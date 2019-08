Những nhân vật bị lãng quên trong vũ trụ điện ảnh Marvel

Marvel không thực hiện các bộ phim của mình như dự án đơn lẻ mà xây dựng thành vũ trụ rộng lớn, liên kết với nhau. Với hàng trăm nhân vật cả phản diện lẫn chính diện, hãng phim đã cố gắng dành "đất diễn" cho mỗi diễn viên. Tuy nhiên, với số lượng khổng lồ, không thể tránh khỏi có một số vai vô tình bị "mất hút".

Mới đây, hãng phim đã thông báo sẽ đưa Jane Foster (Natalie Portman) trở lại sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên, không phải diễn viên nào cũng may mắn lấy lại được vị trí như Portman. Có lẽ, khán giả phải chờ đợi thêm nhiều năm nữa để thấy những vai diễn này "sẽ đi về đâu".

Lady Sif (Jaime Alexander)

Trong phim, Lady Sif là chiến binh của Asgard, người sát cánh cùng với Thor. Tại sự kiện Comic-Con 2019, Valkyrie (Tessa Thompson) tiết lộ sẽ đi tìm "nữ hoàng mới" trong Thor: Love and Thunder. Bởi vậy người hâm mộ nóng lòng muốn thấy Lady Sif trở lại, đảm nhiệm vai trò nữ hoàng của Valkyrie. Lady Sif từng góp mặt trong Thor, Thor: The Dark World và một vài tập trong phim truyền hình Agents of SHIELD. Kể từ Thor: Ragnarok, cô không xuất hiện nữa, cũng không được xác nhận sẽ trở lại trong Thor: Love and Thunder cùng Natalie Portman. Có thông tin, Jaime Alexander được xuất hiện trong Ragnarok nhưng vì vướng lịch quay khác nên buộc phải cắt vai.

Betty Ross (Liv Tyler)

Betty là con gái của Thaddeus Ross và là người yêu cũ của Bruce Banner/Hulk trong The Incredible Hulk. Cuối phim, chuyện tình cảm giữa hai người vẫn còn chưa dứt điểm nhưng mối quan hệ này dường như bị quên đi kể từ khi Mark Ruffalo thay Edward Norton đảm nhiệm vai Hulk. Kể từ đó, người khổng lồ xanh có mối quan hệ tình cảm với nữ sát thủ Black Widow. Câu chuyện về Betty không được nhắc lại.

Darcy Lewis (Kat Dennings)

Thor: The Dark World là một trong phim ít được đón nhận nhất vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Bộ phim có số phận u ám như chính cái tên của mình. Mặc dù khá thành công về mặt doanh thu, song tác phẩm bị các nhà phê bình chê tầm thường so với các phần khác của MCU. Nam chính Chris Hemsworth cũng từng chia sẻ với GQ rằng anh không thích bộ phim này, đến mức diễn xong chẳng muốn xem lại.

Ngoài nội dung nhàm chán, tuyến nhân vật của phim còn bị đánh giá là "dư thừa". Nhân vật Ian Boothby và Darcy Lewis - trợ tá của Jane Foster là những nhân vật vô nghĩa nhất. Xinh đẹp, quyến rũ và thông minh, Darcy rất được lòng khán giả. Dù đóng góp nhiều vào cốt truyện của hai phần đầu tiên về Thor, song kết thúc phim, những người này "một đi không trở lại".

Mitchell Carson (Martin Paul Smith)

Mitchell Carson làm việc cho tổ chức HYDRA, là đối thủ của Tiến sĩ Hank Pym - người phát minh ra bộ đồ Người Kiến. Nhân vật này xuất hiện trong Ant-Man và trốn thoát ở cuối phim với chiếc va-li chứa công nghệ của Hank Pym. Sau đó, Mitchell Carson không xuất hiện trong phần phim tiếp theo, Ant-Man and The Wasp. Không ai biết Mitchell đang âm mưu điều gì. Trong vòng 2 năm tới, MCU không có kế hoạch cho phim riêng về Ant-Man nên Mitchell Carson ít có khả năng xuất hiện trở lại.

Sharon Carter (Emily VanCamp)

Sharon Carter là cháu gái của Peggy Carter. Sau khi bỏ lỡ chuyện tình với Peggy vì bị đóng băng suốt 70 năm, Steve Roggers trở lại với cuộc sống và gặp Sharon. Cô là một đặc vụ SHIELD, từng giúp đỡ Steve làm nhiệm vụ quan trọng. Trong Captain America: Civil War, Steve và Sharon có một cảnh hôn nhau đắm đuối. Nhưng giữa họ không có chuyện tình nào xảy ra, Sharon cũng không được nhắc đến trong những bộ phim sau này. Có khả năng, cô sẽ được trở lại trong phim truyền hình The Falcon and The Winter Soldier.

