Những địa điểm trong phim hút khách du lịch

Cầu thang Joker, Mỹ

Địa điểm này trước đây là một nơi vô danh nhưng bỗng trở nên nổi tiếng sau khi phim Joker phát hành. Những người hâm mộ bộ phim tìm đến đây để chụp ảnh, thậm chí ăn mặc và làm những động tác giống gã hề điên.

Cư dân sống ở khu vực này cảm thấy bị làm phiền, cầu xin mọi người đứng đến nữa. Thậm chí, có người ném trứng và chửi thề để xua đuổi du khách nhưng vẫn không ngăn được những người từ nơi khác đến tham quan. Trên Google Maps, địa điểm này đã được đổi tên thành Joker Stair (cầu thang Joker).

Khách du lịch bắt chước trang phục và động tác của Joker.

Cánh cửa xanh trong Notting Hill, London

Phim Notting Hill đã chiếu cách đây 20 năm nhưng khách du lịch vẫn đổ về căn nhà số 280 đường Westbourne Park để chụp hình với cánh cửa xanh huyền thoại. Đây là nơi dẫn đến căn hộ của nhân vật William Thacker (Hugh Grant) trong phim. Nhiều người viết tên mình lên cánh cửa. Cánh cửa sau đó được bán đấu giá và thay thế bằng cái khác màu đen để không thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, chủ nhà mới đã sơn lại thành màu xanh.

Du khách check-in với cánh cửa (Ảnh: karimadeleine).

Century City, Los Angeles

Century City được xây dựng năm 1964, trở thành bối cảnh của một cảnh phim ấn tượng trong Sự nổi dậy của bầy khỉ (Conquest of the Planet of the Apes). Trong phim, một nhà khoa học đã vô tình khiến những con tinh tinh trong phòng thí nghiệm trở thành loài động vật thông minh như con người. Hai phe người và khỉ xung đột, đối đầu với nhau tại trung tâm Century City.

Cảnh đối đầu tại Century City.

Trạm King's Cross, London

Trong loạt phim Harry Potter, King's Cross là điểm khởi đầu kỳ diệu trên hành trình đến trường phù thủy Hogwarts. Các nhân vật sẽ đi xuyên tường để lên tàu. Ngoài đời, địa điểm này thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh với mô hình mô phỏng xe hành lý đang được đẩy xuyên qua tường. Tác giả trang Guardian cho biết, mỗi ngày đi làm, anh phải băng qua hàng trăm khách du lịch đang đứng chụp ảnh.

Mô hình xe đẩy và tấm biển Trạm 9 3/4 được dựng từ năm 1999 (Ảnh: vercalazinkova).

Thị trấn Milton Keynes, Anh

Phim Superman IV: The Quest for Peace có kinh phí thấp hơn các phần trước. Bởi vậy, cảnh Superman phát biểu trước tòa nhà Liên hợp quốc, đoàn phim phải ghi hình ở thị trấn Milton Keynes. Kết quả không đáp ứng được mong đợi của khán giả vì hình ảnh tòa nhà Liên hợp quốc khác xa đời thực. Tuy nhiên, Milton Keynes lại trở nên hút khách.

Một nhiếp ảnh gia đã tái hiện cảnh trong phim Superman IV.

Làng Popeye, Malta

Năm 1980, Disney và Paramount Pictures đã sử dụng một địa điểm ở quốc đảo Malta (thuộc tây bắc Địa Trung Hải) để làm bối cảnh cho phim Popeye phiên bản người đóng. Sau đó, chính quyền đổi tên ngôi làng thành làng Popeye. Đến nay, địa điểm này vẫn còn tồn tại như một công viên giải trí, rất hút khách du lịch.

Ngôi làng nhìn từ trên cao (Ảnh: Pixabay).

Nhà hàng Katz's Delicatessen, New York

Nhà hàng hoạt động từ năm 1888, nổi tiếng với đồ ăn ngon từ trước khi trở thành bối cảnh cho phim When Harry Met Sally. Trong phim, nhân vật Sally (Meg Ryan) đã diễn cảnh đạt cực khoái để chứng minh cho Harry (Billy Crystal) rằng, đàn ông không biết phụ nữ đạt trạng thái này giả hay thật. Ngoài đời, có hàng trăm cặp đôi đến đây và chụp ảnh bắt chước hai nhân vật Sally và Harry trong phân đoạn này.

Nhà hàng Katz's Delicatessen (Ảnh: PSL Images/Alamy Stock Photo).

Trên bàn ăn có tấm biển cảnh trong phim của Sally kèm dòng chữ "Tôi sẽ có điều cô ấy có".

Trạm tàu điện ngầm Canary Wharf, London

Khi trailer phim Rogue One: A Star Wars Story được phát hành năm 2016, người London đã phát hiện ra trạm Canary Wharf được dùng làm bối cảnh quay phân đoạn rượt đuổi của các nhân vật.

Cảnh quay tại trạm tàu điện ngầm trong phim.

Trụ sở Avengers, Norwich

Trung tâm nghệ thuật thị giác Sainbury được khai trương năm 1978 và chứa hàng nghìn tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, điều khiến khách du lịch muốn đến đây tham quan vì nó là trụ sở của các siêu anh hùng trong phim Marvel.

Cảnh phim trong Avengers: Age of Ultron...

... được người hâm mộ tái hiện (Ảnh: SainsburyCentre).

