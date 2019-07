Những bộ phim 'mất tích' khó hiểu trong giai đoạn 4 MCU

Ant-Man 3

Cả hai phần Ant-Man (2015) và Ant-Man and The Wasp (2018) đều khá thành công. Người Kiến (Paul Rudd đóng) là một trong những nhân vật chính của Avengers: Endgame. Anh đưa ra ý tưởng về du hành thời gian giúp hồi sinh tất cả mọi người. Sau đóng góp quan trọng của Ant-Man, khán giả kỳ vọng sẽ được gặp lại anh trong phim solo riêng hoặc song hành cùng bạn gái The Wasp.

Nhưng Ant-Man 3 không có trong danh sách phim được Kevin Feige công bố tại Comic-Con 2019. Tháng trước, trả lời Yahoo, Paul Rudd cho biết không có thông tin gì về phần phim riêng tiếp theo. Anh kêu gọi người hâm mộ giúp đỡ, thực hiện một chiến dịch để bộ phim được thực hiện.

Nếu phần 3 xảy ra, Marvel sẽ còn rất nhiều câu chuyện để kể xoay quanh nhân vật này. Hai bộ phim gần nhất Paul Rudd tham gia đều đề cập đến Thế giới Lượng tử. Nơi này chắc chắn còn nhiều điều để khám phá. Cassie Lang - con gái Ant-Man - giờ đã trưởng thành, được góp một cảnh nhỏ trong Avengers: Endgame. Cassie Lang có thể nối tiếp bước chân của cha, mở ra thế hệ siêu anh hùng tiếp theo.

Spider-Man 3

Phần 2 về Người Nhện ra mắt chưa được một tháng nhưng khán giả đã háo hức mong chờ bộ phim được giới thiệu trong giai đoạn 4. Bởi after-credit phim đã mở ra tương lai rất thú vị cho câu chuyện về chàng Nhện.

Tuy nhiên, phim không hề được giới thiệu trong danh sách những dự án của giai đoạn 4. Có khả năng nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn 5 và được công bố bởi Sony. Marvel sản xuất các phim về Người Nhện nhưng Sony mới là công ty nắm giữ bản quyền nhân vật này.

Hiện, doanh thu của Spider-Man: Far From Home đã cán mốc 1 tỷ USD. Gần như chắc chắn trong tương lai Sony sẽ tiếp tục để Marvel sản xuất các phần tiếp theo về Người Nhện.

Avengers 5

Hiện tại, kỷ nguyên Infinity Saga (3 giai đoạn đầu) đã khép lại. Nhóm siêu anh hùng gốc đã hoàn thành sứ mệnh với nhiều mất mát lớn: Black Widow và Iron Man hy sinh, Captain America về quá khứ sống. Đội Avengers gốc không còn nhưng việc Cap trao khiên cho Falcon hàm ý sẽ có biệt đội siêu anh hùng mới trong tương lai.

Thông thường, cuối mỗi giai đoạn sẽ có một phim Avengers tập hợp các siêu anh hùng thực hiện cùng một nhiệm vụ. Nhưng trong vòng 2 năm tới, khán giả sẽ không được thấy Avengers xuất hiện. Kevin Feige không đề cập đến các nhóm tương tự như Young Avengers, Dark Avengers hay A-Force. Đây là tiền lệ chưa từng có trong các giai đoạn trước đây.

Tuy nhiên đổi lại, giai đoạn này Marvel tập trung phát triển tuyến nhân vật mới, tìm ra những thành viên gia nhập đội Avengers tương lai.

Thúy Anh