Những bóng hồng xinh đẹp của 'Người Nhện'

Trong hành trình 17 năm phát triển với ba phiên bản điện ảnh khác nhau, bên cạnh cốt truyện siêu anh hùng hấp dẫn, Spider-Man còn tạo ấn tượng bằng những mối tình lãng mạn giữa Người Nhện và các bóng hồng xinh đẹp, thông minh.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst được chọn trở thành Mary Jane phiên bản điện ảnh đầu tiên trong bộ ba Spider-Man (2002) của đạo diễn Sam Raimi. Cô xuất hiện trong cả ba phần phim với vai trò là bạn gái của Peter Parker và tạo dựng một vị trí khó thay thế xuyên suốt loạt phim.

Mối tình giữa Mary Jane và Peter Parker (Tobey Maguire) trong phim rất được khán giả ủng hộ. Cảnh hôn ngược trong mưa của cặp đôi còn được bình chọn là một trong những khoảnh khắc phim siêu anh hùng mang tính biểu tượng nhất những năm 2000.

Sau loạt phim Người Nhện, Kirsten Dunst bắt đầu tham gia vào các dự án độc lập và phim truyền hình, gặt hái được nhiều thành công đáng kể. Năm 2011, Dunst nhận được giải thưởng của LHP Cannes nhờ bộ phim Melancholia của đạo diễn Lars von Trier. Năm 2017, cô gây ấn tượng với công chúng qua The Beguiled đóng cùng Nicole Kidman và Elle Fanning.

Người đẹp sinh năm 1982 sở hữu vẻ đẹp đơn thuần ngọt ngào với má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô từng được tạp chí People bầu chọn vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới.

Emma Stone

Emma Stone được chọn là nữ chính trong hai phần phim The Amazing Spider-Man, phiên bản Người Nhện do Andrew Garfield thủ vai. Cô vào vai Gwen Stacy, một cô tiểu thư tóc vàng xinh đẹp. Theo bản gốc trong truyện, Gwen chính là tình đầu của anh chàng Nhện "nhọ" chứ không phải Mary Jane. Cặp đôi có chuyện tình lãng mạn nhưng kết thúc trong đau khổ bằng cái chết của Gwen.

Sau khi kết thúc 2 phần phim The Amazing Spider-Man với Andrew Garfield, sự nghiệp của nữ diễn viên xinh đẹp ngày càng tỏa sáng. Cô từng nhận được một đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc với bộ phim La La Land (2016). Năm 2018 cô tiếp tục gây ấn tượng với vai diễn Abigail Masham trong bộ phim được đề cử giải Oscar - The Favourite - đóng cùng Olivia Colman và Rachel Weisz.

Emma Stone có vẻ ngoài rực rỡ với mái tóc vàng, thân hình bốc lửa. Cô từng được chọn vào top 99 phụ nữ hàng đầu của Askmen, 100 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới của FHM và "Hot 100" của tạp chí Maxim.

Laura Harrier

Trong Spider-Man: Homecoming (2017), Peter Parker (Tom Holland) từng "cảm nắng" cô bạn Liz Allan (Laura Harrier), một nữ sinh nổi tiếng trong trường. Liz Allan không chỉ xinh đẹp mà còn rất dễ thương, thông minh. Cô nàng đã đáp lại tình cảm của Peter khi nhận lời cùng cậu đi dự prom. Tuy nhiên chuyện tình của cả hai vừa mới chớm nở đã bị dập tắt bởi bố của Liz chính là tên trùm tội phạm mà Peter đang truy lùng.

Laura Harrier xuất thân là người mẫu, diễn viên. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ 2013 nhưng tới giờ người đẹp 29 tuổi vẫn là cái tên khá lạ lẫm với nhiều người yêu mến điện ảnh.

Trên trang cá nhân, Laura Harrier rất chịu khó khoe những bức ảnh gợi cảm. Hình tượng mà nữ diễn viên hướng tới cũng là phong cách gợi cảm đầy táo bạo.

Zendaya

Khác với những phiên bản người tình trước của Spider-Man, nhân vật Michell Jones (MJ) của Zendaya trong Spider-Man: Homecoming mang tới một màu sắc mới. Không còn là cô nàng tóc vàng nữ tính, xinh đẹp, MJ của Zendaya là một cô bé tóc nâu, da ngăm đen khỏe khoắn, cá tính. Sự khác biệt về mặt tạo hình và xây dựng nhân vật đã khiến chuyện tình của Peter Parker tạo được sự chú ý.

MJ của Zendaya là "mọt sách" chính hiệu, thông minh và am hiểu về khoa học kỹ thuật. MJ đã phát hiện ra Peter Parker chính là Spider-Man bằng sự quan sát và suy luận của mình.

MJ trong Spider-Man: Homecoming cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của Zendaya. Nữ diễn viên 22 tuổi từng gây ấn tượng qua loạt phim Shake It Up của Disney. Trở lại với Spider-Man: Far From Home vào hè năm nay, Zendaya sẽ có nhiều đất diễn hơn khi câu chuyện tình cảm của MJ và Peter Parker bắt đầu có tiến triển. Ở Zendaya toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ như một nữ sinh cấp 3, rất phù hợp với vai diễn. Chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng với cá tính mạnh mẽ và thẳng thắn, Zendaya cũng đã tạo nên dấu ấn riêng.

