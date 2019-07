Những màn tri ân được khéo léo lồng ghép trong 'Spider-Man: Far From Home'

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Avengers: Endgame là phần phim kết thúc hợp đồng của nhiều diễn viên với Marvel Studios, trong đó có Robert Downey Jr. (Iron Man) và Chris Evans (Captain America). Đây là hai nhân vật được coi là "trụ cột" của nhóm Avengers. Một người có sức mạnh, tài chỉ đạo và tinh thần chiến binh. Người kia sở hữu trí thông minh và những công nghệ hiện đại hỗ trợ cho nhóm khi tiêu diệt kẻ thù.

Cuối Endgame, các đạo diễn đã tri ân Iron Man bằng một đám tang có sự tham gia đầy đủ của các nhân vật. Tiếng leng keng khi logo Marvel Studios hiện ra cũng chính là tiếng Tony Stark tạo ra bộ giáp Iron Man đầu tiên. Captain America thì du hành dòng thời gian để đến buổi hẹn hò anh đã bỏ lỡ cách đây 78 năm, kết hôn và sống hạnh phúc tới cuối đời cùng Peggy Carter.

Dường như cái kết đó chưa đủ để chia tay hai tượng đài siêu anh hùng nên hãng phim đã quyết định lồng ghép thêm nhiều cảnh tri ân khác vào bom tấn Spider-Man: Far From Home.

Những cảnh phim tri ân Iron Man

Bối cảnh của Spider-Man: Far From Home diễn ra ngay sau Avengers: Endgame nên có thể thấy, mọi người vẫn đang đau lòng sau cái chết của Iron Man. Đối với Peter Parker, Iron Man không chỉ là người thầy mà còn là một người chú, người bạn thân thiết. Sau khi Tony ra đi, Peter cảm thấy lạc lõng vì không còn ai tâm sự về cuộc sống bí mật của những người hùng. Điều này được thể hiện qua cuộc hội thoại giữa Người Nhện và Mysterio trên sân thượng. Peter nói "Thật tuyệt vời khi có một người để chia sẻ về thế giới siêu anh hùng".

Xuyên suốt bộ phim, Iron Man cũng được nhắc đến nhiều lần: cuộc trò chuyện giữa Người Nhện và Happy Hogan, trên đường phố xuất hiện đầy những bức tranh tưởng nhớ, Nick Fury liên tục nhắc đến việc 'thế giới cần một Iron Man mới', chiếc kính tích hợp công nghệ hiện đại mà Iron Man đã sáng chế trước khi qua đời, Iron Man hóa zombie trong ảo ảnh Mysterio tạo ra. Thậm chí, Iron Man còn được xuất hiện với ngoại hình người thật, không mặc giáp chiến đấu khi anh giới thiệu về công nghệ ảo ảnh. Cảnh này được cắt từ phim Captain America: Civil War (2016).

Người dân vẽ tranh tường, đặt hoa tưởng nhớ Iron Man.

Chiếc kính Peter đeo do Iron Man sáng chế.

Đoạn phim cũ của Tony Stark/Iron Man xuất hiện trong Far From Home.

Spider-Man: Far From Home trailer Trailer Spider-Man: Far From Home tiết lộ nhiều phân cảnh tưởng nhớ Iron Man.

Những cảnh phim tri ân Captain America

Không được nhắc đến nhiều như Iron Man nhưng Captain America cũng được tri ân qua hai phân cảnh. Khi đưa nhóm học sinh vào viện bảo tàng để trốn khỏi sự săn lùng của Mysterio, Happy Hogan chộp lấy chiếc khiên của bức tượng, ném về phía máy bay. Đây là hình ảnh quen thuộc của đội trưởng Mỹ với vũ khí in hình lá cờ Mỹ. Tuy nhiên, Happy đã ném trượt và trước khi bỏ chạy, anh không quên thắc mắc: "Tại sao Cap lại làm được nhỉ?".

Trong cảnh Spider Man chiến đấu với Mysterio, chàng Nhện nhặt lên một chiếc gậy sắt và chiếc nắp hình tròn trong đống đổ nát. Tay phải giữ chiếc nắp trước ngực, tay trái quăng gậy. Hình ảnh này gợi liên tưởng đến một cảnh phim ấn tượng trong Avengers: Endgame. Có lẽ khán giả vẫn chưa quên phân đoạn Captain lần đầu tiên triệu hồi được búa Thor. Theo lời nguyền của vua Odin, chỉ những ai "xứng đáng" mới có thể cầm được búa và có được sức mạnh của Thần Sấm. Cảnh phim từng khiến nhiều người kinh ngạc và nhận được những tràng pháo tay, reo hò trong rạp chiếu.

Captain Ameria tay khiên, tay búa trong Avengers: Endgame.

'The Amazing Spider-Man 2' cũng được nhắc đến

Nhận thấy chất lượng đi xuống của loạt phim về Spider-Man, hãng Sony Pictures đã phải tìm cách cứu vãn bằng cách hợp tác với Marvel Studios. The Amazing Spider-Man 2 (2014) là bộ phim cuối cùng của Sony trước khi cho Marvel "mượn" nhân vật Người Nhện. Trong đó, cảnh để lại nhiều cảm xúc nhất là khi Peter Parker nhảy xuống cứu người yêu Gwen Stacy đang rơi tự do. Phân đoạn này cũng được tái hiện trong Spider-Man: Far From Home.

Những màn tri ân được khéo léo lồng ghép trong 'Spider-Man: Far From Home' Trích đoạn ấn tượng trong The Amazing Spider-Man 2.

Khi Peter Parker rơi vào ảo ảnh do Mysterio tạo ra, chàng Nhện nhìn thấy MJ - cô bạn mình thầm thích - bị ngã xuống vực. Nhện nhí ngay lập tức lao theo để tóm lấy MJ. Đoạn phim chỉ lướt qua vài giây trong một chuỗi hành động dồn dập nhưng nếu chú ý, người hâm mộ sẽ ngay lập tức liên tưởng đến The Amazing Spider-Man 2.

Spider-Man: Far From Home đang công chiếu trên toàn quốc.

