sẽ xuất hiện trong mọi khung hình mà không cần có bạn trai, cảnh hôn hay cảnh khỏa thân nào". Nhân vật chính Haley trong Địa đạo cá sấu tử thần phải đơn độc đối đầu với trận bão khủng khiếp và một đàn cá sấu dữ tợn để cứu cha khỏi vùng nguy hiểm.

Chia sẻ về vai diễn, Kaya nói: "Tôi cảm thấy đấy là cơ hội để tôi khoe với con mình sau này rằng tôi có thể rất ngầu và chẳng cần ai tới cứu. Haley là nhân vật sở hữu sức mạnh đáng nể. Cha cô ấy đã truyền thêm động lực nhưng ngay từ đầu chính Haley là người đưa ra quyết định bất chấp tất cả để cứu ông ấy giữa cơn bão. Tôi rất thích điểm này ở Haley". Vào vai Haley đồng nghĩa với việc Kaya cần có được thể lực và khả năng bơi lội của một vận động viên thực thụ. Nữ diễn viên trẻ đã được đào tạo 6 tuần bởi các chuyên gia hàng đầu để có thể bơi hàng giờ với tốc độ đạt chuẩn. Đây cũng là vai diễn đòi hỏi nhiều sức lực và sự hy sinh nhất với Kaya.

Kaya Scodelario.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 tại miền Nam nước Anh, mang 3 dòng máu Italy, Anh và Brazil. Cô sở hữu đôi mắt to hút hồn và khuôn miệng cười rực rỡ.

Đam mê diễn xuất từ nhỏ nhưng điều kiện gia đình khó khăn không cho phép Kaya Scodelario theo học tại trường đào tạo nghệ thuật. Cơ duyên với màn ảnh tới khi Kaya tình cờ đi ngang qua nơi các nhà sản xuất của series truyền hình Skins đang mở cuộc tuyển vai quy mô lớn. Một nhà sản xuất tình cờ trông thấy Kaya đã bị thuyết phục bởi vẻ ngoài cá tính của cô và mời cô thử sức. Quá bất ngờ và choáng ngợp, cô học sinh trung học 14 tuổi đã "khai gian" rằng mình 16 để được thi tuyển. Nhưng chẳng ngờ chính lứa tuổi 14 lại là lý do Kaya được nhận vai Effy - cô em gái nổi loạn của nam chính Tony Stonem.

Vai diễn đầu tay của Kaya Scodelario trong phim truyền hình Skins.

Nhờ màn nhập vai xuất sắc của Kaya Scodelario, nhân vật Effy đã được ê-kíp sản xuất tăng thêm đất diễn, xuất hiện liên tục trong 4 mùa đầu của series Skins. Cô cũng hai lần được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải thưởng TV Quick Awards năm 2009 và 2010.

Tiếng tăm từ vai diễn đầu đời tạo cho nữ diễn viên sức bật lớn. Năm 2010, Kaya góp mặt trong bom tấn thần thoại Clash of the Titans trong vai cô hầu gái Peshet. 2014, Kaya Scodelario gây ấn tượng với vai Teresa Agnes trong bom tấn phiêu lưu The Maze Runner. Teresa là nữ sinh duy nhất bị ném vào khu mê cung đầy rẫy hiểm nguy được bao bọc bởi lớp tường thành kiên cố.

Tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ bộ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của James Dashner đạt thành công vang dội tại phòng vé. Hai phần tiếp theo là Maze Runner: The Scorch Trials và Maze Runner: The Death Cure tiếp tục được sản xuất và Kaya Scodelario vẫn đảm nhiệm vai diễn quan trọng trong tuyến chính của phim. Sau đó, Kaya đã được hãng Walt Disney mời tham gia một vai đắt giá trong phần 5 của loạt phim Pirates of the Caribbean.

Kaya thủ vai một học giả thiên văn học trong Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

Chi Chi