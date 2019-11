Những điều cần biết trước khi xem 'Doctor Sleep'

Rose the Hat - thủ lĩnh của True Knot. Ả ta có ngoại hình xinh đẹp, mái tóc xoăn màu đen, làn da sáng và luôn đội mũ nên được đặt biệt danh Rose Đội Mũ. Nhân vật do nữ diễn viên Rebecca Ferguson thủ vai, từng được biết đến qua các phim Mission Impossible, The Greatest Showman.