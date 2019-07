Back to Ione

Những tác phẩm hoạt hình từng đoạt giải Oscar

'The Lion King', 'Shrek', 'Toy Story'... đều là những bộ phim ẩn chứa nhiều ý nghĩa, xứng đáng với giải thưởng danh giá Oscar.

The Lion King

Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc phim hay nhất (1995)

Bộ phim kể về hành trình tìm lại ngôi báu của sư tử Simba sau khi bị người bác mưu mô giết cha mình và chiếm ngai vàng. Bộ phim không chỉ hấp dẫn các em nhỏ mà còn chinh phục cả những người trưởng thành vì cốt truyện đan xen những bài học ý nghĩa cho mọi lứa tuổi. Bộ phim thôi thúc con người vượt qua nỗi sợ của bản thân và ca ngợi tình bạn đẹp.

Mùa hè năm nay, The Lion King được phát hành phiên bản live-action do Jon Favreau - người đứng sau tác phẩm đình đám The Jungle Book đạo diễn. Phim được giới chuyên môn đánh giá rất cao về kỹ xảo, lồng tiếng và nhận được những lời khen ngợi gần như tuyệt đối.

Monster Inc.

Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc nền xuất sắc (2002)

Bộ phim xoay quanh xưởng Monster. Inc, nơi sản xuất điện cho toàn thành phố bằng tiếng hét của các em nhỏ. Nhiệm vụ của các con quái vật là đi hù dọa trẻ con để thu thập tiếng la hét. Cô bé Boo vô tình lạc đến xứ sở quái vật và những rắc rối bắt đầu từ đây.



Monster Inc. là một trong những tác phẩm thành công nhất của Pixar, đạt danh hiệu phim có doanh thu cao nhất năm 2001. Ẩn sau những màn hù dọa, những âm mưu xấu xa là tình bạn đẹp giữa hai chàng quái vật Sully và Mike, không bao giờ rời bỏ nhau trong lúc hoạn nạn. Sở hữu hình dạng to lớn, lông lá, Sully được coi là nhân viên hữu dụng nhất của công ty quái vật. Tất cả trẻ con đều khiếp đảm khi nhìn thấy anh nhưng thực chất, Sully lại có trái tim ấm áp, đôi khi hơi ngờ nghệch. Cách anh chăm sóc cho cô bé Boo khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh người cha.

Shrek

Phim hoạt hình hay nhất (2002)

Shrek là một gã khổng lồ xanh tuy xấu xí nhưng lại rất tốt bụng. Vì tình yêu với Shrek, nàng công chúa Fiona xinh đẹp hay mơ mộng đã chấp nhận ngoại hình xấu xí để đến với gã khổng lồ. Đồng hành cùng họ còn có chú lừa nhiều chuyện, vui tính Donkey. Nối tiếp thành công đầu tiên, phần hai của phim thu về 919 triệu USD trên toàn cầu.

Shrek đi ngược lại với mô-típ cổ tích quen thuộc: chuyện tình giữa hoàng tử cưỡi bạch mã với những nàng công chúa đài các. Dù ngoại hình xấu xí, quái dị nhưng Shrek chinh phục được công chúa Fiona bằng trái tim nhân hậu. Chuyện tình Fiona và Shrek đã dạy cho trẻ nhỏ bài học: không thể đánh giá một người qua ngoại hình.

Spirited Away

Phim hoạt hình hay nhất (2003)



Spirited Away là một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất của Nhật Bản. Bộ phim hoàn toàn chinh phục khán giả mọi lứa tuổi bằng cốt truyện hấp dẫn, nhiều bất ngờ và những bài học sâu sắc. Phim xoay quanh câu chuyện về cô bé Chihiro hiếu thảo, dũng cảm đi đến thế giới linh hồn để cứu cha mẹ khỏi lời nguyền biến thành lợn.

Bên cạnh giải Oscar cho Phim hoạt hình hay nhất, tác phẩm còn nhận được 35 giải và 18 đề cử khác tại nhiều liên hoan phim trên thế giới. Tháng 6 vừa qua, bộ phim mới chính thức được chiếu tại Trung Quốc sau gần hai thập kỷ bị trì hoãn và nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả xứ Trung.

Finding Nemo

Phim hoạt hình hay nhất (2004)



Finding Nemo nằm trong top phim hoạt hình có doanh thu cao của hãng Pixar. Bộ phim mở ra thế giới rộng lớn, đầy màu sắc dưới đại dương, do hai đạo diễn Stanton và Lee Unkrick chỉ đạo. Hành trình đi tìm con của ông bố Marlin và cô bạn "nói trước quên sau" Dory gây được tiếng cười cũng như lấy đi nước mắt của khán giả. Đặc biệt, nhân vật Dory hài hước do MC truyền hình nổi tiếng Ellen DeGeneres lồng tiếng.

