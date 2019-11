Những chi tiết ẩn khó phát hiện trong 'Joker'

Bộ phim được cài cắm nhiều chi tiết ngay cả 'fan cứng' chưa chắc đã nhận ra.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Bối cảnh thời gian

Phim không nêu bối cảnh thời gian cụ thể, nhưng dựa vào một số chi tiết có thể đoán được năm diễn ra các sự kiện. Khi nổ ra vụ bạo loạn ở thành phố Gotham, Thomas Wayne đã đưa gia đình thoát khỏi rạp chiếu phim. Họ đi ngang qua những tấm biển hiệu giới thiệu phim Blow Out, Zorro the Gay Blade và Excalibur.

Cả ba bộ phim này đều được phát hành năm 1981. Bởi vậy có thể nói đây chính xác là năm mà Joker diễn ra.

Hé lộ nguồn gốc Batman

Thời trẻ, mẹ của Joker từng làm việc cho Thomas Wayne. Bà tin rằng giữa mình và Thomas có mối quan hệ tình cảm và Joker là đứa con bí mật của ông. Thomas là một người giàu có, đang tranh cử chức thị trưởng. Người này từng có phát ngôn gây tranh cãi về những chú hề trên truyền hình.

Đêm Gotham xảy ra bạo loạn, Thomas dắt vợ Martha và con trai Bruce chạy khỏi rạp chiếu phim. Một kẻ đeo mặt nạ hề đã bắn chết vợ chồng Wayne ngay trước mặt Bruce (theo truyện tranh, cậu bé sau này trở thành Batman). Chiếc vòng cổ ngọc trai của Martha bị đứt và rơi xuống đất. Đây là cảnh mang tính biểu tượng, mô tả về nguồn gốc của Batman. Cảnh phim này từng xuất hiện trong Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).

Chi tiết ẩn trong phim Joker

Chuỗi ngọc trai của Martha bị đứt trong Dawn of Justice.

Batman với Joker vốn là kẻ thù truyền kiếp. Dù trong phim, Joker không trực tiếp sát hại, nhưng hắn đã truyền cảm hứng cho kẻ giết người, dẫn đến cái chết của bố mẹ Batman. Tuy nhiên chưa chắc khán giả sẽ được xem Joker đối đầu với Batman trưởng thành trong phần tiếp theo. Bởi Joker là bộ phim độc lập, nằm ngoài vũ trụ điện ảnh DC. Đạo diễn cũng không có ý định thực hiện phần tiếp theo.

Nam diễn viên Robert Pattinson là người kế nhiệm vai Người Dơi, sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong bộ phim The Batman vào tháng 6/2021. Khi được Variety hỏi liệu Joker của Joaquin Phoenix và Batman của Pattinson có đối mặt hay không, đạo diễn Todd Phillips đã trả lời: "Không, chắc chắn không". Nếu Joker xuất hiện trong phim của Pattinson, vai diễn này sẽ do người khác đóng, không phải Phoenix.

Tuy nhiên, chỉ có thời gian và doanh thu phòng vé mới có thể trả lời liệu Joaquin Phoenix có trở lại với Joker 2 hay không.

Phiên bản thơ ấu của Batman

Cậu bé đóng vai Bruce Wayne lúc nhỏ là Dante Pereira-Olson. Pereira-Olson cũng từng đóng phiên bản nhí cho nhân vật của Joaquin Phoenix trong phim You were never really here (2017).

Liệu đây có phải ẩn ý của đạo diễn về quan hệ ruột thịt giữa Joker và Batman? Chi tiết này gợi ý rằng Joker thực sự là con ngoài giá thú của Thomas Wayne, đúng như lời bà mẹ Penny Fleck đã nói.

Tên tác giả sáng tạo ra Batman

Đầu phim, Arthur Fleck ghé thăm nhân viên xã hội điều trị bệnh cho mình, Debra Kane (Sharon Washing đóng). Kane thông báo phải dừng điều trị cho Arthur vì trung tâm phải đóng cửa theo yêu cầu cắt giảm của chính phủ.

Trùng hợp, Kane cũng là tên "cha đẻ" của nhân vật Batman. Trong truyện tranh, Batman - kẻ thù của Joker - do Bill Finger sáng tạo. Bob Kane là đồng tác giả, hỗ trợ, góp ý cho Finger trong quá trình tạo ra nhân vật. Tuy nhiên, suốt quãng thời gian dài, tất cả ấn phẩm truyện tranh đều chỉ đề tên tác giả là Bill Finger.

Theo Washington Post, việc nhân viên xã hội Kane thông báo đóng cửa trung tâm vì "sự cắt giảm của chính phủ" gợi liên tưởng đến việc tên tác giả Bob Kane từng bị loại khỏi các đầu truyện.

Màn giết người lấy cảm hứng từ truyện tranh

Trong tập truyện The Killing Joke (1988) của tác giả Alan Moore và Brian Bolland, Joker thất bại khi cố trở thành diễn viên hài độc thoại. Trong truyện The Dark Knight Returns, Joker tham gia một chương trình trò chuyện đêm khuya và thải khí ga để hãm hại khán giả và người dẫn chương trình.

Hai ý tưởng này đều được đạo diễn Todd Phillips đưa vào tác phẩm của mình. Trong phim, Joker là một "cây hài" nhạt nhẽo. Anh ta bắn chết người dẫn chương trình Murray vì dám đem video tấu hài của mình ra làm trò cười.

Nơi Joker và người tình điên Harley Quinn gặp gỡ

Vì tò mò về thân phận của mình, Joker đã đến bệnh viện Arkham, cướp hồ sơ bệnh án của mẹ. Đây cũng chính là nơi sau này hắn bị giam giữ và gặp bác sĩ Harleen Quinzel. Quinzel nảy sinh tình cảm với Joker và đổi tên thành Harley Quinn.

Màn tri ân Jack Nicholson

Phân cảnh Joker ở trong phòng chờ trước khi lên sóng chương trình Murray Franklin Show, trên bức tường có một bức họa hình mặt người. Nhiều khán giả đoán đây là chân dung Jack Nicholson - người thủ vai Joker trong phim Batman (1989).

Vai hoàng tử tội phạm thành Gotham từng được qua tay nhiều diễn viên như Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto... Mỗi người đều là chủ nhân của ít nhất một tượng vàng Oscar. Khán giả kỳ vọng hóa thân lần này của Joaquin Phoenix sẽ được vinh danh tại Oscar lần thứ 92 - giải thưởng danh giá nhất của nền điện ảnh.

Joker đang chiếu trên toàn quốc.

Thúy Anh