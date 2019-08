Những chi tiết quan trọng cần nhớ lại trước khi xem 'Fast & Furious: Hobbs & Shaw'

Fast & Furious bắt đầu xây dựng những tác phẩm ngoại truyện tách khỏi mạch phim chính được kể từ năm 2001. Mở đầu là Hobbs & Shaw với hai nhân vật chính là Luke Hobbs (The Rock) và Deckard Shaw (Jason Statham).

Hobbs and Shaw trailer Trailer Fast & Furious: Hobb & Shaw.

Đây là hai nhân vật quan trọng của thương hiệu Fast & Furious suốt nhiều năm nhưng đạo diễn, biên kịch đã cố gắng xây dựng Hobbs & Shaw độc lập nhất có thể, không đòi hỏi khán giả phải nắm được cốt truyện từ 8 phần phim trước. Bởi vậy so với những phim trong mạch chính, Hobbs & Shaw dễ xem, dễ hiểu và có thể tiếp cận được tệp khán giả mới.

Tuy nhiên, có một vài thông tin đáng lưu ý cần biết trước khi xem phần ngoại truyện.

Luke Hobbs là người của chính phủ

Kể từ Fast Five (2011), thương hiệu Fast & Furious bắt đầu tập trung vào các vụ trộm cắp và đua xe đường phố. Trong phần này, nhóm của Dom lên kế hoạch đánh cắp 100 triệu USD từ trùm tội phạm Hernan Reyes. Khi thực hiện kế hoạch, họ vô tình trở thành tình nghi giết các đặc vụ của Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ.

Luke Hobbs được Cục An ninh Ngoại giao Mỹ giao nhiệm vụ bắt Dom và những đồng phạm. May mắn thay, Hobbs nhận ra Dom bị oan. Đội của Hobbs và Dom kết hợp để truy đuổi Hernan Reyes. Nhiệm vụ thành công, Hobbs cho Dom 24 giờ để trốn đi nơi khác.

Trong Fast & Furious 6, Hobbs và Dom tiếp tục phối hợp để bắt một nhóm tội phạm. Sau đó, Hobbs trở thành thành viên chính thức trong nhóm của Dom. 10 năm đầu tiên của Fast & Furious được cho là khá nhạt nhòa. Có thể nói The Rock và vai diễn Luke Hobbs kể từ Fast Five đã hồi sinh cho cả thương hiệu này.

Đặc vụ Luke Hobbs.

Deckard Shaw là tội phạm giết Han Lue

Trong The Fast and The Furious: Tokyo Drift (2006), Han Lue qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi ở Nhật Bản. Tuy nhiên đến after-credit của Fast & Furious 6 (2013) mới hé lộ, kẻ giết Han là Deckard Shaw.

Deckard Shaw là cựu điệp viên MI6 đã "đào ngũ", cũng là phản diện chính trong Fast & Furious 7. Đây là phần đầu tiên thiết lập mối quan hệ đối đầu, cạnh tranh giữa Hobbs và Shaw. Tới Fast & Furious 8, Shaw gần như trở thành người hùng màn ảnh khi về phe của Dom. Dù Shaw đã có những hành động "chuộc tội", người hâm mộ vẫn muốn đòi công lý cho Han. Biên kịch Chris Morgan cho biết, chắc chắn Han Lue sẽ có được công lý nhưng dự kiến phải chờ đến phần 9, 10.

Biên kịch Fast & Furious xác nhận sẽ 'đòi lại công lý' cho cái chết của Han Lue Shaw châm lửa giết Han Lue.

Con gái của Luke Hobbs

Luke Hobbs có một cô con gái là Samantha, ban đầu do Eden Estrella đóng. Trong Hobbs & Shaw, vai diễn này đã được chuyển cho diễn viên nhí Eliana Sua. Không rõ mẹ cô bé là ai nhưng đối với Hobbs, Samantha là cả thế giới. The Fate of the Furious (2017) từng nhắc đến mối quan hệ giữa hai cha con.

Fast & Furious nổi tiếng là thương hiệu phim hành động về tình cảm gia đình nên sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới Samantha trong phần phim riêng của Hobbs. Không rõ cô bé có gặp nguy hay không, nhưng chắc chắn Hobbs sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào dám đe dọa con gái mình.

Ngoài Samantha, bộ phim cũng sẽ giới thiệu các thành viên khác trong gia đình của Hobbs. Đặc vụ này sẽ trở về quê hương Samoa, gặp lại mẹ, anh trai và nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong cuộc chiến chống lại Brixton (Idris Elba).

Vai diễn con gái Hobbs do Eden Estrella thể hiện.

Các thành viên khác trong gia đình Shaw

Deckard không phải là thành viên đầu tiên của gia đình Shaw được giới thiệu. Trước đó là em trai hắn - Owen Shaw - kẻ phản diện chính từng gây náo loạn trong phần 6. Sau khi Owen bị thương tật, Deckard đã thực hiện nốt nhiệm vụ và trả thù cho em trai.

Phần 8 có nhắc đến Magdalene - mẹ của Shaw. Magdalene cũng sẽ trở lại trong ngoại truyện, bà ta đang bị giam trong tù. Một nhân vật khác trong gia đình Shaw chưa từng xuất hiện trước đây là Hattie - em gái Shaw. Hattie gần như đứng ở phe đối lập với anh trai mình, tránh xa các tội ác. Cô là mật vụ của MI6, đang thực hiện nhiệm vụ giành lại lọ thuốc chứa virus có thể quét sạch dân số toàn cầu.

Mối quan hệ giữa Hobbs và Shaw

Hai nhân vật này vốn không ưa nhau. Ngay lần đầu tiên chạm mặt trong Fast & Furious 7, cả hai đã có cuộc chiến cân sức khi Shaw cố gắng hack máy tính của Hobbs để ăn cắp dữ liệu. Cuối phim, Hobbs bắt được Shaw và tống vào nhà tù được bao bọc bởi lớp bê tông dày 12 mét.

Trong phần 8, Hobbs cùng Dom thực hiện cuộc đánh cắp thiết bị bom xung điện từ. Hobbs bị bắt giữ và được đưa vào nhà lao nơi Shaw đang bị nhốt. Tại đây, hai người được Mr. Nobody chiêu mộ và cùng thực hiện một nhiệm vụ, đánh dấu lần đầu tiên Hobbs và Shaw làm việc cùng nhau. Cả hai không còn đối đầu nhưng vẫn mâu thuẫn.

Tới Hobbs & Shaw, rõ ràng cả hai vẫn không thích nhau nhưng buộc phải hợp tác. Có thể sau phần này, mối quan hệ sẽ được củng cố và hai người sẽ trở thành bạn bè.

Hobbs vs. Shaw Cuộc chạm trán đầu tiên trong Fast & Furious 7.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw đang được công chiếu trên toàn quốc.

Thúy Anh