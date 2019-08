Back to Ione

Những phim truyền hình, điện ảnh sắp lên sóng Disney+

Loạt phim tuổi thơ của thế hệ 9x 'High School Musical', 'Star Wars'... sẽ quay trở lại.

Walt Disney thông báo ra mắt dịch vụ trực tuyến độc quyền Disney+ bắt đầu từ 12/11. Dự án này được nói đến trong vài năm qua và đã đến lúc Nhà Chuột đi vào thực hiện. Dịch vụ chứa kho phim đồ sộ, có sẵn các phim của Disney, Marvel, Pixar và Star Wars với giá 6,99 USD/tháng (khoảng 160.000 đồng).

Hội thảo D23 Expo diễn ra vào cuối tuần trước ở Mỹ đã công bố nhiều dự án đáng mong chờ. Dưới đây là một số phim truyền hình và điện ảnh sẽ được phát hành trên dịch vụ Disney+

Star Wars: The Mandalorian

The Mandalorian Trailer

Ngày phát hành: 12/11

Phim truyền hình đầu tiên của series Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) sẽ thúc đẩy cho Disney+ khi ra mắt. Phim được đạo diễn bởi Jon Favreau (The Lion King live-action). Phim lấy bối cảnh những năm sau sự kiện Return of the Jedi, kể về hành trình của một nhóm thợ săn tiền thưởng. Phim có sự tham gia của Pedro Pascal, Gina Carano, Taika Waititi...

The Mandalorian mùa đầu tiên kéo dài 8 tập. Mùa hai đang trong quá trình sản xuất.

High School Musical: The Musical: The Series

High school musical trailer

Ngày phát hành: 12/11

High School Musical là loạt phim được yêu thích trên Disney Channel những năm 2000. Bộ phim nhạc kịch tuổi thơ của thế hệ 9x sắp quay trở lại với dàn diễn viên hoàn toàn mới, theo chân một nhóm học sinh trung học cố gắng làm show âm nhạc mà tất cả đều yêu thích.

Lady and the Tramp live-action

Lady and the Tramp live-action

Ngày phát hành: 12/11

Suốt những năm qua, Disney thực hiện nhiều phiên bản live-action cho các phim hoạt hình nổi tiếng. Xu hướng này tiếp tục được hãng tận dụng và đưa vào nền tảng Disney+. Tác phẩm kinh điển Lady and the Tramp đã tuyển được dàn diễn viên cún thật, dự kiến phát sóng vào ngay ngày đầu tiên Disney+ đi vào hoạt động.

Noelle

Noelle trailer

Ngày phát hành: 12/11

Phim kể về Noelle Kringle - con gái của ông già Noel - được giao nhiệm vụ tìm lại anh trai mình để thay thế cha đi phát quà cho đêm Giáng Sinh. Noelle có sự tham gia của Anna Kendrick, Bill Hader, Shirley MacLaine và Billy Eichner.

Encore

Encore trailer

Ngày phát hành: 12/11

Encore cho người lớn cơ hội quay trở lại trường trung học với những người bạn học cũ. Họ sẽ cùng nhau làm những điều chưa từng thử khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

The World According to Jeff Goldblum

The world according to Jeff Goldblumm

Ngày phát hành: 12/11

Đây là một bộ phim tài liệu, mỗi tập sẽ nói về một chủ đề như: thực phẩm, hình xăm, công việc và nhiều thứ khác trên thế giới.

Monster at Work

Ngày phát hành: 2020

Loạt phim hoạt hình dựa trên thế giới nhân vật trong Monsters, Inc. của Pixar, diễn ra sau các sự kiện của bộ phim đầu tiên. Monster at Work kể về câu chuyện của Tylor Tuskman - một thợ cơ khí tại Monsters, Inc. - rất muốn làm việc với các thần tượng Mike và Scully.

Các ngôi sao của phần đầu tiên như Billy Crytal, John Goodman, Jennifer Tilly cũng quay trở lại. Bên cạnh đó là dàn diễn viên mới Ben Feldman, Aisha Tyler và Kelly Marie Tran.

