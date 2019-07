Những điều 'fan cứng' cũng khó đoán trong 'Spider-Man: Far From Home'

Bom tấn nhà Marvel khiến khán giả thích thú bởi 3 "cú twist" bất ngờ và những tình tiết ngay cả người đọc truyện tranh lâu năm cũng không thể đoán trước.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Cú búng tay của Thanos có tên gọi mới

Việc Thanos xóa sổ một nửa vũ trụ là sự kiện tàn khốc nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) tính đến nay. Từ Avengers: Infinity War (2018) đến Avengers: Endgame phát hành mới đây, khán giả vẫn quen với việc gọi cú búng tay của Thanos là The Snap. Tuy nhiên trong Far From Home, nó đã được định nghĩa theo một cách mới: The Blip.

Kevin Feige - chủ tịch Marvel - lý giải: "Chúng tôi luôn gọi nó là The Blip nhưng khán giả lại gọi là The Snap. Bởi vậy, chúng tôi đã thu hẹp các định nghĩa. The Snap là khi mọi người biến mất ở cuối Infinity War còn The Blip là khi mọi người quay trở lại trong Endgame.

Peter Parker và MJ

Trong số cặp đôi được hình thành ở Far From Home, Peter và MJ đáng mong chờ nhất. Mối quan hệ giữa Peter Parker và MJ là yếu tố chính trong truyện tranh nhưng ở MCU vẫn chưa được khai thác nhiều. Tới kết phim, tình cảm của họ mới bắt đầu tiến triển.



Tính cách và hình tượng MJ khác nhiều so với các phim về Người Nhện trước đây. Nếu như MJ trong Spider-Man 1,2,3 nữ tính, yếu đuối, luôn cần Peter che chở thì sự năng động, thông minh và dũng cảm của MJ trong Far From Home đã thổi một làn gió mới cho nhân vật. Peter Parker và MJ là một trong số những cặp đôi được yêu thích nhất ở phiên bản truyện tranh. Vậy nên, khán giả rất mong chờ những diễn biến tình cảm tiếp theo giữa hai nhân vật này.

Tony Stark chính là chú Ben của MCU

Trong truyện tranh và những phim về Người Nhện trước đây, chú Ben là nhân vật không thể thiếu. Ông là người nuôi nấng, dạy Peter ý thức về trách nhiệm của mình, giúp anh trở thành người hùng thực thụ. MCU không có chú Ben nhưng đã mang đến cho Peter một người thầy, người cha mới: Tony Stark/ Iron Man. Tony chính là chú Ben của MCU, điều này đã được đạo diễn Jon Watts xác nhận.

Peter Parker và Quentin Beck / Mysterio

Trong các đoạn trailer, Marvel cho thấy Mysterio là người bạn thân thiết của Peter. Fan truyện tranh lâu năm của Marvel vốn đã hoài nghi về mối quen hệ này vì theo nguyên tác, Mysterio là kẻ thù của Spider Man. Nhưng cách hãng phim nói về thuyết đa vũ trụ cũng như việc Mysterio sát cánh với Peter chống lại nhóm quái vật Elementals đã phần nào khiến khán giả tin anh ta là người tốt.

Đáng buồn thay, mối quan hệ này chỉ là vỏ bọc để Mysterio lấy được lòng tin của Peter và chiếm chiếc kính chứa công nghệ EDITH. Đối với những người chưa từng đọc truyện tranh, việc Mysterio "lật mặt" thực sự là bất ngờ lớn. Tình tiết này mang đến "cú twist" đầu tiên cho bộ phim. Cách Mysterio xây dựng một kế hoạch bài bản, chơi một ván cờ dài mới lộ mặt thật thay vì đóng phản diện từ đầu phim cũng khiến fan truyện tranh bất ngờ.

Cú twist thứ hai nằm ở after-credit. Những tưởng sau khi Peter bắn chết Mysterio thì mối đe dọa của hắn cũng kết thúc. Nhưng trước khi chàng Nhện kịp trở tay, hắn đã quay đoạn clip dàn dựng cho thấy Peter cố tình sát hại hắn để trở thành người hùng mới của vũ trụ, sau đó công chiếu chúng trên bản tin thời sự. Điều này khiến Người Nhện bị lộ danh tính thật của mình sau lớp áo giáp. Cuộc sống của Peter Parker sau Far From Home có lẽ sẽ rất khó khăn.

