Nam diễn viên gặp ác mộng vì đóng 'It: Chapter Two'

Stephen King là tác giả của tiểu thuyết kinh dị It, từng khiến nhiều người đọc gặp ác mộng. Ngay cả những tác phẩm được chuyển thể thành phim cũng khiến người xem phải "ớn lạnh". James McAvoy - nam diễn viên đóng IT: Chapter Two - cũng không ngoại lệ.

Trong phim, McAvoy vào vai Bill khi đã trưởng thành. Để chuẩn bị cho vai diễn, anh phải "cày" lại tiểu thuyết It. Lần đầu tiên McAvoy đọc cuốn sách này là khi 15 tuổi. Hồi ấy, McAvoy vẫn còn là cậu bé, nhưng chú hề Pennywise không hề khiến anh sợ hãi.

25 năm trôi qua, giờ chàng thiếu niên ấy đã trở thành diễn viên nổi tiếng ở độ tuổi 40. Thế nhưng lúc này, nỗi ám ảnh về chú hề ma quái mới bắt đầu xâm chiếm trí óc anh. "Bây giờ khi đã trưởng thành, tôi đọc lại It để chuẩn bị đóng phim. Vậy mà tôi đã thực sự gặp ác mộng về Pennywise - điều mà tôi chưa bao giờ gặp phải khi còn nhỏ", McAvoy chia sẻ với tờ EW.

Một phân cảnh u tối của James McAvoy (phải) trong phim.

Chia sẻ của nam diễn viên gợi liên tưởng đến nhân vật đảm nhiệm trong phim. Bill và nhóm bạn The Losers Club từng gặp rắc rối với tên hề quái đản khi còn là những đứa trẻ. 27 năm trôi qua, nỗi ám ảnh về gã hề lại một lần nữa lôi kéo cả nhóm vào những câu chuyện quái dị, khiến họ sợ hãi và gặp nguy hiểm.

Phần đầu tiên của It từng làm rất tốt tại phòng vé, tạo được tiếng vang lớn trong dòng phim kinh dị. Người vào vai hề Pennywise là nam diễn viên người Thụy Điển Bill Skarsgard. Skarsgard đã thể hiện rất thành công nhân vật ác độc, có sở thích kỳ quặc. Giờ đây, khán giả sẽ rất khó để đọc tiểu thuyết It mà không hiện lên tạo hình ghê rợn của Bill Skarsgard trong đầu.

Nếu phần trước đã mang đến cho người xem nỗi sợ hãi, ám ảnh thì Chapter Two hứa hẹn sẽ tăng nỗi sợ lên gấp nhiều lần. Trước đó, Joan Gregson - người đóng vai cụ bà bí ẩn - cũng cho biết, bà thấy 'sợ chết khiếp' khi xem lại thành quả.

Phim dự kiến công chiếu từ 6/9 trên toàn quốc.

Nam diễn viên gặp ác mộng vì đóng 'IT: Chapter Two' Trailer phim It: Chapter Two.

Thúy Anh