Star Wars: The Clone Wars

Ngày phát hành: 2/2020

Star Wars: The Clone Wars phải tạm dừng sau 5 mùa phát sóng. Nhưng Disney và Lucasfilm chuẩn bị đưa loạt phim hoạt hình nổi tiếng trở lại với phần 6, dự kiến kéo dài 12 tập.

Diary of a Female President

Ngày phát hành: 2020

Bộ phim theo chân cô bé 12 tuổi người Mỹ gốc Cuba trên con đường trở thành Tổng thống Mỹ. Nhưng trước tiên, cô bé phải bước qua thời trung học.

Star Wars: Rogue One

Ngày phát hành: 2021

Bên cạnh The Mandalorian, một dự án Star Wars khác cũng xuất hiện trên Disney+ là loạt phim tiền truyện về Cassian Andor. Diego Luna tiếp tục đảm nhiệm vai Andor, cùng Alan Tudyk trong vai K-2SO.

Falcon and Winter Soldier

Ngày phát hành: 2020

Đây là phim Marvel đầu tiên ra mắt trên nền tảng Disney+. Bộ phim theo sát hành trình của Sam Wilson và Bucky Barnes sau Avengers: Endgame. Cả hai người đang đảm nhận vai trò của mình, cùng sự trở lại của đặc vụ Sharon Carter và Daniel Bruhl.

WandaVision

Ngày phát hành: 2021

Có lẽ đây là series bí ẩn nhất trong tất cả phim truyền hình Marvel phát sóng trên Disney+. Bộ phim được mô tả là "nửa cổ điển, nửa ngoạn mục" về Scarlet Witch và Vision. Chưa rõ phim lấy bối cảnh dòng thời gian khác, hay Wanda tìm được cách hồi sinh Vision vì Vision đã chết ở cuối Avengers: Infinity War.

Loki

Ngày phát hành: 2021

Giống như Vision, Loki cũng chết trong Infinity War. Nhưng phim riêng của nhân vật này lấy bối cảnh thực tại khác, không liên quan đến dòng thời gian chính của MCU.

What if...?

Ngày phát hành: 2021

Marvel đang sản xuất phim hoạt hình What If...?, kể về những câu chuyện chưa từng xảy ra trong MCU. Các diễn viên quen thuộc của Marvel sẽ lồng tiếng cho chính nhân vật của họ, bao gồm: Paul Rudd (Ant Man), Natalie Portman (Jane Foster), Michael B. Jordan (Killmonger), Samuel L. Jackson (Nick Fury)...

Hawkeye

Ngày phát hành: 2021

Sau nhiều năm chờ đợi, thành viên cuối cùng của đội Avengers gốc cũng có phim riêng. Bộ phim là hành trình Hawkeye đào tạo Kate Bishop để tiếp quản vị trí của anh.

Ms. Marvel, She-Hulk, Moon Knight

Ngày phát hành: Chưa rõ

Tại sự kiện D-23 Expo, chủ tịch Kevin Feige công bố thêm 3 dự án truyền hình sẽ góp mặt trên kênh Disney+. Tất cả đều diễn ra trong Giai đoạn 4 của MCU.

Obi-wan Kenobi

Ngày phát hành: Chưa rõ

Đây là dự án mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Sự trở lại của Ewan McGregor là một trong những điểm sáng của bộ ba phim tiền truyện Star Wars. McGregor tiếp tục vai diễn Jedi mang tính biểu tượng của mình. Chưa có nhiều thông tin về tác phẩm này nhưng dự kiến phim có cùng bối cảnh với Solo: A Star Wars Story.

Love, Simon

Ngày phát hành: Chưa rõ

Là phần tiếp theo của bộ phim cùng tên năm 2018, Love, Simon theo chân một nhóm học sinh tuổi teen trên hành trình khám phá bản thân. Mặc dù nối tiếp phần đầu tiên, phim được thay mới dàn diễn viên, dự kiến kéo dài khoảng 30 phút.

Thúy Anh