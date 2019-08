Những nhân vật có thật trong 'Once Upon a Time in Hollywood'

Trừ hai nam chính Rick Dalton và Cliff Booth là nhân vật hư cấu, hầu hết vai diễn còn lại đều dựa trên nhân vật có thật trong lịch sử.

Margot Robbie trong vai Sharon Tate

Vai minh tinh xinh đẹp Sharon Tate là một trong ba nhân vật chính của Once upon A Time in Hollywood. Sự nghiệp diễn xuất của cô được ghi dấu kể từ phim Valley of the Dolls (1967), mang về đề cử Quả Cầu Vàng, hạng mục Ngôi sao nữ mới xuất sắc. Cô kết hôn với đạo diễn tên tuổi Roman Polanski năm 1968. Khi đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8 và chỉ còn cách ngày sinh khoảng 2 tuần, Sharon bị sát hại dã man bởi giáo phái Manson. Khi ấy, cô mới 26 tuổi. Đây là vụ án kinh hoàng, gây chấn động Hollywood thập niên 60. Tuy nhiên, lịch sử đã xảy ra không phải điều đạo diễn Quentin Tarantino chọn để miêu tả trong phim. Cụm từ "Once Upon a Time" thường được dùng để mở đầu mỗi câu chuyện cổ tích không có thật. Và Tarantino đã viết nên chuyện cổ tích mới tươi sáng hơn cho cuộc đời của Sharon Tate, đúng như tên gọi của bộ phim: Once Upon a Time in Hollywood. Rafal Zawierucha trong vai Roman Polanski

Polanski và Sharon Tate quen nhau trên phim trường The Fearless Vampire Killers (1966). Quá trình làm việc khiến họ phải lòng nhau và đi tới hôn nhân. Polanski cũng chính là người đưa tên tuổi của Sharon từ một nữ phụ vô danh đến minh tinh hàng đầu. Đạo diễn may mắn thoát chết dưới tay giáo phái Manson vì lúc đó ông đang thực hiện bộ phim mới ở London. Năm 1977, Polanski bị buộc tội ấu dâm. Ông chuốc rượu và chất kích thích cho một người mẫu 13 tuổi rồi cưỡng bức cô. Năm 1978, đứng trước nguy cơ lãnh án tù 50 năm, ông trốn sang Pháp và sinh sống ở châu Âu đến nay. Emile Hirsch trong vai Jay Sebring

Jay Sebring là một nhà tạo mẫu cho các ngôi sao Hollywood thời bấy giờ. Sharon và Jay hẹn hò từ trước khi Sharon nổi tiếng. Sau khi phải lòng vị đạo diễn, nữ minh tinh chia tay bạn trai. Sau này, Jay Sebring trở thành bạn bè với vợ chồng Polanski. Câu chuyện này cũng được Tarantino kể lại ngắn gọn trong Once Upon a Time in Hollywood. Mối tình tay ba giữa họ để lại nhiều tò mò chưa được giải đáp cho dư luận. Cuối phim, Jay Sebring là người mở cổng mời Rick Dalton vào nhà sau khi Dalton "dọn sạch" đám người xâm nhập. Mike Moh trong vai Lý Tiểu Long

Chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh ngắn, nhưng vai diễn Lý Tiểu Long để lại nhiều tranh cãi nhất, suốt từ khi Once Upon a Time in Hollywood lần đầu được chiếu tại Cannes 2019 hồi tháng 5. Phim lấy bối cảnh thập niên 60, là thời kỳ tên tuổi của Lý đang phủ sóng với những bộ phim võ thuật. Ông từng làm cố vấn võ thuật cho Sharon Tate khi cô đóng vai chính trong phim The Wrecking Crew. Sau khi án mạng xảy ra, Polanski từng nghi ngờ Lý Tiểu Long là thủ phạm. Lý do là ông rất giỏi võ, lại biết rất rõ về vợ chồng nữ minh tinh xấu số. Trước đó, Lý từng nói với Polanski rằng ông làm mất một chiếc kính. Trùng hợp tại hiện trường vụ án, cảnh sát cũng tìm thấy một cặp kính lạ, nghi ngờ do hung thủ để lại. Cho đến khi kẻ thủ ác thật sự bị đưa ra ánh sáng, Lý Tiểu Long mới được minh oan. Damon Herriman trong vai Charles Manson

Charles Manson là kẻ quái đản đứng đầu nhóm tội phạm Manson, chủ mưu gây ra vụ thảm sát Sharon Tate. Hắn là tên tội phạm có chỉ số IQ cao, lập ra một giáo phái thu hút hàng trăm người cuồng tín sùng bái hắn, chủ yếu là những cô gái trẻ nhẹ dạ. Họ chung sống tại trang trại Spahn, vốn là khu đất trống được sử dụng làm phim trường. Là một tên sát nhân máu lạnh nhưng Manson lại rất say mê âm nhạc. Hắn thuyết phục nhà sản xuất âm nhạc Terry Melcher cho thu âm nhưng bị từ chối. Tức giận, Manson lập kế hoạch sát hại Melcher tại nhà riêng nhưng không hề biết ông đã bán lại căn biệt thự cho vợ chồng đạo diễn Polanski. Đêm định mệnh 8/8/1969, Manson cùng đồng bọn đột nhập vào biệt thự. Không tìm được Melcher nhưng bọn chúng thấy Sharon và bạn bè của cô đang tổ chức tiệc trong nhà. Tất cả bị đâm chết bằng nhiều nhát dao. Sharon cầu xin nhóm quỷ dữ tha mạng để sinh con nhưng chúng bỏ qua lời khẩn cầu, giết cả hai mẹ con bằng 16 nhát đâm. Dakota Fanning trong vai Lynette "Squeaky" Fromme

Lynette Fromme là một tín đồ trung thành của giáo phái Manson. Ả làm việc cho chủ trang trại Spahn, được biết đến với tên Squeaky. Năm 1975, Fromme cố gắng ám sát Tổng thống Gerald Ford nhưng bất thành, sau đó bị kết án chung thân. Năm 2009, ả được tạm tha và đang sống tự do. Austin Butler trong vai Charles "Tex" Watson

Tex là thành viên chủ chốt trong nhóm sát hại Sharon Tate. Đồng bọn đi cùng Tex gồm có Susan "Sadie" Atkins (Mikey Madison đóng), Patricia "Katie" Krenwinkel (Madisen Beaty) và Linda Kasabian (Maya Hawke).

Tex đang thụ án tù chung thân, bị từ chối tạm tha tổng cộng 17 lần. Trong phim, Tex không thực hiện được mưu đồ mà ngược lại, bị chú chó của Cliff Booth tấn công dã man. Damian Lewis trong vai Steve McQueen

Steve McQueen là một ngôi sao lớn của Hollywood, từng đảm nhiệm nhiều vai diễn nổi tiếng và nhận được đề cử Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim The Sand Pebbles (1966). Ông là bạn thân của Sharon Tate và Jay Sebring. Đêm xảy ra án mạng, McQueen cũng được mời đến căn biệt thự. Nhưng theo lời kể từ vợ cũ của McQueen, ông quyết định đi chơi riêng với người tình thay vì đến bữa tiệc. Sau này, cảnh sát phát hiện Steve McQueen cũng nằm trong danh sách ám sát của Charles Manson. Bruce Dern trong vai George Spahn