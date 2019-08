Quentin Tarantino bị phản đối vì mô tả Lý Tiểu Long 'cao ngạo'

Once upon a Time in Hollywood (Chuyện ngày xưa ở... Hollywood) là phim mới nhất của đạo diễn Quentin Tarantino. Tác phẩm có cảnh Lý Tiểu Long (Mike Moh) gặp diễn viên đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt) trên phim trường năm 1960. Cảnh quay cho thấy Lý Tiểu Long là một người cao ngạo, xem thường võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali. Lý thách thức Booth giao đấu theo luật chơi ba hiệp thắng hai.

Hiệp đầu tiên, Lý bay người tung cú đá khiến Booth ngã xuống sàn. Tuy nhiên, Booth không hề né đòn mà đứng im xem Lý thể hiện. Hiệp hai, Booth nhanh chóng hạ gục Lý, ném anh ta về phía chiếc xe hơi. Cú ném khiến thân xe bị móp.

Cách xây dựng hình ảnh "ông vua phim võ thuật" như vậy khiến nhiều người không hài lòng. Mới đây, Kareem Abdul-Jabbar - tay bóng rổ huyền thoại kiêm diễn viên trong iZombie - lên tiếng phản đối Tarantino.

Trong phim, vua võ thuật Lý Tiểu Long không đánh hạ được một diễn viên đóng thế.

Abdul-Jabbar cho biết, Tarantino đang trốn tránh nhiệm vụ cơ bản của một nhà làm phim, đó là nghiên cứu về nhân vật. Anh viết trên The Hollywood Reporter: "Dù biết đây chỉ là tác phẩm hư cấu, nhưng nó làm hỏng ký ức của chúng ta về con người thật sự của họ. Đó là lý do nhà làm phim phải tìm hiểu kỹ các nhân vật lịch sử để đảm bảo mô tả đúng. Chân dung của Lý Tiểu Long trong Once upon A Time in Hollywood không tuân theo quy tắc này. Tarantino có quyền miêu tả Lý theo bất kỳ cách nào anh ta muốn. Nhưng nó cẩu thả và có phần phân biệt chủng tộc, là điều thất bại với tư cách một nghệ sĩ và một con người".

Để chứng minh Tarantino đã sai, Abdul-Jabbar lấy dẫn chứng: "Tôi từng nhiều lần chứng kiến những kẻ lớn tiếng thách đấu Lý. Nhưng anh ấy luôn lịch sự từ chối. Quy tắc đầu tiên của Lý là không đánh nhau, trừ khi không còn cách nào khác. Anh ấy biết mình là ai và không thích phải chứng minh bản thân".

Abdul-Jabbar không phải người đầu tiên phản đối hình tượng Lý Tiểu Long trong Once upon a Time in Hollywood. Trước đó, con gái của ông vua phim võ thuật cho biết, cha cô được thách đấu rất nhiều nhưng thường tránh các cuộc tỉ thí. Ở thập niên 1960, những nghệ sĩ gốc Á phải nỗ lực rất nhiều để thành công ở Hollywood chứ không kiêu ngạo như trong phim. Vợ của cố võ sĩ cho biết: "Bộ phim hoàn toàn khác ông ấy ngoài đời".

Những màn đấu võ đẹp mắt của Lý Tiểu Long.

Theo People, Dan Inosanto - học trò của Lý Tiểu Long - khẳng định: "Ông ấy không kiêu ngạo như vậy. Lý Tiểu Long rất tự tin nhưng trên trường quay, ông không hề khoe mẽ". Sinh thời, ông rất tôn kính võ sĩ đấm bốc Muhammad Ali chứ không tuyên bố có thể đánh Muhammad "thành người què" như trên phim.

Nancy Wang Yuen - tác giả cuốn Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism - nói bộ phim thiếu tôn kính với cố võ sĩ nổi tiếng. "Những điều khiến Lý Tiểu Long thành danh lại trở thành yếu tố gây cười. Võ thuật của ông ấy bị biến thành trò đùa. Triết lý của ông ấy trở thành điều vớ vẩn. Ngay cả tiếng hét khi đánh võ cũng bị chế nhạo", Yuen bình luận.

Tờ South China Morning Post cũng không đồng tình khi Tarantino biến Lý Tiểu Long thành một nhân vật gây cười. Bởi ông ấy là người hùng của hàng triệu người, đặc biệt là người châu Á.

Đứng trước những ý kiến bất bình, Quentin Tarantino khẳng định: "Lý Tiểu Long là người cao ngạo. Tôi không bịa ra cách anh ấy nói chuyện. Tôi từng nghe thấy anh ấy nói những điều kiểu như vậy rồi". Giải thích về tình tiết Lý tự tin có thể đánh bại Muhammad Ali, Tarantino cho biết nó được dựa trên lời tường thuật của vợ anh ấy trong một cuốn tiểu sử. Bởi vậy, câu thoại đó có cơ sở chứ không phải cố tình bôi xấu cố diễn viên.

Ngoài tranh cãi trên, người nhà của Lý Tiểu Long và đạo diễn Roman Polanski - chồng của cố minh tinh Sharon Tate - còn cho biết, Quentin Tarantino không hỏi ý kiến gia đình trước khi đưa hai nhân vật này lên phim.

Once upon a Time in Hollywood lồng ghép nhiều câu chuyện khác nhau, tái hiện kinh đô điện ảnh bối cảnh thập niên 1960. Tác phẩm cũng viết nên một cái kết khác tươi sáng hơn cho vụ thảm sát minh tinh Sharon Tate, do Giáo phái Manson ra tay.

Phim đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

