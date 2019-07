Những chi tiết ngầm tiết lộ bí mật của 'Spider-Man: Far From Home'

* Bài viết tiết lộ nội dung "Spider-Man: Far From Home"

Nick Fury "giả" nhiều lần "nhỡ miệng"

Spider-Man: Far From Home mang đến nhiều bất ngờ nhất trong tất cả phim Marvel đến nay, trong đó có việc đặc vụ cấp cao Nick Fury thực chất do người biến hình giả mạo. Nhân vật được Nick Fury tin tưởng giao trọng trách đóng giả mình là Talos - lãnh đạo người Skrull.

Dù đã làm khá tốt vai trò, Talos vẫn không tránh khỏi những lần "vạ miệng", suýt để lộ danh tính. Đầu tiên là khi giới thiệu Quentin Beck (Mysterio) với Peter Parker, anh ta nói: "Beck is from Earth, just not yours" (Beck đến từ Trái đất khác của cậu). Trong trailer, câu thoại được sửa thành: "Beck is from Earth, just not ours (Beck đến từ Trái đất khác chúng ta). Một thay đổi nhỏ khi sử dụng đại từ sở hữu đã tố cáo thân phận thật sự của "Nick Fury". Nhưng khán giả đã bỏ qua điều này.

Bản vẽ quá trình người Skrull biến đổi thành Nick Fury.

Khi Peter Parker cố đẩy nhiệm vụ cho các siêu anh hùng khác, phản ứng của Nick Fury khiến người xem chú ý. Fury và Captain Marvel vốn có tình bạn rất tốt. Cuối Avengers: Infinity War, Fury còn triệu tập Captain Marvel bằng một tin nhắn khẩn cấp. Sau khi nhận được thông báo, cô hốt hoảng đến trụ sở Avengers và người đầu tiên cô tìm là Nick Fury.

Nhưng khi Nhện nhí nhắc đến "chị đại", Fury tức giận hét lên: "Đừng nhắc đến tên cô ta!". Vốn dĩ trước đó, Talos và Captain Marvel có mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Hai bên từng đánh nhau một trận nảy lửa trong Captain Marvel. Chẳng trách khi nghe tên cô, Talos lại có phản ứng như vậy.

Quentin Beck lộ thân phận ngay từ đầu phim

Quentin Beck được Nick Fury giới thiệu là siêu anh hùng đến từ Trái đất khác, khiến người xem kỳ vọng Marvel sẽ khai thác khía cạnh đa vũ trụ. Tuy nhiên, hắn thực chất chỉ là nhân viên cũ của Stark Industry, bất mãn với Tony Stark nên tập hợp những người khác vẽ ra màn ảo ảnh gần như hoàn hảo về một siêu anh hùng mới. Với tham vọng trở thành Iron Man thứ hai, Beck tạo ra vở kịch đánh lừa lòng tin của Peter, chiếm đoạt chiếc kính EDITH.

Để đạt được mục đích, Beck đã dành thời gian tìm hiểu về Peter Parker, thậm chí biết cả lịch trình đi du lịch của cậu. Khi Peter đến một cửa tiệm lưu niệm ở Venice để mua vòng tặng MJ, Quentin Beck đã lén lút xuất hiện ngay phía sau. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi phong cách Hawaii, đội mũ lưỡi trai che mặt.

Quentin Beck xuất hiện ngay phía sau Peter Parker.

Chiếc áo sơ mi nam diễn viên đã mặc trong phim.

Peter không bị ướt khi đối đầu với Hydro

Trong lúc chiến đấu với Hydro - tên khổng lồ đại diện cho nguyên tố Nước đã đấm Peter. Đáng ngạc nhiên là sau cú đấm, người cậu không hề bị ướt. Vì thực chất tất cả chỉ là ảo ảnh do Beck và ekip của hắn tạo ra. Chỉ đến khi bị va mạnh vào thành cầu, Peter mới bị dội nước ướt nhẹp. Dòng nước đó được tạo ra từ những chiếc máy bay không người lái hoặc hệ thống phun nước dưới sông mà Beck đã lắp đặt.

Những chi tiết ngầm tiết lộ bí mật của 'Spider-Man: Far From Home' Cảnh phim khi chưa có CGI.

MJ đã nghi ngờ thân phận của Peter từ lâu

Khi cả lớp đang trên ôtô đến điểm tham quan, Peter vô tình kích hoạt hệ thống phóng tên lửa nhắm vào bạn học của mình. Để giải quyết rắc rối mà không bị mọi người phát hiện mình là Spider Man, Peter đã đánh lừa bằng cách giả vờ chỉ vào một chú dê ven đường. Tất cả đều ngoái đầu theo hướng tay của Peter, chỉ duy nhất MJ không quay đầu lại. Cô quan sát Peter gần như mọi lúc. Chính sự thông minh và nhanh nhạy đã giúp MJ tìm ra danh tính thật của Người Nhện.

Marvel hé lộ tương lai của vũ trụ điện ảnh

Phân đoạn gần cuối khi Peter đu dây khắp thành phố, ven đường xuất hiện một tấm biển hiệu chứa các vòng tròn đánh số từ 1 đến 3. Vòng tròn cuối cùng được ghi dấu hỏi chấm. Bên trên là dòng chữ "We can't wait to show you what we have next" (Chúng tôi rất nóng lòng đem đến cho bạn những điều tiếp theo".

Nhóm Fantastic Four.

Dấu hỏi chấm trong vòng tròn được ngầm hiểu là số 4, gợi liên tưởng đến logo của nhóm Fantastic Four. Tòa nhà Avengers xuất hiện trong cảnh này cũng bị "đập đi xây lại". Liệu đây có phải trụ sở mới của Fantastic Four và sắp tới nhóm này sẽ xuất hiện? Hoặc đơn giản đây là ẩn dụ về giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Trước đó, Spider-Man: Far From Home đã được xác nhận là bộ phim khép lại 3 giai đoạn đầu tiên của MCU.

Thúy Anh