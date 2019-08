Những lý do khiến sao Hollywood bỏ vai giữa chừng

Luke Grimes bỏ series ‘True Blood’ vì không muốn đóng vai gay

True Blood là bộ phim viễn tưởng kinh dị Mỹ được sản xuất bởi Alan Ball, dựa trên bộ tiểu thuyết The Southern Vampire Mysteries của Charlaine Harris.

Bộ phim xoay quanh Sookie Stackhouse (Anna Paquin) - một cô bồi bàn có phép thuật sống tại thị trấn Bon Temps ở bối cảnh hai năm sau khi loài người phát minh ra một loại máu tổng hợp cho phép ma cà rồng "ra khỏi quan tài" và sống trong xã hội loài người. Ma cà rồng đang đấu tranh cho quyền bình đẳng và sự đồng hóa, trong khi các tổ chức chống ma cà rồng đang dần nắm quyền lực. Thế giới của Sookie bị đảo lộn khi cô phải lòng Bill Compton (Stephen Moyer) - một ma cà rồng 173 tuổi. Lần đầu tiên Sookie phải vượt qua nhiều thử thách, đau khổ, nỗi sợ khi gần gũi ma cà rồng.

Ban đầu, True Blood hấp dẫn khán giả nhờ kịch bản mới lạ. Thế nhưng các phần tiếp theo của phim lại không giữ được mạch ban đầu khi khai thác câu chuyện càng lúc càng lố bịch. Phim ít được quan tâm đến mức Luke Grimes, người đóng vai James được thay bằng một diễn viên khác trong mùa 6 và 7 của phim mà cũng chẳng ai để ý. HBO tuyên bố rằng Grimes rời vai là vì sự sáng tạo của nhân vật.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận chia sẻ với Buzzfeed lý do thật sự khiến Luke Grimes bỏ vai là anh không muốn tiếp tục đóng một nhân vật đồng tính.

Janet Hubert bỏ ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ vì ghét bạn diễn Will Smith

Janet Hubert (áo hồng) cùng Will Smith (áo vàng) trong một cảnh phim.

The Fresh Prince of Bel-Air là bộ phim sitcom đình đám của thập niên 90 với sự tham gia của Will Smith. Nữ diễn viên da màu Janet Hubert đảm nhận vai Vivian Banks và cũng nhờ vai diễn này, cô nổi tiếng toàn nước Mỹ. Thế nhưng sau 3 phần, Janet Hubert quyết định bỏ vai. Người thay thế cô là Daphne Maxwell Reid.

Lý do Janet Hubert bỏ phim được giữ kín sau gần 2 thập kỷ. Khi đoàn làm phim The Fresh Prince of Bel-Air tái ngộ sau 20 năm, khán giả không thấy Janet Hubert xuất hiện cùng các diễn viên khác. Trả lời tờ TMZ, nữ diễn viên cho biết, lý do cô rời khỏi bộ phim là vì ghét Will Smith. Janet Hubert tố Will Smith phá đám và tìm cách đá cô khỏi show. Nữ diễn viên cũng khẳng định sẽ không bao giờ quay lại The Fresh Prince of Bel-Air cho đến khi Will Smith xin lỗi.

Phía Will Smith khẳng định Janet Hubert bị đuổi là do lỗi của cô.

John Rhys-Davies bỏ vai trong ‘Sliders’ vì phản khoa học

Nam diễn viên John Rhys-Davies trong 'Sliders'.

Sliders là một bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng và giả tưởng của Mỹ. Phim được phát sóng trong 5 mùa từ năm 1995 đến 2000. Bộ phim theo chân một nhóm du khách khi họ sử dụng một lỗ sâu đục để "trượt" giữa các vũ trụ song song khác nhau.

Nam diễn viên nổi tiếng John Rhys-Davies từng tham gia bộ phim này trong 3 năm với vai Maximillian Arturo. Ông không che giấu việc mình thực sự ghét bộ phim truyền hình này.

Nguyên nhân được John Rhys-Davies chia sẻ là ông cảm thấy Sliders là một phim khoa học viễn tưởng cực kỳ phản khoa học. Ông gọi kịch bản là điều "vô nghĩa khó hiểu" và các biên kịch chả hiểu gì về khoa học hết.

Jean-Claude Van Damme suýt chết vì bộ trang phục trong ‘Predator’

Jean-Claude Van Damme cùng tạo hình quái vật không gian trong 'Predator'

Jean-Claude Van Damme là người đầu tiên được chọn để hóa trang thành người ngoài hành tinh trong bộ phim nổi tiếng Predator nhưng sau đó anh đã bỏ vai. Jean-Claude Van Damme chia sẻ lý do thực sự anh bỏ vai là vì những vụ nổ trong phim gần như giết chết anh. Nam diễn viên không thể thở trong bộ đồ, nhưng nhà làm phim khăng khăng không thay đổi trang phục. Jean-Claude Van Damme cũng yêu cầu được đóng thế nhưng bị bác bỏ. Sau đó, có một diễn viên đóng thế đã bị gãy chân trong khi thực hiện một cảnh quay nguy hiểm. Điều này khiến Jean-Claude Van Damme quyết định bỏ vai giữa chừng.

Các nhà làm phim Predator bác bỏ tuyên bố của Jean-Claude Van Damme và cho rằng, anh đã hạch sách không khác gì "một diva trên phim trường".

Buddy Ebsen bỏ 'The Wizard of Oz' vì không chịu nổi việc hóa trang

Buddy Ebsen suýt chết vì lớp hóa trang trong 'The Wizard of Oz'.

Bộ phim kinh điển The Wizard of Oz đánh dấu một bước phát triển của điện ảnh Mỹ vào năm 1939 với các hiệu ứng và kỹ xảo điện ảnh. Phim mang tính biểu tượng đến mức có rất nhiều "truyền thuyết" xung quanh bộ phim này. Trong đó có việc nam diễn viên Buddy Ebsen - người thủ vai Người thiếc - suýt chết vì lớp hóa trang.

Để tạo được lớp da bằng kim loại cho Người thiếc, kỹ thuật hóa trang thời điểm đó đã phủ bụi nhôm vào lớp phấn để hóa trang cho nam diễn viên. Sau vài tuần, Buddy Ebsen đã phải đến bệnh viện vì khó thở. Lớp bụi nhôm đã bao phủ phổi của nam diễn viên. Buddy Ebsen suýt chết vì lớp hóa trang này và phải nhập viện trong hơn một tháng. Ebsen đã được thay thế bằng Jack Haley.