Trong truyện tranh, việc Người Nhện bị lộ danh tính gây ra thảm họa cho nhân vật này. Gia đình anh gặp nguy hiểm, thậm chí Peter đã bị giết chết khi chiến đấu với Sinister Six - nhóm kẻ thù tấn công nơi ở của anh khi biết Người Nhện là ai.

Nick Fury là người Skrull

Trước khi xem after-credit, nhiều người thắc mắc: Tại sao gián điệp cừ khôi nhất thế giới, Nick Fury, lại dễ dàng tin tưởng kẻ lừa đảo Mysterio? Đoạn after-credit 2 đã giúp họ trả lời câu hỏi này. Suốt hơn 2 tiếng bộ phim, khán giả đã dõi theo Nick Fury giả mạo. Đạo diễn và biên kịch đã mang đến cho khán giả "cú twist" thứ 3, gây sốc và tò mò hơn tất cả những điều còn lại.

Talos - thủ lĩnh người Skrull đã mạo danh giám đốc tổ chức SHIELD, còn vợ anh ta hóa thành Maria Hill - đặc vụ luôn sát cánh bên cạnh Fury. Thay vào đó, Fury thật sự lại đang ở ngoài không gian cùng những người Skrull khác, thế chỗ cho Talos và thực hiện nhiệm vụ bí ẩn.



Người Skull lần đầu xuất hiện ở MCU từ phim Captain Marvel, lấy bối cảnh năm 1995. Câu hỏi đặt ra: liệu Fury và Talos đã thế chỗ cho nhau từ bao giờ? Nick Fury trong những phần trước như Avengers: Infinity War, Endgame... có phải do Talos cải trang hay không? Nhiệm vụ bí mật mà Fury đang thực hiện là gì?

J. Jonah Jameson cuối cùng cũng xuất hiện

Far From Home là phần phim đầu tiên của MCU không có vai cameo của cố họa sĩ Stan Lee. Nhưng đổi lại, hãng phim giới thiệu cameo khác cực "xịn". Sau khi quay clip dàn dựng Spider Man giết người, Mysterio gửi nó cho một hãng truyền thông. Bất ngờ hơn, người đưa tin vạch trần danh tính của Spider Man không ai khác chính là J. Jonah Jameson (JJJ) - tổng biên tập đài The Daily Bugle.

Trước khi Spider Man bị lộ danh tính, JJJ tưởng Peter là bạn của Người Nhện nên đã thuê Peter làm việc cho mình, chụp những bức ảnh độc quyền về Spider Man. JJJ thường đưa những thông tin không tốt về Spider Man, giật tít để được công chúng chú ý, bắt Peter tìm những bằng chứng chứng minh Spider Man phạm tội.

Nhân vật JJJ do nam diễn viên gạo cội JK Simmons thủ vai, từng xuất hiện trong bộ phim đầu tiên về Người Nhện do đạo diễn Sam Raimi chỉ đạo. Vai diễn của JK Simmons ấn tượng đến nỗi dù trong The Amazing Spider-Man, ông không xuất hiện nhưng vẫn được khán giả nhắc tới.



Lần này, JK Simmons một lần nữa trở lại trong vai JJJ. Khi về với hãng Marvel, câu chuyện về Người Nhện gần như được xây mới hoàn toàn. Peter Parker không phải một nhiếp ảnh gia, cũng không hứng thú với việc viết lách. Giữa Peter và đài The Daily Bugle không có mối ràng buộc nào nên có thể, việc JJJ phá hoại, lật tẩy danh tính Spider Man sẽ diễn ra tàn nhẫn hơn. Peter Parker chắc chắn sẽ phải cẩn trọng hơn với "ông trùm" thông tin này.

Spider-Man: Far From Home đang công chiếu trên toàn quốc.

Thúy Anh