Ngoại truyện 'Harry Potter' có phần 3

Sau khi tạm hoãn sản xuất Fantastic Beasts 3 gần một năm, Warner Bros cho biết phần ngoại truyện của Harry Potter sẽ khởi quay vào mùa xuân 2020, tại Rio de Janeiro, Brazil.

Đáng lẽ, phim dự kiến sản xuất vào đầu năm nay nhưng bị đẩy lùi lịch do Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald, 2018) không mấy thành công, chỉ kiếm được 650 triệu USD toàn cầu. Phần đầu tiên Fantastic Beasts and Where to Find Them là "hit" năm 2016, thu về hơn 800 triệu USD. Loạt ngoại truyện dự kiến có 5 phần nhưng chỉ sau hai tập phim đã bắt đầu kém thu hút.

Sự suy giảm doanh thu của phần hai là lý do khiến phần tiếp theo bị trì hoãn. Ảnh: Warner Bros.

Warner Bros đã chi gần 400 triệu USD để làm hai phần đầu tiên. Sự suy giảm doanh thu khiến hãng phim phải bàn bạc hướng đi mới trước khi tung ra một sản phẩm tốn kém nhưng không hiệu quả khác.

Phần ngoại truyện thứ ba chưa có tiêu đề, dự kiến ra rạp vào tháng 11/2021. David Yates tiếp tục đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Các ngôi sao Eddie Redmayne, Johnny Depp, Jude Law cũng trở lại với vai diễn của mình.

Thúy Anh (Theo Variety)