The Incredibles

Phim hoạt hình hay nhất (2005)



The Incredibles (Gia đình siêu nhân) được Pixar phát hành lần đầu năm 2004. Đây là một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất của hãng này khi tất cả nhân vật chính đều là người chứ không phải người máy, động vật...

Gia đình siêu nhân Parr gồm 5 thành viên. Mỗi người sở hữu những năng lực riêng như siêu sức mạnh, siêu dẻo dai, siêu tốc độ... Trước khi ra mắt, bộ phim không được đặt nhiều kỳ vọng nhưng bất ngờ đem lại doanh thu hơn 631 triệu USD toàn cầu. Năm 2004, The Incredibles nằm trong top phim hoạt hình có doanh thu cao nhất, chỉ xếp sau Shrek.

Năm 2018, sau 14 năm chờ đợi, hãng Pixar phát hành phần hai cho bộ phim và nhận được sự đón nhận lớn. Đây là bộ phim gắn liền với tuổi thơ nên rất đông khán giả lớn tuổi đã ra rạp ủng hộ bộ phim.

Wall-E

Phim hoạt hình hay nhất (2008)



Bạn có bao giờ thắc mắc điều gì sẽ xảy ra nếu con người bỏ Trái Đất và quên tắt nguồn người máy duy nhất sót lại? Bắt nguồn từ ý tưởng này, đạo diễn Andrew Stanton đã vẽ nên câu chuyện về người máy Wall-E. Wall-E là một người máy nhỏ bé nhưng cần mẫn, nhiều năm liền dọn dẹp rác thải trên Trái Đất khi con người đã rời khỏi nơi đây. Eva - robot được giao nhiệm vụ đến Trái Đất tìm kiếm sự sống - và chàng người máy dễ thương Wall-E đã tình cờ gặp nhau. Cả hai cùng thực hiện chuyến phiêu lưu vũ trụ, đưa loài người trở về với Trái Đất.

Bộ phim không có nhiều lời thoại, chủ yếu thể hiện qua hình ảnh nhưng đem đến cho khán giả cảm nhận chân thực, đánh thức tình cảm của con người thông qua chuyện tình hai robot. Để thực hiện tác phẩm này, các nhà làm phim đã dành thời gian ghé thăm những nhà khoa học NASA, tham gia hội nghị về người máy, thâm chí mua cả robot thật để nghiên cứu.

Up

Phim hoạt hình hay nhất và Nhạc phim hay nhất (2009)

Carl và Ellie ở bên nhau từ khi còn nhỏ tới khi trưởng thành, kết hôn và chung sống hạnh phúc đến già. Ngày Ellie qua đời cũng đánh dấu những tháng ngày buồn bã của Carl. Ông lão Carl và cậu bé học sinh Russell đã đi tới thác Thiên Đường - nơi mà Ellie rất muốn được tới thăm khi còn sống. Chuyến đi của hai ông cháu được thực hiện bằng cách buộc đầy bóng bay vào ngôi nhà cho bay lên. Bên cạnh tình yêu đầy cảm động giữa Carl và Ellie, tình bạn cách biệt giữa hai thế hệ cũng khiến người xem ấm lòng.

Toy Story

Phim hoạt hình hay nhất (2011)

Tuổi thơ con người hầu như ai cũng gắn với các loại đồ chơi. Vậy thế giới đồ chơi sẽ như thế nào khi ta không chú ý đến chúng? Trong Toy Story, các món đồ chơi được nhân cách hóa, biết suy nghĩ, thích phiêu lưu và có tình cảm y như loài người. Series phim này được đánh giá giàu tính nhân văn và sâu sắc. Ba phần trước của Toy Story đều giành được những thành công rực rỡ. Phần bốn mới phát hành vào tháng 6/2019 cũng nhận được đánh giá cao, thống trị doanh thu phòng vé suốt nhiều tuần.

Frozen

Phim hoạt hình hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất (2014).

Frozen được lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc Bà Chúa Tuyết. Nhân vật Elsa trong phim là hình tượng yêu thích của các bé gái suốt nhiều năm nay. Bộ phim đạt hơn 1 tỷ USD doanh thu phòng vé, xuất sắc giành được hai hạng mục của giải Oscar 2014. Phần tiếp theo của bộ phim sẽ hé lộ nhiều hơn về thân phận của công chúa Elsa, dự kiến được phát hành vào cuối 2019.

Thúy Anh