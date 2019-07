Phim nhạc kịch 'Cats' bị nhận xét đáng sợ hơn phim kinh dị

Hãng Universal Pictures vừa tung ra trailer đầu tiên cho Cats - bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch lừng danh cùng tên. Trong đó, bộ tộc mèo Jellicles sẽ phải cùng nhau đưa ra quyết định quan trọng trong đêm để mở ra cuộc sống mới.

Đoạn trailer tập trung vào phần âm nhạc và giới thiệu về cuộc sống của những chú mèo. Tuy nhiên, điều được bàn luận nhiều nhất lại là tạo hình nửa người nửa mèo của nhân vật. Sử dụng người thật cùng những hiệu ứng kỹ xảo (CGI), hãng phim khiến nhiều người giật mình vì quá "kinh dị". Mang khuôn mặt của người nhưng nhiều bộ phận trên cơ thể nhân vật lại mang đặc trưng loài mèo như tai, đuôi và lớp lông phủ kín thân thể. Những chú mèo di chuyển, nhảy múa khắp nơi bằng hai chân.

Trailer Cats Trailer phim Cats.

Nhiều người dùng YouTube để lại bình luận rằng xem trailer của Cats còn thấy đáng sợ hơn phim kinh dị It: Chapter Two về chú hề ma quái. Những người tiêu cực hơn thì cho rằng nó làm hỏng hình ảnh những chú mèo dễ thương, "phá nát tuổi thơ" của trẻ em. Hầu hết bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đều nhắm vào tạo hình nhân vật.

Tạo hình trong phim của Taylor Swift.

Diễn viên hài Ian Abramson đã thay bản nhạc nền trong trailer của Cats bằng ca khúc I Got 5 on it trích từ bộ phim kinh dị Us. Anh cho rằng, đoạn nhạc mới này phù hợp với trailer Cats hơn. Đồng ý với Abramson, nhiều người bình luận dưới bài viết anh rằng sự phối hợp này "quá hoàn hảo", ca khúc khiến cho bộ phim giống như "một tác phẩm kinh dị hấp dẫn".

Trailer 'Cats' được ghép với nhạc phim 'Us' để chứng minh độ kinh dị Trailer phim được "nâng cấp" lên phiên bản kinh dị.

Us phát hành hồi tháng 3 năm nay là tác phẩm kinh dị thứ hai của đạo diễn Jordan Peele sau Get Out - bộ phim đoạt giải Oscar cho Kịch bản gốc hay nhất. Us không chỉ khiến người xem hồi hộp bởi những màn hù dọa mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc về con người và văn hóa Mỹ. Dù không quá nổi bật về doanh thu, phim vẫn được đánh giá tác phẩm kinh dị hay nhất nửa đầu 2019.

Cats là vở nhạc kịch nổi tiếng của Andrew Lloyd Webber. Tác phẩm là một trong những siêu phẩm Broadway mang lại doanh thu lớn suốt nhiều năm liền. Bản phim chuyển thể do Tom Hooper - người từng đoạt giải Oscar - đạo diễn. Phim có sự góp mặt của dàn sao: Taylor Swift, Jennifer Hudson, Ian McKellen...

Cats dự kiến khởi chiếu từ 20/12.

Thúy Anh